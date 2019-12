BOAS-FESTAS

O Estado agradece e retribui os votos de feliz Natal e próspero ano novo de Amanda Carvalho, Cesar Araujo – FPC Consulting Latam, Cláudia Santos – Connectare Comunicação, Comunicação Vertical, Confederação Nacional de Serviços (CNS), Edward Lorenz, Fernando Schmidt – embaixador do Chile, Seda Pumpyanskaya – United Nations, Sergio Dafré, Sesc SP, Silvia Carneiro – Secovi, Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo, SindusCon São Paulo, Tania Tavares, Teatro Folha, Uriel Villas Boas, Vicente Candido da Silva – Innocenti Advogados Associados, Vinícius Tavares – Aprosoja Brasil e Virgílio Melhado Passoni.

Segundo o presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, as projeções do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), de 2,2% para 2020, consideram que a parte pública está ficando menor, enquanto os investimentos privados estão crescendo. Com efeito, o País deverá achar seu norte para emergir da gravíssima crise econômica que atravessa quando o Brasil Ltda. for maior do que o Brasil S/A. Avante!

PIB DE 2020

Prognosticar um PIB de 2,2% para 2020 parece temerário, porque os gastos de fim de ano no comércio, na indústria e nos serviços estão para animar os mais descrentes. Entretanto, o pibinho que nos foi apresentado em 2019 parece que somente será reanimado se houver mais credibilidade dos empresários e investidores estrangeiros, cujas ações estão em consonância com o efetivo combate aos gastos públicos, no que os brasileiros ainda não têm uma posição correta demonstrada pelo governo, em números públicos, para possíveis discussões. Tomara, no entanto, que o prognóstico se realize.

O FRACASSO COMO SUCESSO

Depois de três décadas de quase estagnação, crescer 2,2% ao ano é como se a China passasse a crescer 1% ao ano. Estamos comemorando este fracasso como se fosse um sucesso. Somos, ainda, uma republiqueta das bananas.

ENQUANTO ISSO...

O presente de Natal do PT para o Brasil: Cuba deve dar calote de R$ 2,3 bilhões no BNDES. Alguém viu essa notícia escancarada em vários jornais e o assunto ser explorado?

OS INSACIÁVEIS

Reportagem revoltante do Estadão do dia 13/12 nos informou que a Usina de Belo Monte quer térmicas para suprir baixa geração, por ficar até cinco meses por ano sem produzir energia. É inacreditável a desfaçatez dos empresários desonestos que sempre estão de prontidão para saquear os cofres públicos. Acredito que o atrevimento não é por acaso, mas sim pelo fato de estar havendo uma campanha orquestrada contra a Operação Lava Jato, com constantes ataques aos seus integrantes. Porém estranho que tenham tamanha ousadia ante um governo que se elegeu sob o lema de combater a corrupção. A usina começou a ser projetada em 1975, no Rio Xingu, durante o governo militar, mas a construção começou somente em 2010, durante o governo Dilma Rousseff. Foi mais uma obra insana construída na Amazônia, a exemplo de Balbina. Foram projetos genuinamente políticos e eu, como engenheiro, jamais os assinaria. Se eu assim fizesse, estaria desobedecendo ao Código de Ética do Engenheiro, que vem junto com o nosso diploma e a autorização de exercer a profissão. O Rio Xingu tem uma oscilação no seu nível de tal grandeza que jamais deveria ter sido considerada a construção de uma hidrelétrica em seu leito. Sabia-se de antemão que seria uma usina intermitente, como são as de energia solar e eólica. Belo Monte tem uma potência instalada de 11.233 MW, entretanto ela permanece parada por cinco meses por falta de vazão do rio. Assim, a sua potência efetiva se reduz a 4.500 MW. O lago da usina tem uma área de 516 m², o que levou à derrubada de idêntica área da Floresta Amazônica. Poderíamos defini-la como insana, não fora a certeza da malandragem mal disfarçada. Agora, o consórcio que detém a sua posse quer autorização para construir junto dela as poluidoras usinas termoelétricas, para compensar a estupidez inicial. Usinas termoelétricas bem no meio da floresta. Ora, para tal compensação, será muito mais racional e barato instalar usinas eólicas e solares mais perto dos centros consumidores, sem a necessidade da derrubada de mais árvores. Resumo: querem complementar uma obra insana com outra mais insana ainda, embora muito bem rentável para eles. Para nós, vai sobrar mais bandeira vermelha.

