Os Poderes Legislativo e Judiciário da República estão em rumo de colisão. Motivo: uma liminar concedida pelo ministro Luís Roberto Barroso autorizando operação de busca e apreensão no gabinete do líder do governo no Senado, senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE). O referido magistrado, após ser comunicado pelo presidente da Corte Suprema, Dias Toffoli, de que um grupo de parlamentares da Casa, liderados pelo seu presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP), se organizara para, em audiência, solicitar reversão da decisão, emitiu nota reiterando que ela fora tomada com base em preceitos constitucionais. O mais lamentável, no entanto, foi o fato de que a ida em caravana ao Supremo Tribunal Federal (STF), impregnada de corporativismo, provocou o adiamento da análise pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da reforma da Previdência, de fundamental importância para o futuro do País, o que, certamente, ocasionará atraso da votação em plenário. Desanimador.

Paulo Roberto Gotaç pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

BRIGA ENTRE PODERES

A briga entre o Poder Judiciário e o Senado Federal está dando o que falar. A Corte determinou busca e apreensão de documentos sobre possíveis falcatruas do senador Fernando Bezerra Coelho & família. Já aquela Casa se sentiu vilipendiada e intensificou a aprovação do projeto de Abuso de Autoridade. O braço de ferro contra a corrupção já deu o que falar. De qualquer forma, o povo de bem cumprimenta o ministro do STF Luis Roberto Barroso, pela determinação. Muda, Brasil!

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

TÔ AVEXADO!

“Então tá combinado, é tudo somente sexo e amizade”, diria o saudoso Gonzaguinha sobre a profana e indecente “DR” entre Davi Alcolumbre (DEM-AP), presidente do Senado, 15 senadores líderes partidários e o supremo presidente Dias Toffoli para suspender a liminar que permitiu a operação de busca e apreensão no gabinete do senador Fernando Bezerra (MDB-PE), líder do governo. Saltou aos olhos que a CPI da Lava Toga e os pedidos de impeachment de magistrados supremos, no limiar de aceitação pelo Senado, serão o fio-terra desta escatológica “suruba” interpoderes. “Tô avexado!”, diria o meu desbocado e irrequieto papagaio Batoré.

Celso David de Oliveira david.celso@gmail.com

Rio de Janeiro

BUSCA NO SENADO

Corporativismo declarado. Quando o STF autoriza busca, apreensão em outros setores tudo bem, mas no intocável Senado é interferência? Devido a este fato, eles prejudicam o Brasil com a não votação do texto da Previdência. Isso, sim, é ilegalidade, prejudicando o povo brasileiro trabalhador. Que façam novas diligências e que tenham resultado esperado.

Adilson Pelegrino adilsonpelegrino52@gmail.com

São Paulo

DEFESA CORPORATIVA, PAUTA PRIORITÁRIA

A alegria que sentimos quando o sr. Davi Alcolumbre foi eleito presidente do Senado, derrotando o sr. Renan Calheiros, durou pouco. Os métodos são os mesmos.

Cleo Aidar cleoaidar@hotmail.com

São Paulo

ORDEM

Sr. Alcolumbre, primeiro as necessidades do Brasil, depois o corporativismo.

José Cândido de Toledo candidotoledo@bol.com.br

Taubaté

UM CRIME

O adiamento da votação, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), da reforma da Previdência pode ser tipificado na Lei Penal como formação de quadrilha. Um verdadeiro crime cometido pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, e seus quadrilheiros, mais conhecidos como líderes dos partidos políticos. Uma verdadeira demonstração de descaso e afronta a todos os brasileiros, colocando interesses corporativos acima dos da Nação.

Darci Trabachin de Barros darci.trabachin@gmail.com

Limeira

FRUSTRAÇÃO

Após o adiamento da votação da Previdência no Senado, o povo se pergunta: para que Senado, minha gente?

Luiz Henrique Penchiari lpenchiari@gmail.com

Vinhedo

RAÍZES DANINHAS

Quando será que os parlamentares honestos serão maioria no Congresso? Está difícil de arrancar “as raízes”!

