TEORIA DA CONSPIRAÇÃO

A notícia de que manchas de petróleo chegam perto de rios em Sergipe e esse óleo tem “assinatura” venezuelana – cujo governo era beneficiário da lambança praticada pelos “cumpanheros” amigos – é algo a dar motivos para encararmos a teoria da conspiração, num momento em que até a Igreja Católica se mostra claramente contra o presidente eleito democraticamente no Brasil, fazendo o jogo de uma oposição vingativa e partidária do “quanto pior, melhor”. Não bastasse isso, os ditos “aliados” se juntam para tramar fazendo de um tudo para atrasar as reformas necessárias, tentando chantagear o governo brasileiro, até porque as nobres excelências – a maioria na mira da Lava Jato – querem a volta do “presidiário” ao poder, para continuarem a farra do saque aos cofres públicos. Basta ver os movimentos dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e, na sequência, as declarações de Marcelo Odebrecht. E também não nos esqueçamos das declarações de outro presidiário domiciliar, JD, sobre a tomada de poder não pelo voto e das afirmativas sobre “exércitos” de movimentos sociais convocados a lutar contra o governo... Pergunta: há esperança para o Brasil e seu povo?

Aparecida Dileide Gaziolla aparecidagaziolla@gmail.com

São Caetano do Sul

INVESTIGAÇÃO

Sobre a reportagem Investigação sobre óleo no Nordeste mira 23 navios suspeitos, publicada no Estadão em 10/10/2019, ninguém mesmo, nem bolivarianos venezuelanos, jogam petróleo fora, mas os atuais navios de grande porte, que têm motores imensos, da ordem de 80 mil hps, têm um problema de onde dispor o óleo queimado do cárter, quando se troca o óleo, tal qual nos automóveis. A solução mais fácil é, claro, jogá-lo aos mares, para sumir com o produto e não ter de pagar pela reciclagem – o que é extremamente danoso ao ambiente, porque o óleo acaba chegando às praias. Empresas de navegação sérias não fazem isso, mas, como existem navios velhos ainda trafegando sob bandeiras duvidosas, seriam eles os maiores suspeitos.

Ulf Hermann Mondl hermannxx@yahoo.com.br

São José (SC)

SABOTAGEM

Eu simplesmente não preciso mais que a Marinha de Guerra do Brasil e o Ibama atestem com provas científicas que o óleo derramado era proveniente da Venezuela. Eu sempre acreditei e disse que o sr. Nicolás Maduro iria provocar Jair Bolsonaro e o Brasil, sabotando-nos de todas as formas, para criar um conflito externo capaz de desviar a atenção de seu próprio povo (estratégia do inimigo externo) da imensa crise venezuelana, provocando assim uma união nacional com base num sentimento patriótico em seu entorno, a exemplo do que fizeram os patetas militares argentinos nas Malvinas. O que eu quero da Marinha e do Ibama – e também da CIA, do FBI, da Abin, da Polícia Federal, do Ministério das Relações Exteriores, do cartório lá, da esquina, enfim, do governo em geral – é que provem, com provas robustas, que este atentado ambiental tenha sido, mesmo, premeditado e doloso. Aí, então, só quero mais uma coisa: Trump do nosso lado.

Paulo Boccato pofboccato@yahoo.com.br

São Carlos

O DNA DO PETRÓLEO

Rafael Corrêa e Nicolás Maduro, ambos bolivarianos, influenciando indígenas no Equador contra o presidente Lenin Moreno. A provável volta de Cristina Kirchner ao poder na Argentina, já tranquila no cardápio. Portanto, não é nenhuma aberração pensarmos que a Amazônia em chamas gritada pela esquerda mundial e naturalistas contra o Brasil segue um plano, principalmente agora, que foi descoberto que o petróleo derramado nas praias do litoral brasileiro veio criminosamente da Venezuela. Nada melhor do que também jogarem esse infortúnio nas costas do governo Bolsonaro bem às vésperas das eleições municipais e, principalmente, no Nordeste, reduto do PT. Só se esqueceram de que o petróleo tem DNA. Perderam! Perderam!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

DEMOROU

Já faz um mês que se percebeu a chegada de manchas de óleo em muitas praias do Nordeste, e só agora o governo se mexeu e procura descobrir o que provocou esse dano ambiental. É interessante que, quando se trata de dar sumiço em Queiroz, a ação é bem rápida, quase instantânea. É uma mera questão de prioridade...

Aldo Bertolucci aldobertolucci@gmail.com

São Paulo

DESPREPARO ABSOLUTO

O Brasil tem se mostrado completamente despreparado para lidar com um grande derramamento de óleo em alto mar. Nada está sendo feito para conter o lento avanço da mancha de óleo de origem desconhecida, que segue atingindo cada vez mais áreas do litoral brasileiro. Esse despreparo do Brasil é extremamente preocupante. Um país que faz perfurações de petróleo em águas profundas deveria estar muito mais bem preparado e equipado para conter rapidamente vazamentos de óleo em alto mar.

