AMÉRICA LATINA

Colômbia, a bola da vez

Não é exatamente uma surpresa a greve geral na Colômbia, porque estava sendo organizada e preparada desde o início do ano. A instabilidade política na América Latina é recorrente, com a queda dos preços das commodities. Um ciclo de golpes de Estado na região se deu durante a segunda metade da década de 1960 e a primeira metade da década de 1970. O ciclo de redemocratização se verificou durante o final da década de 1980 e início da década de 1990. Neste terceiro ciclo, que se iniciou na década atual, crises políticas se alastram pelo continente, agravadas pelo presidencialismo centralizador, que não utiliza o federalismo para dar efetividade às políticas públicas e, assim, combater desigualdades regionais. Instituições políticas frágeis, por causa do personalismo dos presidentes, são dependentes das Forças Armadas. E não há mecanismos de solução de impasses políticos, como troca ágil de governo ou convocação de eleições parlamentares – com a atual exceção do Peru.

LUIZ ROBERTO DA COSTA JR.

lrcostajr@uol.com.br

Campinas

Na Argentina

Uma rápida observação ao longo da imponente Avenida 9 de Julho, no centro de Buenos Aires, e alguns rápidos diálogos com os habitantes nas ruas, ou mesmo com representantes da elite argentina, conduzem à conclusão de que a derrota do liberal Mauricio Macri na última eleição presidencial não teve como principal fator o fascínio do povo pelo populismo. Na verdade, dois foram os aspectos distintos, embora correlacionados, que determinaram o desfecho eleitoral. O primeiro, o enorme descompasso entre as promessas anunciadas quando da posse do governo ora derrotado e a realidade que sobreveio ao seu final, com inflação beirando os 60%. O segundo, consequência do anterior, foi a escalada da miséria, facilmente observada e que está criando um ambiente de pressão crescente, tendendo à ruptura, com consequências imprevisíveis Num mundo que passa por uma espécie de freio de arrumação na área social, não bastam boas intenções sem resultados concretos em tempo aceitável. Oxalá tenhamos nós, aqui, sabedoria para dosar as expectativas e as realizações. Caso contrário, corremos o risco de ver a esquerda ressuscitada.

PAULO ROBERTO GOTAÇ

pgotac@gmail.com

Rio de Janeiro

Incitação ao levante

O governo provisório da Bolívia está processando o ex-presidente Evo Morales por incitação à violência, num áudio. No Brasil, ex-presidente condenado por corrupção sai da prisão, faz discurso incitando a população a fazer o mesmo que os chilenos estão fazendo. E não acontece nada? Incitação à desordem é crime previsto em lei!

PANAYOTIS POULIS

ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

Sedição

O momento traz à luz quem é o verdadeiro Lula da Silva, que diante de uma situação criada por ele mesmo sugere uma revolta no Brasil. Na verdade, é só o que ele tem feito desde que apareceu na política. O povo antes não se tocava. Pior é que ele continua falando suas besteiras e não percebe que está na hora de acordar e se afastar da política de uma vez por todas.

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@globo.com

São Paulo

Presunção e água benta...

A ordem do condenado Lula da Silva para que a tigrada lulopetista não faça autocrítica é mais uma das muitas do demiurgo de Garanhuns. Recém-saído da cadeia, ainda pensa ser a cereja do bolo. Equivocado, ele “esqueceu” que foi o responsável pela pindaíba que se instalou no País. Com sua administração corrupta, colocou no colo dos hipossuficientes obreiros o ônus dessa impagável conta. E ainda pretende o apoio dos menos afortunados?! Afinal, já são conhecidas suas intenções do “quanto pior, melhor” e do “nós contra eles”. Quanta pretensão!

JÚLIO ROBERTO AYRES BRISOLA

jrobrisola@uol.com.br

São Paulo

CORRUPÇÃO

Intocáveis no poder

No Brasil, os órgãos de investigação e julgamento têm sérias dificuldades para mexer com políticos no poder, ocupando cargos ou exercendo mandatos. Enquanto isso, nos EUA uma comissão mista de deputados está processando o presidente e em Israel o procurador-geral da República indiciou o primeiro-ministro por crimes de fraude, suborno e quebra de confiança.

MARCOS ABRÃO

m.abrao@terra.com.br

São Paulo

Ex-presidente da Braskem

Quanta diferença entre nós e a Justiça de países sérios. Enquanto mal prendemos simples delinquentes, no exterior, como nos EUA, por exemplo, a coisa difere – veja-se o caso do ex-presidente da Braskem. Segunda, terceira, infinitas instâncias de julgamento, nem pensar. Ao prender, já estão de posse de todos os argumentos probatórios, então, é cadeia! Não há liberalidades “gilmarizadas”, ainda que os condenados tenham bons advogados, pagos a peso de ouro. O que conta são bons e honestos argumentos. Oxalá um dia tenhamos institucionalizado esse discernimento e sejamos competentes em fazer justiça.

ADILSON PELEGRINO

adilsonpelegrino52@gmail.com

São Paulo

Doença que mata

A mais terrível, mortal e agressiva doença que assola o Brasil de forma epidêmica, ceifando a cada dia a vida de milhares de seres humanos, tem o nome de corrupção. Se os bilhões ou trilhões de reais roubados do erário ao longo de muitas décadas tivessem sido utilizados na saúde, na segurança e na educação, milhões de brasileiros não teriam perdido a vida por falta de atendimento médico, diagnóstico precoce, desabastecimento de medicamentos, longas filas para consultas, tratamentos clínicos e cirúrgicos. Se as polícias fossem mais bem remuneradas, equipadas e treinadas, certamente o índice de criminalidade seria bem menor. E se o emprego de tais recursos fosse dirigido pesadamente para educação, claro, que país maravilhoso seria o Brasil! Contudo o que se apresenta são criminosos da mais alta periculosidade, ladrões de gravata (e sem ela), verdadeiros assassinos da Nação, seres imprestáveis que se uniram e criaram uma sociedade criminal organizada voltada para o mal e para a destruição, que deveriam estar atrás das grades. Mas, infelizmente, estão livres, leves e soltos, rindo descaradamente dos homens de bem deste país, tudo isso graças à impunidade pela benevolência de parte da Justiça, cega, sabe-se lá por quê, para essa terrível epidemia que assola o Brasil.

DAVID ZYLBERGELD NETO

dzneto@uol.com.br

São Paulo

“O Brasil honesto e trabalhador, a grande maioria da população, tem urgência na aprovação da PEC da segunda instância. Vamos lá, congressistas, quem não deve não teme!”

RODRIGO AFFONSO DOS SANTOS ECHEVERRIA / SÃO PAULO,

SOBRE A PRISÃO PARA CRIMINOSOS CONDENADOS

rodecheverria73@hotmail.com

“A elite do funcionalismo segue articulando contra

o Brasil por meio do mais poderoso lobby do País. Pretende manter-se como casta privilegiada que fatura alto, trabalha pouco e se aposenta cedo”

HERMAN MENDES / BLUMENAU (SC), SOBRE A RESISTÊNCIA CORPORATIVA ÀS REFORMAS

hermanmendes@bol.com.br