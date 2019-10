O LABIRINTO

O palácio labiríntico do Planalto ganha, no início desta semana, nova ala para obscurecer seus caminhos tortuosos. O caixa 2 do PSL de Minas Gerais, brotado de um laranjal de mulheres sedizentes candidatas, que recebiam recursos para desviar aos caciques, ganha um depoimento bombástico: dois beneficiários irmanados, o presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antonio, indiciado pela Polícia Federal por falsidade ideológica eleitoral, apropriação indébita de recurso eleitoral e associação criminosa – mantido, porém, no cargo. É possível que nada venha a ser confirmado em relação ao presidente, mas está evidenciado que ele era um dos fios daquela trama total. Por mais que se caminhe sem volta, à esquerda ou à direita, o governo não encontra a malfadada porta de saída.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

ESTÁ EXPLICADO

Está explicado o motivo pelo qual o presidente Jair Bolsonaro tem tantos “dedos” com o ministro do Turismo, denunciado pelo Ministério Público de Minas, Marcelo Álvaro Antônio. Afinal, ambos foram sócios em caixa 2 nas últimas eleições e, segundo as investigações, são “amigos para sempre”.

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

BOLSONARO PAZ E AMOR

Quem lê a entrevista de Jair Bolsonaro concedida ao Estadão (‘Economia é 100% com o Guedes e não tem plano B’, 6/10, A16-A17) vai ter a impressão de que temos (como ainda não tinha sido revelado) um presidente zen ou em estado de “paz e amor”. A propósito, finalmente, Bolsonaro foi capaz de elogiar seu antecessor Michel Temer, por ter aprovado a reforma trabalhista. Nem parecia aquele presidente pavio curtíssimo que distrata históricos parceiros comerciais, que ofendeu estudantes, cientistas do Inpe, pesquisadores do IBGE, que chama a rainha do meio ambiente de “porra da árvore” e que responde a um cidadão que o questionou onde está Fabrício Queiroz dizendo que está “com a sua mãe”, por exemplo. Assim o presidente costuma desfilar seu primor antidiplomático. Mas, na entrevista, disse que não se intromete nos ministérios (apesar de já ter interferido intempestivamente em vários deles, inclusive no de Sergio Moro, para atender a seus arredios filhos e aliados bajuladores, e com surpreendentes demissões ministeriais). Disse, ainda, que a economia “é 100% com o (Paulo) Guedes”. Porém, é oportuno reconhecer, como afirmou na entrevista, que não quer ver obras paradas, como estradas, ferrovias, refinarias, etc., não se importando com, depois destas obras concluídas, dividir os louros com seus antecessores, pela importância delas para o País. Isso é republicano e bom para o Brasil. Por fim, quanto à indicação de Eduardo Bolsonaro para a embaixada dos EUA, o presidente, pelas dificuldades que encontra para sua aprovação no Senado, parece ter baixado a bola com relação a essa inconsequente nomeação – o que é ótimo. Outro ponto positivo é que Bolsonaro, longe de continuar odiando a imprensa, está se aproximando dela.

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

INSÔNIA

O presidente Bolsonaro admite ter insônia. É óbvio, quem governa mal não pode dormir bem.

Fausto Ferraz Filho faustoferraz15@gmail.com

São Paulo

‘IMPRENSA, BOLSONARO E DEMOCRACIA’

Carlos Alberto Di Franco chega a ser ingênuo ao afirmar que os ataques do presidente Bolsonaro à imprensa e à democracia sejam apenas falta de percepção (Imprensa, Bolsonaro e democracia, 7/10, A2). O artigo também usa o sofisma de que a corrupção seja menor agora, ignorando a compra de votos para a reforma da Previdência, o desmonte do sistema de educação e ciência para pagar emendas parlamentares e a pressão sobre Polícia Federal e órgãos de controle para impedir investigação de falcatruas partidárias e familiares do presidente. Mas há que concordar que somente um jornalismo propositivo, ininterrupto e corajoso será capaz de vencer este período obscuro pelo qual passamos.