BELO MONTE, UMA PIADA

Um dos grandes ralos de desvio de recursos públicos na era petista de Lula e Dilma foi a construção da Hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Mesmo tendo gasto R$ 40 bilhões até a conclusão deste monstrengo, já se previa sua inviabilidade financeira em razão da forte oscilação da vazão do Rio Xingu. Esse empreendimento, com suas turbinas instaladas, deveria produzir 11.233 MW de potência, mas, com o longo período de cinco meses de baixa vazão do rio, produz, infelizmente, somente 4.571 MW por ano. E, aí, vem a piada: a concessionária da Belo Monte, a Norte Energia, para suprir a baixa geração, pretende erguer usinas térmicas ali ao lado, usinas mais caras e poluentes. Enquanto isso, os corruptos travestidos de homens públicos com os bilhões de reais que desviaram estão rindo dos 210 milhões de brasileiros.

DE MORRER DE RIR

Os portugueses se torciam de rir ao saberem dos semáforos na saída dos túneis da Marta, e agora correm o risco de morrerem de rir ao saberem das termoelétricas na beira da hidrelétrica de Belo Monte de Lula. E depois dizem que burros são eles.

ENTRE A CRUZ E A CALDEIRINHA

Nem tudo é tranquilo no reino dos ambientalistas. Em Belo Monte, estão entre a cruz e a caldeirinha: sem luz ou sem floresta? Sem luz, desagradariam à população; sem floresta, desagradariam aos seus adeptos. Conflito típico da classe política, não da científica.

PRIMÁRIO FORTE

Quem prestou atenção às aulas no primário sabe que grande parte da Amazônia não serve para a agricultura. Sabe, também, que os rios sobem e descem muito, fenômeno que acontece todos os anos. Bobagens como a Usina de Belo Monte poderiam ser evitadas se as pessoas se lembrassem do que aprenderam na escola primária sobre a Amazônia. Outra gigantesca bobagem fadada ao retumbante fracasso é a ideia de plantar soja e cana de açúcar na Amazônia. O ministro do Meio Ambiente deveria se reunir com os índios da Amazônia para aprender algumas coisas sobre a floresta, aprender o valor da Amazônia viva, em pé. Mas ele prefere se reunir e confraternizar com mineradores, grileiros e madeireiros ilegais. O Brasil está dando um verdadeiro show de horror na pauta do meio ambiente, e nada indica que isso irá mudar.

BRASIL PRECISA MUDAR

O Brasil recebeu uma “honraria negativa” na Conferência do Clima da ONU encerrada em 15 de dezembro: “Fóssil Colossal”. Só após a euforia da conquista é que o ministro do Meio Ambiente percebeu que tudo se tratava de um prêmio irônico sobre o retrocesso ambiental. De acordo com os participantes ambientalistas, o governo de Jair Bolsonaro, bem como seu ministro “entendido no assunto”, conseguiram “matar políticas ambientais que ajudaram o Brasil a obter reduções espetaculares de emissões na última década”. Mesmo assim, a dupla, de pires na mão, agora pede ajuda financeira aos países ricos. Afinal, não eram eles mesmos que afirmavam o interesse desses países ricos em “vilipendiar a soberania do Brasil”? O País precisa mudar, começando pelo Ministério do Meio Ambiente!

AÇÕES SOBERANAS

Faz muito tempo que o Brasil poderia ter se tornado um líder a ser seguido na questão das mudanças do clima. Teria bastado terminar os desflorestamentos e queimadas desnecessárias para o desenvolvimento econômico e social e utilizar com maior ênfase os combustíveis renováveis. Então estaria com emissões de gases de efeito estufa (GEEs) próximas a zero – talvez 5% das atuais. Teria prestado, soberanamente, um enorme serviço à humanidade e a si mesmo. Teria desempenhado uma responsabilidade sem necessidade de investir como acontece nos países que dependem do carvão, do petróleo e do gás natural. Agora, o ministro do Meio Ambiente quer cobrar recursos da ONU para a proteção ambiental. O Brasil ainda é um país subdesenvolvido na compreensão dele? Explicará como aplicaria um subsídio? Tem como demonstrar que nada se fez por falta de meios? Não acabaram de desfazer com deselegância diplomática um fundo internacional? O desflorestamento não aumentou? No lugar de protagonizar vexames, o ministro deveria apresentar políticas e projetos críveis, ou seja, ações soberanas.

‘A COP 25’

Questões ambientais globais sempre são difíceis de acordos, ainda mais num mundo mais radicalizado em interesses individuais e com retrocessos científicos (A COP 25, editorial do Estado de 17/12, A3). O vexame internacional brasileiro na COP-25 vai além da questão ambiental caracterizada como uma “diplomacia fóssil”. Em congressos no exterior começamos nossa fala pedindo desculpas pelo governo aqui instalado, não apenas pelo que o presidente falou de Greta Thunberg. A infantilidade do ogro com a ninfa tem sido apenas mais um motivo de chacota.

PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE

Os países da comunidade europeia têm todos seus territórios devastados e quase que totalmente sem as necessárias vegetações úteis à preservação do meio ambiente. No entanto, no Brasil, é diferente, completamente o oposto destes países que tentam denegrir a postura de nossos governos. Que tal o governo brasileiro convidar os governos dos países europeus para serem cientificados de como preservar efetivamente o meio ambiente?