Luiz Frid luiz.frid@globomail.com

São Paulo

RIR É O MELHOR REMÉDIO

Bezerra pai senador e Bezerra Filho deputado mamam nas tetas de todos os governos. Mamaram na teta do PT de Dilma, na teta do PMDB de Temer e estavam grudados no seio do governo Bolsonaro. Muita teta para poucas bezerras acabou em leite derramado. O governador do Rio, Wilson Witzel, acabou com as gratificações a policiais que evitam matar. Quem “mira na cabecinha” tem mais chance de ser premiado pelo governador matador do Rio de Janeiro. Siro Darlan, o desembargador que desembarga tudo por dinheiro, também divide a toga suja com seu filho corrupto. Haja sabão! São os índios que estão queimando a Floresta Amazônica! – só Bolsonaro sabia disso e só revelou o segredo na ONU. Deveria ter contado, primeiro, ao Sergio Moro, em delação premiada. “Prendam os índios e salvem a Amazônia!”

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

A VERDADE NUA E CRUA

Muito triste viver num país onde parte da população – diga-se a destroçada esquerda – prefere a subserviência à altivez de um presidente que teve a coragem de falar ao mundo todas as verdades, com transparência, firmeza e sinceridade, atributos de um verdadeiro chefe de Estado. O Brasil mudou, foi-se o tempo do rabinho ente as pernas e de ex-presidentes coniventes com a mentira e a corrupção. O passado obscuro de ex-presidentes como Lula, preso por corrupção e lavagem de dinheiro, que inventava números e estatísticas para fazer crer que a pobreza e a miséria haviam desaparecido do Brasil, ou de sua sucessora, o poste Dilma Rousseff, posta na rua por crimes de responsabilidade por pedaladas ficais, ficou para trás e nunca mais voltará a nos incomodar. Críticas de que o presidente Bolsonaro envergonhou o Brasil com seu discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, esta semana, estão em todas as partes, mas a nós, suas “tropas”, como se referiu o jornalista e professor Eugênio Bucci em seu artigo Essa tal de ‘ideologia’ (Estado, 26/9, A2), nos encheu de orgulho, pois temos um presidente sincero e que vem honrando a sua palavra. A maioria dos cerca de 150 países presentes na abertura da 74.ª Assembleia-Geral da ONU aplaudiu, conosco, as colocações do presidente, pois convivem há milhares de anos cultivando a verdade, fonte segura de confiança e prosperidade, que infelizmente entre nós foi esquecida nos últimos anos.

Sérgio Dafré sergio_dafre@hotmail.com

Jundiaí

‘ESSA TAL DE IDEOLOGIA’

Iluminado por Marilena Chauí, Eugênio Bucci está ensacando vento. Não vai demorar a ombrear-se com Dilma Rousseff...

A.Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

BOLSONARO NA ONU

Para desespero dos que acreditaram que o atentado contra a vida de Jair Bolsonaro iria impedi-lo de governar o Brasil, sua boa condição física permitiu que o presidente fizesse até seu discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, na terça-feira. Sua fala causou surpresa para alguns, mas não para aqueles que conhecem sua lealdade com os compromissos assumidos perante o povo. Parte da imprensa trata o discurso de Bolsonaro como “beligerante”, quando na verdade é apenas uma ruptura com tudo o que temos escutado dos últimos ex-presidentes brasileiros no púlpito da ONU: uma fala objetiva e direta. Ao confirmar o empenho de seu governo em se relacionar com países como EUA, Israel, China, Canadá, Japão e países árabes, Bolsonaro resgata uma das qualidades natas do povo brasileiro: a convivência harmoniosa entre todas as etnias. Essa atitude vai contra aquilo que o PT e Lula pregaram nas últimas décadas, quando criaram artificialmente o “nós contra eles”, visando a dividir o Brasil, enfraquecê-lo para, em seguida e sem maiores resistências, alinhá-lo ao que há de pior em regimes comandados por ditaduras comunistas como a de Hugo Chávez, seu pupilo Nicolás Maduro e o líder máximo Fidel Castro. Citados por Bolsonaro em seu discurso, fica claro que a distância entre o Brasil e regimes totalitários de esquerda se ampliou. O novo Brasil fecha suas portas ao comunismo e deixa de ser um porto seguro para terroristas estrangeiros, como frisou o presidente, ao lembrar de Cesare Battisti, o terrorista italiano tratado pelo PT como refugiado político. O tom firme do presidente em defesa da soberania e da preservação da Amazônia surpreende os globalistas interessados na exploração consentida das riquezas alheias. O recado foi direto a governantes como Emmanuel Macron, que ainda sonhavam em conseguir uma gestão internacional para a Amazônia. Devagar, o governo Bolsonaro vai tentando demolir o enorme aparelhamento esquerdista que o Brasil sofreu nos últimos 15 anos. Tarefa dura, que só é efetiva com atitudes igualmente duras. O discurso de Bolsonaro aposenta de vez a tese de que nós, brasileiros, padecemos do complexo de vira-lata.

