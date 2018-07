Responsabilidade & prejuízo

A presidente Dilma Rousseff e mais outros membros do fajuto Conselho de Administração da Petrobrás foram inocentados pelo Tribunal de Contas da União (TCU), que acusou o prejuízo de US$ 792 milhões no mau negócio de Pasadena, responsabilizando apenas alguns dirigentes da estatal. Na sequência dessas extensas fraudes, somos informados de que a Petrobrás vai bancar a multa imposta aos executivos condenados pelo TCU, acionando o seguro da empresa. Traduzindo: ninguém vai responder por nada! É um verdadeiro festival de livrar a cara de uns e de outros e o rabo preso de muitos, numa vergonhosa manobra de compadrio. Fica provado que no Brasil do PT o crime e a malandragem compensam e prosperam, com todas as garantias institucionais. Nunca foi tão fácil ser irresponsável. Assim, e por essa ótica, podemos concluir que qualquer imbecil poderá, doravante, ser presidente da República e da Petrobrás, presidir conselhos administrativos e demais órgãos públicos e afins, porque a conta dos erros, da incompetência, da corrupção, da ladroagem será paga pela sociedade.

GILBERTO MOTTA DA SILVA

gmottas@yahoo.com.br

Curitiba

Mais lambanças

Infelizmente, somos obrigados a concluir que em nosso país o crime de fato compensa, pois a cada dia somos surpreendidos por novos "malfeitos" na Petrobrás e a última é essa de que a empresa vai livrar os 11 atuais e ex-dirigentes de terem de ressarcir o Tesouro pelo prejuízo causado quando da compra da refinaria de Pasadena, transferindo tais ônus ao seguro. Assim não dá, estou jogando a toalha.

LUIZ ROBERTO SAVOLDELLI

savoldelli@uol.com.br

São Bernardo do Campo

Autofagia

O governo do PT pratica a autofagia do Estado: a Petrobrás vai arcar com os prejuízos que seus atuais e ex-dirigentes causaram à própria estatal!

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

eugeniojalati@gmail.com

Campinas

A farsa

O deputado federal Ricardo Berzoini (PT-SP) está nas manchetes como um dos principais articuladores da farsa montada pelos senadores do PT e assessores do Palácio do Planalto na "CPI da encenação". Como ele já esteve envolvido com João Vaccari Neto no caso que lesou milhares de associados da Cooperativa Habitacional dos Bancários de São Paulo (Bancoop), essa nova picaretagem é rotina no Partido Trambiqueiro e não causa mais surpresa à população brasileira.

EDGARD GOBBI

edgardgobbi@gmail.com

Campinas

O velho estilo

O PT me faz lembrar um velho disco de vinil riscado na vitrola: repetitivo. Tal qual! Vamos investigar a fraude da fraude, da fraude, da...

LUIZ NUSBAUM

lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

CPI DA SABESP

Operação abafa

Para abafar as últimas denúncias da CPI da Petrobrás e na tentativa de prejudicar a reeleição do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), que pela última pesquisa poderá ser reeleito no primeiro turno, o PT resolveu criar a CPI da Sabesp, indiretamente, usando um vereador do PHS (nem sabia que esse partido existia). Será que São Pedro vai ser intimado para depor nessa CPI fajuta? Em vez de explicar, o PT prefere confundir, mas se esquece de que os eleitores de São Paulo não são idiotas.

MARIA CARMEN DEL BEL TUNES

carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

ELEIÇÕES EM SP

Terra arrasada

Geraldo Alckmin mostra de novo ser o governador do control C + control V - declaração de Alexandre Padilha, candidato do PT ao governo de São Paulo. Por analogia, Marta Suplicy e Fernando Haddad foram prefeitos do tipo "Ctrl + Alt + Del". Depois dela e no mandato dele pouco sobrou da boa cidade de São Paulo.

CLAUDIO JUCHEM

cjuchem@gmail.com

São Paulo

Discurso esvaziado

Seria o caso de pagar para ver Alexandre Padilha governando São Paulo, enfrentando o PCC (organização criminosa) e fazendo chover? A conta sairia cara, porque o candidato do PT vocifera antes da eleição e depois acabaria com o Estado, como está fazendo o prefeito Malddad com a cidade de São Paulo. Lula tenta acender a luz do seu terceiro poste, mas nem ele nem Padilha conseguiram sequer a atenção dos metalúrgicos de uma montadora no ABC paulista. Para piorar, o pátio foi se esvaziando e os dois falaram apenas para alguns gatos-pingados contratados para fazer número. Sinal de que as pessoas não estão mais se deixando enganar pelo discurso eleitoral, além do medo das vaias que vem afugentando os candidatos. Bom sinal!

IZABEL AVALLONE

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

Decadência

Se até mesmo numa montadora do ABC o único ex-presidente em exercício, Lulla da Silva, e o candidato a governador do Estado de São Paulo Alexandre Padilha não tiveram nem cem ouvintes numa assembleia em pátio aberto, imaginem, então, num comício de rua, onde eleitores de outros candidatos poderão, dentre outras coisas, vaiar os dois petistas... Que vexame no fim de carreira! Melancólico e revelador da atual situação decadente dos políticos do PT, o Partido Truculento.

ANTÔNIO CARELLI FILHO

palestrino1949@hotmail.com

Taubaté

TUMA JR.

Perseguição policial

Cumprindo ordens de Brasília, a Polícia Federal (PF) foi buscar o delegado Romeu Tuma Jr. em seu escritório no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Alegando perseguição política, porém, Tuma Jr. não quis acompanhar os agentes federais. Autor do best-seller Assassinato de Reputações - Um Crime de Estado, ele revela nesse livro os bastidores do governo petista e faz graves acusações a Gilberto Carvalho, atual secretário-geral da Presidência da República, de quem afirma ter ouvido a confissão de que o prefeito Celso Daniel, de Santo André, foi assassinado depois de ter descoberto um esquema clandestino de arrecadação de dinheiro para benefício do PT. A notícia é antiga, todos sabem, mas o PT jamais se explicou e usa a PF para intimidar Tuma Jr. Ainda bem que ele é delegado e sabe com quem está mexendo. Mas não será surpresa uma queima de arquivo, depois de tudo o que se viu com a morte, nunca esclarecida, de Celso Daniel.

LUCIANA LINS

lucianavlins@gmail.com

Campinas