Mário Barilá Filho mariobarila@yahoo.com.br

São Paulo

MUDANÇA DE PARTIDO

Governar não é a praia do presidente Jair Bolsonaro, como vem demonstrando. Ele gosta, mesmo, é de mandar, de se distrair com assuntos pessoais e de ofender quem o critica, mesmo que tudo isso seja prejudicial à imagem do nosso país. Não é por outra razão que, pela nona vez na sua carreira política, Bolsonaro deve trocar de partido. Para qual, ainda ninguém sabe... O certo é que está de saída do PSL, que o elegeu. O objetivo não é nada republicano: poder dizer que é dono de um novo partido, como seus arredios filhos também desejam. A mesma coisa faz Lula com o PT até hoje, mesmo da cadeia. Ou o ex-presidente Fernando Collor fazia no poder da Republica com sua pequena sigla, o PRN. Diferente de FHC, que durante seus oito anos de Planalto jamais ameaçou ser dono do PSDB. Infelizmente, o presidente Bolsonaro, abandonando o partido que o elegeu, também abandona e demite do governo fiéis amigos que o ajudaram a se eleger, demostra claramente, como se diz no jargão popular, que “não tem saco” para dialogar com a classe política, e menos ainda com a imprensa ou com quem não o bajula. Uma lástima!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

A NONA VEZ

Caso o presidente Bolsonaro deixe a agenda de aluguel PSL e mude de partido, será nada menos que a nona vez (!) que saltará de legenda. Acreditem, se quiserem!

J. S. Decol decoljs@gmail.com

São Paulo

VAR E BIVAR

Se um VAR atrapalha no futebol, imaginem um BiVAR na política! Após oito partidos de aluguel, o clã Bolsonaro procura casa própria só para eles. O problema é como carregar o cofre cheio do PSL...

Paulo Sergio Arisi paulo.arisi@gmail.com

Porto Alegre

O CLÃ EM AÇÃO

O clã Bolsonaro está em ação. Entrou em “campo” desafiando seus pares do PSL. Ora, o Zero 1 resolveu ir contra o governador carioca, mas, assustado, resolveu voltar atrás. O Zero 3 resolveu afastar somente 73 presidentes da legenda, que, por sua vez, bateram às portas do Judiciário. Já o Zero 2 fuzila pelo Twitter todos os que são contrários ao governo. Por sua vez, o paizão diz que pretende deixar o partido “a ver navios”. Trata-se do autêntico clássico de baixo clero em ação!

Júlio Roberto Ayres Brisola jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

FUNDO PARTIDÁRIO

Pela briga no PSL que envolve o dinheiro do fundo partidário, fica claro que temos partidos que valem mais que seus políticos. Critério discutível.

Luiz Frid luiz.frid@globomail.com

São Paulo

FOCO EQUIVOCADO

A grandeza se mostra pelos gestos. Em vez de colocar toda sua energia e atenção nas providências para recuperar a economia do Brasil, o presidente está preocupado com questões secundárias, como deixar o partido que o ajudou a se eleger. Que foco equivocado, meu Deus!

Francisco Eduardo Britto britto@znnalinha.com.br

São Paulo

NOVA SIGLA

O PSL, por desavenças com o presidente da República, embora o tenha eleito para tão elevado cargo, afastou-o do partido. Isso faz com que o presidente Bolsonaro tenha de Jair pensando em que partido deve se filiar. “Podendo”, é a sigla que mais se conjuga com suas atividades políticas. Portanto, a ela deve e pode filiar-se. Com a devida vênia, este é o meu pensamento.

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

São Paulo

FALTA DE COMUNICAÇÃO

Esta briga de marido e mulher dentro do PSL se deve à falta de comunicação entre o maluco Bolsonaro e as bases. Na política não se faz nada sozinho, muito menos governar um país. Ele tem um caráter egoísta e individualista.

Francisco Anéas franciscoaneas66@gmail.com

São Paulo

DANÇA DEPLORÁVEL

Quem já integrou nove partidos em 30 anos de vida política, obviamente, nunca teve identificação com nenhum deles. É o caso do presidente Jair Bolsonaro, prestes a romper com o PSL e selar mais uma aliança com outro partido. Este fenômeno traz novamente à tona a velha e ainda muito mal resolvida problemática dos partidos chamados nanicos, que não têm nem nunca tiveram vertente política bem definida e cujo único propósito é negociar coalizões em troca de benefícios próprios que passam longe dos interesses nacionais. É uma situação totalmente diversa da de outros países como Israel, por exemplo, em que partidos minoritários, no momento de negociar coalizões, não abrem mão de suas posições políticas – caso dos ortodoxos e árabes-israelenses, entre outros. Esta literal promiscuidade que existe por aqui só deixará de existir após a devida e bem discutida reforma política. Enquanto isso, só resta a nós, povo, assistir a esta deplorável dança de cadeiras.