Adilson Roberto Gonçalves prodomoarg@gmail.com

Campinas

O PRESIDENTE E A IMPRENSA

Lucidez absoluta na coluna de Di Franco (Estadão, 7/10, A2). Pena que a autocrítica que ele exerce escapa ao grosso do jornalismo. Sobre Jair Bolsonaro ser agressivo nem adianta conversarmos, ele tem pavio curto, mesmo, e não deixa nada sem resposta. Só que ele teve a sua eleição garantida por quase 60% do eleitorado, mantém este nível de aceitação nos dias atuais, com os porcentuais de qualquer pesquisa mostrando que entre ótimo/bom/regular está ao redor de 60% – mas a imprensa começa por aí, destacando que a aceitação de Bolsonaro anda ao redor de 60%. A par disso, a qualquer reposicionamento de Bolsonaro a imprensa noticia: “Bolsonaro recua”. Oras bolas, que mal existe em que mudemos de opinião, se alguém nos convence? Por que não se noticia: “Bolsonaro aceitou novo posicionamento”? Mas que o grosso da imprensa, por motivos que eu entendo, mas com os quais não concordo, nutre antipatia pelo presidente é indiscutível. Agora, a quem cabe mais se desarmar e ter imparcialidade? Não vejo uma palavra da imprensa sobre a extorsão que o Congresso Nacional tem efetuado sobre o Executivo. Tem cabimento demorar o que se tem demorado – e o adiamento continua correndo solto – na aprovação dos projetos de lei enviados pelo Executivo? E o que a imprensa veicula: “Governo não tem projeto para o Brasil”. Se algo não se pode negar é que, depois de 28 nos no Legislativo, Bolsonaro conhece todas as tramas e sabe que, se enviar mais alguma coisa neste momento, aí é que a Previdência não caminha, mesmo, será chantagem sobre chantagem. Neste cenário, todo presidente e corpos do Senado e da Câmara permanecem imunes a críticas da imprensa. Quando Di Franco aborda o impacto de imprensa e de internet no público, está correto, mas se esquece de algo: o povo já não tem mais paciência. A internet propicia manifestações mais puras, sem o ranço da imprensa engajada, que infelizmente existe. Esta parte da imprensa de esquece de que quem ganha R$ 5 mil por mês ou mais tem um conceito de velocidade, quem ganha salário mínimo tem outro conceito de velocidade e já não aguenta mais. Felizmente ainda não chegamos a uma Hong Kong, mas não estamos muito distantes. É isto que ao jornalismo cumpre identificar e respeitar, o resultado das urnas. Quando o governo erra, pau nele – e o governo erra, sim, senhor. Mas que há acertos, os há. Que o Congresso está sabotando o Executivo é indiscutível. Por que a imprensa não começa o desarme por aí? Bolsonaro deu entrevista ao Estado, e dá sempre que seja alguém que de uma forma ou de outra mantenha algo de isenção, mas existe uma parte da imprensa que insiste em ser contrária. Quando ele revela que o chefe de um órgão de imprensa apoiou determinada coisa, e ainda no final da entrevista se apresenta algo “psicografado” para desdizer o que ele afirmou, podemos entender que esteja havendo isenção?

Abel Cabral abelcabral@uol.com.br

Campinas

INCÔMODO

O jornalista Carlos Aberto Di Franco falou a verdade no excelente artigo da página A2 do dia 7/10 deste jornal, sob o título A imprensa, Bolsonaro e democracia. De fato, o assunto já incomodava muita gente, que se queixava abertamente sobre o assunto enfocado com propriedade pelo profissional que admiro há tempos. Alguém que tenha credibilidade precisava falar, e certamente a matéria terá repercussão.

Toshio Icizuca toshioicizuca@terra.com.br

Piracicaba

LIÇÃO DE JORNALISMO

Cumprimento o Estadão e Carlos Alberto Di Franco pela lição de jornalismo moderno dada em seu artigo Impressa, Bolsonaro e democracia. Espero que alguns órgãos reflitam e adotem este precioso ensinamento, mesmo tardiamente.