Paulo R. Kherlakian paulokherlakian@uol.com.br

São Paulo

UM DISCURSO DE DEFESA

Contrariamente ao que disse a maioria dos grandes órgãos de nossa imprensa, considero o discurso de Jair Bolsonaro na ONU muito bom. Não me agrada o governo Bolsonaro, particularmente a influência de sua família e seu envolvimento em assuntos menores, ao invés dos temas mais relevantes para o povo brasileiro. Mas isso não o desqualifica para a defesa de nossa soberania, das verdades sobre o excesso de terras indígenas, da proteção de nossa pujante agropecuária, de nossa liberdade religiosa e das tradições familiares ora ameaçadas pelo modismo da onda avassaladora do politicamente correto, do pouco valor à vida humana e da corrupção generalizada, do interesse pessoal e corporativo sobre o coletivo.

Ademir Valezi valezi@uol.com.br

São Paulo

O RECADO

Como era de esperar, o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, deu o seu recado ao abrir os trabalhos da ONU esta semana. No conteúdo do seu discurso há referências para todos os gostos, e, com o devido vigor que lhe é característico, expôs o surgimento do novo Brasil e desmascarou aqueles que sentem prazer em denegrir a imagem do brasileiro. O recado foi dado.

Jose Millei millei.jose@gmail.com

São Paulo

BOM PARA O BRASIL

Pelo visto, o discurso do presidente Bolsonaro na ONU assustou muita gente. A maioria esperava uma fala protocolar, seguindo os seus antecessores – menos Dilma, que falou muita bobagem. Ora, no plenário da ONU todo mundo fala abertamente expondo a sua opinião, pois sabem que não traz nenhuma consequência. Bolsonaro foi autêntico, falou o que ele tem dito a todo mundo aqui, no Brasil. Agora, parte do mundo também sabe quem é o nosso presidente. Acho que isso é bom para o Brasil.

Toshio Icizuca toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

DISCURSO NAS NAÇÕES UNIDAS

A impressão que dá é de que o presidente Bolsonaro incomoda muita gente.

Jaime Eufrasio Sanches jaime@carboroil.com.br

São Paulo

ANTIGLOBALISTA

A contradição entre a postura de governo e o discurso antiglobalista do presidente Bolsonaro, na cúpula da ONU, é escancarada, e para não ver, só fechando os olhos. Pensei em enviar os trechos mais contundentes para alguns amigos, que não são poucos, para que refletissem sobre o erro do discurso e a gravidade das consequências para nossa imagem e economia, e não para criticar as suas escolhas. Tenho certeza de que alguns irão rebater dizendo que passei para o lado dos companheiros que perderam o poder é hoje fazem crítica cega a tudo e contra tudo. Já outros nem se disponibilizarão a ler, pois consideram estritamente parcial e contra todos que façam qualquer crítica a Bolsonaro, exatamente como faz idolatrado guru.

Abel Pires Rodrigues abel@knn.com.br

Rio de Janeiro

VAI NOS CUSTAR CARO

O presidente Bolsonaro, em seu discurso na abertura da Assembleia-Geral das Nações Unidas, não me decepcionou. Fiquei realmente envergonhado. Eu esperava um pronunciamento agressivo e na linha do samba do crioulo doido. Não deu outra. Confesso, porém, que ele conseguiu exagerar muito mais do que eu imaginava. Foi um discurso patético e totalmente fora do contexto, principalmente no seu final, quando o presidente parecia narrar “as minhas férias na casa da vovó”. Os chefes de Estado de todos os países estavam ali reunidos para discutir os problemas que afetam o mundo como um todo, e não um relatório ridículo das atividades de cada um em seu país. E a situação ficou mais vergonhosa, ainda, pelo fato de o centro das discussões mundiais, na atualidade, ser sem dúvida o aquecimento global. E a nossa Amazônia terá papel fundamental no sentido de estancarmos o aquecimento da temperatura média da Terra. As demais nações não vão se curvar aos desejos particularíssimos do presidente Bolsonaro, ao contrário, esperava-se que o presidente consertasse as bobagens que andou falando anteriormente. Não só não o fez, como partiu para ataques específicos a países e seus mandatários, algo totalmente contraproducente para o Brasil. Tem razão o embaixador Rubens Ricupero, já aposentado: o discurso de Bolsonaro vai nos custar caro (Estadão, 25/9). É evidente que vamos sofrer retaliações comercias depois de tantas agressões.