Luciano Harary lharary@hotmail.com

São Paulo

MONITOR ESTADÃO

Muito oportuno o monitoramento do Estadão nas propostas dos governantes Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e João Doria, governador do Estado de São Paulo. É assim que vamos construindo e consolidando a democracia brasileira com qualidade e legitimidade, e com certeza já haverá clima para a introdução do voto distrital misto nas próximas eleições. É um novo passo para fortalecer o regime democrático no País e o Estadão vem, com muita propriedade, esclarecendo isso ao leitor leigo. Parabéns!

Jose Millei millei.jose@gmail.com

São Paulo

PRÊMIO CAMÕES

A obra literária de Chico Buarque, ao contrário de suas músicas antológicas, é de um primarismo petista. Certamente, o 2.º Prêmio Camões é um prêmio com um nítido viés ideológico.

Geraldo Siffert Junior siffert18140@uol.com.br

Rio de Janeiro

CHICO BUARQUE

Ganhar o Prêmio Camões foi fácil. Difícil será pendurar na parede o diploma assinado pelo Bolsonaro...

A.Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

ASSINATURA

Por que Chico Buarque não pede ao ex-presidente Lula que assine seu diploma do Prêmio Camões? Seria a homenagem política ao artista muito admirado no passado.

Carlos Gaspar carlos-gaspar@uol.com.br

São Paulo

SEGREDOS RUSSOS

Unidades secretas russas desestabilizam democracia na Europa (Estadão, 9/10). Durante a guerra fria, com apoio da Otan, os Estados Unidos e o Reino Unido montaram a Operação Gládio em diversos países da Europa Ocidental. Exércitos secretos para operações como sabotagem, atentados e notícias falsas contra qualquer avanço do comunismo da União Soviética. Portanto, não deveria ser nenhuma surpresa que a Rússia tenha adotado a mesma tática desde antes do marco inicial da nova guerra fria, a anexação da Criméia em 2014. Realizar campanhas de desestabilização dos países europeus com a chamada guerra híbrida (propaganda, ataques hackers, desinformação e confrontação militar).

Luiz Roberto Da Costa Jr. lrcostajr@uol.com.br

Campinas

SELEÇÃO BRASILEIRA

É triste ver uma seleção brasileira de futebol ser convocada desfalcando clubes que disputam o Campeonato Brasileiro (não paralisado) e ser levada ao outro lado do mundo para jogar com a “potente” seleção senegalesa, não conseguindo vencê-la e por ela ser dominada em boa parte da partida. Lamentável! Tite ainda não pediu para sair? Confederação Brasileira de Futebol (CBF), os insucessos já estão ficando recorrentes.

Jomar Avena Barbosa joavena@terra.com.br

Rio de Janeiro

MEDIOCRIDADE

É uma vergonha que ano após ano a CBF continue agindo sempre em benefício próprio de seus dirigentes, em detrimento dos clubes. Nestes anos de “desadministração” do futebol, dirigentes e CBF ficaram cada vez mais ricos com os contratos “escusos” firmados, amistosos da seleção vendidos atendendo a interesses deles e de seus parceiros (que nunca são os seus clubes federados). As convocações de jogadores para estes amistosos “caça-níqueis” sempre prejudicam os clubes que disputam um campeonato brasileiro que já é suspeito e engordam os cofres dos seus dirigentes. Realmente, o futebol, que já foi considerado a paixão nacional do brasileiro, hoje é motivo de repulsa e indignação para grande parte dos brasileiros. A mídia esportiva, em sua grande parte vendida, não ajuda em nada, principalmente a maior delas, que detém o poder das transmissões dos jogos, decide quem ganha os campeonatos e manipula os resultados, segue soberana e inalcançável. Assim caminha a mediocridade futebolística.

Vartenis Lima vartenis@gmail.com

São Paulo

‘SOU O BOM’

Tivemos o incomparável Pelé, craque excepcional. Na esteira, outros fenomenais, como Ronaldo e Rivaldo, com suas conquistas internacionais que se eternizam. Hoje, no entanto, com futebol interno sofrível, temos de engolir a desfaçatez de um bom jogador (apenas um bom jogador) como Neymar Jr., sempre protegido pelo técnico da seleção nacional. Pretensioso, esnobe, abusado e marrento, cria problemas por onde passa. Faltava ouvir esta: “Carrego a seleção nas costas”. Menos, meu caro, menos!

José Perin Garcia jperin@uol.com.br

Santo André