Carlos Mussalam carlosmussalam@gmail.com

Ribeirão Preto

‘FALTA RUMO’

O nobre ex-presidente Fernando Henrique Cardoso foi brilhante em sua análise Falta rumo, no domingo 6/10 (página A2). Discorre sobre o “mesmismo” do nosso dia a dia: a morte absurda de crianças alvejadas a bala, as árvores que queimam na Amazônia, e por aí vai. A nossa imprensa, carente de notícias que possam atrair os leitores, repete à exaustão assuntos repetitivos, passados. “E por aí vamos, de pequenas e grandes tragédias à estagnação das ideias”, como diz o ex-presidente. Ele confessa, “cansaço de uma noite mal dormida me faz sentir a velhice, o que em mim é raro”. Nos faz induzir que o artigo escrito fosse fruto desse estado de espírito. Isso se encontra mais explícito na sua conclusão, onde conclama que, nas próximas eleições, ou estaremos condenados a votar em polos agarrados a ideologias mofadas, ou teremos a capacidade para unir o centro democrático e progressista para retomar, com vitória nas urnas, o rumo da grandeza que o País necessita ou merece. De fato, Fernando Henrique tem a sua razão, como sociólogo e ex-presidente. A sua análise deixou de contemplar os governos, seu e de seus sucessores, apegados e subjugados ao poder, a pseudodemocracia, ao “Estado de Direito” tão falado e pouco praticado, onde os pobres e oprimidos assim continuaram, e os privilegiados aumentaram suas benesses. Nada como uma noite bem dormida para clarear nossas mentes.

Gilberto de Lima Garófalo gilgarofalo@uol.com.br

Vinhedo

CORREÇÃO DE RUMO

Em seu artigo publicado no jornal O Estado de S. Paulo no domingo (Falta rumo), o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso reclama da dificuldade em escrever por conta da velhice, o que não deixa de ter razão. Neste artigo, FHC critica a inércia do governo Bolsonaro em sair da crise, somada aos sinais de uma nova crise mundial. No entanto, o ex-presidente se esqueceu de que não se sai de uma crise estabelecida em 14 anos de desgoverno petista sem antes corrigir este rumo, que estava levando o Brasil na direção da Venezuela e de Cuba. Um ano é tempo insuficiente para operar tal correção, tendo 14 anos no passivo. Daqui a três anos, às vésperas das eleições, talvez seja um bom momento para voltar a escrever, quiçá com bases técnicas mais sólidas e saúde mental mais equilibrada.

José Carlos Degaspare degaspare@uol.com.br

São Paulo

LAMBENDO AS FERIDAS

“Falta rumo”, escreve FHC no Estado de 6/10/2019. Assim revela, nas entrelinhas, que lhe faltam assuntos mais concretos. Sabe que o País tem uma dívida de R$ 4 trilhões e que o governo se empenha por reduzir um déficit fiscal de mais de R$ 150 bilhões. E também sabe que tanto a dívida como o déficit se devem a despesas excessivas de custeio, e que pouco se investiu e investe. Este descompasso é um dos resultados de 13 anos de governo do PT, que FHC apoiou. Não deseja enfrentar críticas. Por isso está “convencido de que se há que por um ponto final na dinâmica de polarização que tomou conta do País”. Não é hora de cogitar com as próximas eleições. É hora de parar de lamber as feridas da eleição perdida. Enfim temos um governo que ainda não produziu nenhum escândalo de corrupção.

Harald Hellmuth hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

O CANSAÇO DE FHC

No artigo Falta rumo (6/10, A2), FHC, como sempre, sonha com um mundo melhor, pacífico e igualitário e se diz cansado pela noite mal dormida. Quem já teve nas mãos o Poder Executivo por oito anos e o entregou a Lula não tem direito de se dizer cansado da situação. Quem tem esse direito somos nós, os contribuintes esclarecidos, que conhecemos a realidade e a possibilidade das coisas e estamos indignados com a insistência da esquerda em querer voltar ao poder para continuar piorando o País. FHC fala em necessidade de definir rumos e convencer “as massas, sobretudo os mais pobres”, de que esses rumos serão bons para eles e para o País, e conclui lançando para 2022 perfis que não estejam “agarrados a ideologias mofadas” para unir o “centro democrático e progressista”. Acorde, FHC! Parece até que seu livro de cabeceira é a Constituição – um conto de fadas que prometeu o paraíso, mas entregou o STF. Não será com animadores de auditório que se convencerá as massas e os mais pobres de que o rumo para eles não pode ser o ócio remunerado, mas a educação e o trabalho com interesse, esforço e respeito pelos outros.