PERSEGUIÇÃO

Para a líder estudantil sueca Greta Thunberg e o presidente francês, Emmanuel Macron, o Brasil é a bola da vez. Apesar de o incêndio australiano de grande dimensão – talvez até maior que o na Amazônia – não ter sido sequer comentado, o brasileiro foi aquele escândalo. Para o bem mundial, somos contra tais incêndios, mas só criticar o Brasil para atingir Bolsonaro é perseguição.

ECONOMIA LIBERAL & POLÍTICA AUTORITÁRIA

A economia neoliberal de Paulo Guedes casa, em perfeita harmonia, com a anacrônica política autoritária da direita furiosa de Jair Bolsonaro. Prioriza os interesses do alto mundo empresarial com a manutenção de políticas públicas antissociais na educação, cultura e ciência. Tudo ao capital, nada ao trabalho. Ódio à preservação do meio ambiente em favor da exploração predatória da Amazônia. Retrocesso na educação secular em prol do atraso místico religioso do catolicismo medieval e do pentecostalismo mercantil. O Brasil na contramão do concerto das nações que buscam, no progresso da ciência e no fim da desigualdade econômica e social, um mundo de mais justiça e paz.

A PEC DO ‘PODE TUDO’

Davi Alcolumbre está no Senado para atender aos seus interesses e aos dos senadores, assim como Rodrigo Maia atende a si e a seus deputados. Para votar a favor da prisão após condenação em segunda instância, tem-se visto uma interminável novela e não se conseguem os votos de 320 deputados. A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do “pode tudo”, por sua vez, que libera recursos sem necessidade de comprovar onde foram empregados, foi aprovada a toque de caixa. Mais uma forma de roubar o País. Sem fiscalização, os parlamentares vão deitar e rolar. De que adianta dizer que 50% dos recursos vão para a saúde e os outros 70% para obras públicas, compra de equipamentos e outros investimentos? É aí que mora o perigo. Estamos desde Cabral assistindo a estes gastos exagerados, e o povo continua sem saneamento básico, sem saúde e cada vez mais pobre mitigando a esmola. Quanto ao comentário do presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), José Múcio Monteiro, de que a medida “é um estímulo para quem quer fazer a coisa errada e o resultado pode ser o aumento da percepção de impunidade”, não é somente uma percepção, senhor presidente, é um fato real. E esta aprovação teve o carimbo de vários partidos que dizem uma coisa para o eleitor, mas fazem outra. Como se diz por aí, a política não é para amadores e os que chegam são rapidamente convencidos a desviar, surrupiar, afanar, abiscoitar e por aí vai. Já de caráter, decência, ética, moral, transparência, honestidade, gestão e compromisso com o País temos um déficit. Pobre Brasil!

DURO DE ENGOLIR

Duro de engolir o resgate por Davi Alcolumbre (DEM-AP) da PEC de doação, de sugestão de Gleisi Hoffmann (PT-PR), dos quais 30% o político pode gastar sem fiscalização. Não esqueçam quem sugeriu e quem desenterrou a PEC!

NÃO, NÃO E NÃO

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, bate o pezinho gordo e diz que não vai encaminhar a CPI da Lava Toga. Brasília é um bunker de indiciados e criminosos. É inacreditável que estas figuras que nada têm que ver com o interesse dos eleitores estejam no comando da Nação.

NÁUSEAS

Senhor Alcolumbre: privatização da Eletrobrás e CPI da toga não avançam. Mudança da regra para reeleição da presidência do Senado, a todo vapor. Causa náuseas a nós, brasileiros.

A VIDA NÃO TEM PREÇO

Aproximam-se os festejos de final de ano e, para muitas pessoas, esta é uma época de angústia e decepções inexplicáveis. Há momentos da vida em que as coisas não andam como gostaríamos e quanto mais tentamos resolver os problemas, mais eles só pioram a cada dia que passa. Pode ser um diagnóstico médico que você não esperava, dívidas em atraso, a perda de um familiar, uma demissão inesperada e o término de um relacionamento de anos, etc. Essas situações podem gerar uma sensação de vazio, de impotência, uma angústia incontrolável. E por causa delas muitos não veem solução para lutar. A única saída que parece possível é acabar com tudo, com a própria vida. Mas a vontade de sumir do mapa ou de tirar a própria vida não invade apenas a mente de quem tem problemas. Inúmeras pessoas sentem isso sem razão aparente. Elas não veem brilho em sua vida nem acreditam que exista razão para viver. É por isso que os índices de suicídio são altos em todo o mundo, em especial no Brasil, que nos últimos anos passou a ser um dos maiores consumidor de medicamentos antidepressivos. Essas pessoas, porém, têm de lembrar que ainda não existe nada mais importante e mais valioso que a sua própria vida e têm de lutar. É o que mais importa.