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

OPÇÃO TOLERÁVEL

Parabéns ao Estadão por publicar na quarta-feira (25/9) a oportuna entrevista com o experiente diplomata Rubens Ricupero. O discurso do presidente Bolsonaro na ONU foi de fato um desastre. Foi agressivo, arrogante e endereçado ao público errado. O discurso do capitão foi elaborado por no mínimo quatro mãos. O ministro das Relações Exteriores, o estranho Ernesto Araújo, deve ter sido um deles. Os outros foram provavelmente ministros militares, a escolher. O guru Olavo de Carvalho pode também ter dado seus palpites. Bolsonaro foi a opção contra o PT. Espera-se que tenha sido uma tolerável opção.

José Sebastião de Paiva jpaiva1@terra.com.br

São Paulo

PESQUISA IBOPE

Da mais recente pesquisa Ibope feita a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI), apontando a contínua deterioração da imagem de Jair Bolsonaro entre a população neste nono mês de governo, o dado mais preocupante certamente é de que nada menos que 55% dos entrevistados afirmaram não confiar no presidente. Que futuro esperar para o País, quando mais da metade dos brasileiros diz categoricamente que não tem confiança no dirigente-mor da Nação? Pobre Brasil tropical abençoado por Deus e bonito por natureza...

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

‘CULTURA DE NEGÓCIOS’

Lendo a entrevista feita com o sr. Newton Simões, presidente da Racional Engenharia (Brasil não vai virar Dinamarca após Lava Jato, diz presidente de construtora, Estadão, 26/9, B12), fiquei surpresa (no mau sentido). Quando questionado acerca da capacidade da Operação Lava Jato de diminuir a vergonhosa e terrível corrupção no nosso país, expressou sua opinião de que o processo, ao qual chama de “cultura de negócios”, foi “construído em cima da ineficiência do Estado e da necessidade de rentabilidade das empresas”. O projeto político do PT de perpetuação no poder e a desonestidade e ganância das empresas envolvidas foram omitidos e “maquiados”, talvez para construir um discurso neutro do ponto de vista político, que no entanto acabou por se tornar vazio e dispensável.

Lucila Amaral Ferraz ferrazlucila077@gmail.com

São Paulo

LAVA JATO À BEIRA DA MORTE

Em 1988, o Estado de Goiás foi desmembrado para a criação de mais um Estado, Tocantins. Assim foi possível a criação de mais cargos públicos para que os partidos políticos conseguissem mais dinheiro para suas roubalheiras. Sim, conforme cresce o número de partidos, os políticos buscam a criação de mais Estados e municípios, para alojar seus “companheiros”. E para pagar toda essa corja, a cada ano, aumenta-se a carga tributária no País. Até quando vamos nos calar diante dessa calamidade? Vamos assistir quietos ao fim da Lava Jato? Inclusive com o apoio do atual presidente da República, Jair Bolsonaro? Que triste ver o nosso herói Sergio Moro hoje do lado dos corruptos.

Maria Carmen Del Bel Tunes carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

DONALD TRUMP

A denúncia feita por um funcionário da inteligência norte-americana contra o presidente Donald Trump, e que motivou a abertura de impeachment na Câmara dos Deputados, é no mínimo polêmica e discutível, mas não é isso o que importa. É mais do que evidente que o que está em jogo são forças políticas poderosas visando à disputa presidencial de 2020 e tanto democratas quanto republicanos já iniciaram a contenda, cada um com suas armas (incluindo-se nestas o famoso “vale-tudo”). Impeachment, no Brasil e nos EUA, como sabemos, é um processo iminentemente político. Engana-se, portanto, quem acha que Trump já está derrotado. Ao contrário, ele pode sair disso mais vitorioso do que se imagina.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

O COMEÇO DO FIM

É velho o jargão de que o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Abertura do processo de impeachment pelo Congresso norte-americano contra o exótico presidente Trump poderá ser o começo do fim de um fanfarrão que chegou ao cargo sem noção e veio apenas para instabilizar as relações comerciais e provocar guerras regionais, com aumento do aquecimento global do planeta.

Yvette Kfouri Abrao abraoc@uol.com.br

São Paulo

IMPEACHMENT NOS EUA

É pouco provável que os democratas consigam o impeachment de Donald Trump. Mas já deixaram Joe Biden fora, o que é ótimo.

Milan Trsic cra612@gmail.com

Ribeirão Preto