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

A DÍVIDA DE SP E OS PRECATÓRIOS

Em reportagem de domingo, ficamos sabendo que a dívida de São Paulo bate no teto novamente, e o prefeito articula para mudar regra de gastos (Estadão, 6/10, A14). No caso, com o auxílio do senador José Serra, tentando mudar parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que determinou que o pagamento de precatórios seja contabilizado dentro do teto de resolução do Senado de 2001, a qual determina que o teto de pagamento anual da dívida dos municípios, ou seja, 11,5% do total da dívida dos municípios brasileiros, é de 11,5% do valor total da Receita Corrente Líquida (RCL), considerando como tal as receitas próprias, menos os repasses legais do Estado e do município. E, novamente, o alvo do prefeito são os pagamentos dos precatórios, que são as dívidas decorrentes de processos em que a prefeitura foi condenada em definitivo. O imbróglio dos precatórios mereceria uma avaliação definitiva do Supremo Tribunal Federal (STF), ou uma PEC do Congresso, pois é um escândalo o que vem ocorrendo desde sempre. Geralmente, são decorrentes de decisões ilegais de prefeitos, que são tomadas na cínica certeza de que não serão eles a arcar com os prejuízos monetários e políticos da patranha. As vítimas são principalmente os munícipes que tiveram seus imóveis desapropriados e os servidores públicos. No primeiro caso, o prefeito determina a desapropriação de um móvel para uma obra ou a implantação de um equipamento público, faz uma avaliação muito abaixo do mercado, obrigando, na prática, o prejudicado a entrar na Justiça. No segundo caso, o prefeito reduz os vencimentos dos servidores, ao arrepio da lei, obrigando-os a também procurar a Justiça. Como eu trabalhei durante um tempo na prefeitura de São Paulo, sou detentor de um desses precatórios e tenho, assim, uma ideia precisa dessa prática absurda e cínica. No meu caso, o fato ocorreu no governo da prefeita Luiza Erundina, em 1989, quando ela reduziu os vencimentos dos servidores ao arrepio da lei. Pois bem, decorridos 30 anos, ainda aguardo o meu ressarcimento, sobre o qual terei de separar a parte do advogado que me representa. Sofri o prejuízo, mas consegui compensar, comprimindo as minhas despesas e baixando o meu nível de vida. E fico imaginando a situação de um cidadão que teve a sua única casa desapropriada na mesma época e que ainda eventualmente espera pelo seu ressarcimento. É por isso que eu não entendo como o atual prefeito pretende que os precatórios não sejam encarados como dívidas do município. Não há como não os considerar como dívidas, embora na prática impagáveis, nos dois sentidos do termo.

Gilberto Pacini benetazzos@bol.com.br

São Paulo

A CANONIZAÇÃO DE IRMÃ DULCE

Um grupo seleto de senadores está empenhado em acompanhar de perto a canonização de Irmã Dulce, no próximo domingo. Esses nobres parlamentares consideram importante ir para Roma acompanhar o importante rito da Igreja Católica. Interessante notar que assuntos de maior relevância para o Brasil, como, por exemplo, a reforma da Previdência, podem ficar para depois. As Casas Parlamentares ainda nem começaram a discutir a reforma tributária. O importante, agora, é ir para a Europa, curtir o outono naquela região que é um dos berços da nossa civilização. Que tal uma esticadinha até a Grécia? É tão pertinho e fica barato, pois é o contribuinte que banca todo o passeio.

José Carlos Saraiva da Costa jcsdc@uol.com.br

Belo Horizonte

SANTA BRASILEIRA

Papa Francisco canoniza a religiosa baiana Irmã Dulce ­– destas que não nascem mais – em cerimônia no Vaticano durante o Sínodo para a Amazônia, no próximo domingo. Ela teve reconhecidos dois milagres: teria estancado uma violenta hemorragia de uma dona de casa sergipana e curado instantaneamente a cegueira de um homem de 50 anos. Irmã Dulce é “ideal de igreja”. A freira que dedicou sua vida a milhares de pobres na Bahia deve se tornar a primeira santa brasileira, reconhecimento de que a história de Irmã Dulce é o maior exemplo de humanidade. Irmã Dulce é síntese de generosidade, solidariedade, amor e compaixão. Sua ação consegue ultrapassar os limites da sua existência terrena, pois se eterniza em cada um que mantém vivo seu legado de amor ao próximo. Não há como não se emocionar com a história do “anjo bom da Bahia”. Dulce dos Pobres é o exemplo maior de amor que a Bahia já teve. A fragilidade de Irmã Dulce era apenas aparente. A miudinha freira, raro exemplo de bondade e amor, foi arquiteta de uma das mais notáveis obras sociais do Brasil. Hoje, Irmã Dulce é beata. Na memória do povo baiano, já é santa. Não que não tivesse erros, mas o que são erros diante de sua obra? Quantas vidas tiveram outro porvir por serem por ela cuidadas? “Dulce” vem do latim dulcis, que significa “doce”. Nome feliz para a Irmã Dulce que ficou conhecida como o “anjo bom da Bahia”. Nome feliz para freira que soube viver a plenitude do Evangelho, cumprindo, no dia a dia, o maior de todos os mandamentos, segundo o cristianismo: amar a Deus e amar ao próximo. Que a vida dessa mulher, frágil de saúde e forte de determinação, nos encoraje a fazer o bem. Sem concessões. A beata levará o nome santo de Santa Dulce dos Pobres e seu dia será celebrado sempre no dia 13 de agosto, a partir de 2020.

José Ribamar Pinheiro Filho pinheirinhosb@gmail.com

Brasília

O SÍNODO DA AMAZÔNIA

Acreditem: o papa Francisco embaçou, até aqui, o seu papado convocando os bispos da Igreja para um sínodo, que é uma reunião de bispos, para discutir e, quem sabe, apresentar uma solução ou paliativo que possa conter os efeitos do CO2 na vida no planeta. Duvido que os bispos tenham conhecimento das particularidades da Floresta Amazônica que envolve as queimadas assassinas da floresta, seja pelo roubo de madeira de lei, seja pelo garimpo clandestino, seja pelo aumento da área para a agricultura, que tem segurado o Produto Interno Bruto (PIB) em todo exercício econômico. Martinho Lutero, se vivo fosse, diria que o Vaticano quer discutir uma seara alheia, quando a sua atribuição principal é salvar almas para o Senhor, e jamais se envolver com o patrimônio alheio. O Sínodo da Amazônia ocorre do dia 7/10 até o dia 27/10. Os bispos, com a prática, deveriam discutir que medidas tomar em relação ao fogo de padres e bispos da Igreja na prática da pedofilia, que só nos Estados Unidos sugou os cofres da Igreja em centenas de milhões de dólares. A função primordial da Santa Sé é preservar a moral que ainda existe no mundo, apagar o fogo de seus religiosos e deixar que os brasileiros cuidem de apagar o fogo da Floresta Amazônica, mais um patrimônio seu do que do mundo.

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

CATEQUESE

Se a cultura indígena deve ser respeitada e preservada (Estadão, 7/10, A18), o que leva o Vaticano a interferir impondo a evangelização dos índios? Isso pode? Deixá-los plantar e explorar economicamente suas terras não pode. Que hipocrisia.

Gustavo Guimarães da Veiga ggveiga@outlook.com

São Paulo

EDUCAÇÃO

Interessante o artigo do professor João Batista Araújo Oliveira (O futuro da educação e os futuros professores, Estadão, 6/10, A2). Pena que não mencionou o nível salarial e as condições de trabalho da maioria dos professores!

Sebastião Carlo Masin sebastiaomasin@gmail.com

Santo André

ESCOLAS CÍVICO-MILITARES

Sou frontalmente contra o governo Bolsonaro, mas reconheço que disciplina e civismo estão muito em falta no Brasil. As prometidas escolas cívico-militares são bem-vindas com urgência!

Jose Eduardo Bandeira de Mello josedumello@gmail.com

Itu

A CULTURA INDEPENDENTE DO ESTADO

Importante a declaração da atriz e escritora Fernanda Torres, de que a Cultura deve existir e viver independente do Estado (Estadão, 7/10, C2). Isso acontecendo, só serão ofertados espetáculos e empreendimentos com aceitação da clientela e o setor se livrará daqueles que tentam impingir ideologias e práticas alheias ao interesse da população. Estarão fora projetos como os que destinaram milhões de reais para a produção de biografias de indivíduos inexpressivos e para sustentar espetáculos que não conseguem emplacar por meio da bilheteria, como aconteceu durante anos na temerária aplicação da Lei Rouanet. A lei de incentivo, que se mantém com renúncia fiscal, foi abusada e chegou até a sustentar festas de casamento. É preciso punir quem assim agiu. O dinheiro dos impostos arrecadados teria tido melhor destino se carreado para educação, saúde e outros itens de que o povo carece. Cultura também, mas preferencialmente os iniciantes, pois os já emplacados devem viver à própria custa, ou, então, não têm razão de insistir na arte.

Dirceu Cardoso Gonçalves aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

FERNANDA TORRES

“Acho que a do mundo piorou em geral. O mundo está no pior estado em que já esteve. Há um sentimento apocalíptico no mundo todo.” Resposta em recente entrevista (Estadão, 7/10, C2) à indagação sobre a situação geral do País, de Fernanda Torres, portadora de notável pedigree artístico. Ao externar tão alarmista opinião, talvez se tenha esquecido de que a humanidade vive os estágios iniciais de um século que se seguiu àquele que foi palco do maior show apocalíptico da história da humanidade, marcado por duas guerras separadas por menos de 20 anos, propelidas por ditadores que foram capazes de magnetizar povos inteiros, envolver e influenciar a vida de muitos países e apresentar, como trágicos subprodutos, holocaustos e exílios de um número incomparável de artistas e cientistas, além da morte de milhões de inocentes e da detonação dos primeiros e – esperemos – últimos artefatos nucleares. Sem otimismo injustificado e aceitando que o mundo atual não passa por bom momento, não há como negar, porém, que nunca se assistiu a um período tão longo sem conflitos generalizados semelhantes aos ocorridos no século passado. Assim, como dizia, noutro contexto, o saudoso Chico Anísio: “Menos, Batista”.

Paulo Roberto Gotaç pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

EDIFÍCIO COPAN

Sobre a matéria Sem restauro, Copan tem problemas estruturais e descaracterização (Estadão, 7/10, A16), como todas as obras de Niemeyer, o Copan também não é funcional. Janelões que exigem grossas cortinas e, em se tratando de habitações privadas, cada um as faz da tonalidade que lhes aprouver, dando esse aspecto de péssimo visual.

Ademir Valezi valezi@uol.com.br

São Paulo

A DESPOLUIÇÃO DOS RIOS

O Estadão nos deu auspiciosa notícia: a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em parceria com o Estado, realiza hoje e na quarta-feira o seminário A Despoluição dos Rios, para debater o problema ainda recorrente do despejo irregular de esgoto nos rios de São Paulo. Entre os rios que recebem dito despejo está o nosso histórico Rio Pinheiros, que está sendo poluído com grande quantidade de despejo de esgoto, maculando sua honorabilidade. O Rio Pinheiros é tido como rio histórico, porque foi por ele que os bandeirantes conquistaram e povoaram o sertão brasileiro. Faço votos para que aludido seminário obtenha completo êxito em seu Desiderandum/Desideratum – o que deve ser desejado/o que se deseja.

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

São Paulo

A QUEM INTERESSA?

Comparativamente, podemos considerar que a eleição para eleger membros do Conselho Tutelar não é divulgada (importância do voto, convocação, candidatos, locais, eleitores aptos), por quê?

Ricardo C. Siqueira ricardocsiqueira@globo.com

Niterói (RJ)

ROCK IN RIO

O Rock in Rio perdeu a sua essência há tempos. Até acho que tem gosto para tudo e deve-se respeitar isso, mas, então, que se mude o nome do festival para o título da reportagem do Estadão, Rock & Afins (7/10, C1), ou mesmo Festival de Música in Rio. Ivete Sangalo e Elza Soares são ótimas e ícones na música brasileira, mas não são cantoras de rock. Tivemos muito mais axé, funk e muita porcaria. Rock, mesmo, foi mínimo. Fred Mercury deve estar se virando no túmulo. Bons tempos os daquela sua apresentação linda em que todo o público cantou junto.

Angela Maria de Souza Bichi angela_bichi@hotmail.com

Santo André