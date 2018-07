Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadao.com.br

ADEUS, EDUARDO CAMPOS

Ainda jovem e com um futuro política promissor, Eduardo Campos se foi. À família enlutada, meus pêsames.

Virgílio Melhado Passoni

Jandaia do Sul (PR)

VIDA EFÊMERA

Causa perplexidade a morte de Eduardo Campos, ex-governador de Pernambuco, em trágico acidente aéreo, em Santos (SP), em plena campanha presidencial. Não votaria nele, mas ele e sua vice, Marina Silva, eram uma alternativa à dupla PT/PSDB. Campos morreu jovem, com apenas 49 anos, no mesmo dia da morte de seu avô, Miguel Arraes, em 13 de agosto. Deixa cinco filhos. Descanse em paz. A vida é breve, fugaz, efêmera. A qualquer momento podemos partir.

Renato Khair

São Paulo

A EDUARDO CAMPOS

“O que conta na vida não é o mero fato de vivermos. A diferença que fizemos na vida dos outros é que vai determinar o significado da vida que levamos” (Nelson Mandela). O vento que leva a esperança é o mesmo que, um dia, soprará no coração de todos os homens.

Amadeu R. Garrido de Paula

São Paulo

TRAGÉDIAS QUE ATRASAM UM PAÍS

Infelizmente, as chances de avanço na política brasileira ou não são percebidas pelo eleitorado desinteressado e ignorante ou acabam eliminadas por tragédias como a de ontem.

Victor Germano Pereira

São Paulo

VÁ COM DEUS

Há males, ainda que muito sofridos, que vem para bem. Amigos, estou muito triste com a morte de um político que parecia ser uma "inovação" na história da política do Brasil. Infelizmente, perdemos uma força muita importante para no futuro moralizar, em todos os setores, o País em que vivemos. Mas desde já, poucas horas após sua morte, posso “profetizar” que esta tragédia vai trabalhar em prol da mudança do Brasil. Com certeza Marina Silva será indicada para ser sua substituta e roubará ainda muito mais votos dessa corja da atual candidata à reeleição. Vá com Deus, Eduardo Campos, e olhe pelo nosso país, pois continuaremos sua luta.

Fernando Marcilio (incrivelmente 13 de agosto)

São Paulo

AGOSTO, PRA VARIAR

Tido e havido como mês de cachorro louco, agosto é conhecido também como mês de desgosto, por seu histórico de óbitos misteriosos e trágicos envolvendo grandes personalidades. Mais uma prova dessa escrita foi o acidente que ontem vitimou o ex-governador de Pernambuco e candidato do PSB à Presidência da República Eduardo Campos, além de tripulantes e demais passageiros que com ele compartilhavam o jatinho que se precipitou sobre moradias na cidade de Santos (SP). Muito pouco a dizer senão lamentar que o destino nos tenha subtraído essa jovem liderança nordestina que muito poderia dar ao debate político no País. A desventura de Campos – que terá desdobramentos políticos imprevisíveis – junta-se a outras tragédias acontecidas neste fatídico mês, como o suicídio de Getúlio Vargas (24/8/1954), a maior liderança política da primeira metade do século 20, e o falecimento, em trágico acidente rodoviário, do ex-presidente Juscelino Kubitschek (22/8/1976). Um fato político ocorrido neste mesmo mês, a renúncia, em 25/8/1961, do presidente Jânio Quadros, não acusou fatalidades, mas teve consequências devastadoras sobre as quais até hoje os historiadores se debruçam na vã tentativa de dimensionar. Que mês!

Silvio Natal

São Paulo

DIA AZIAGO

Como disse Miguel de Cervantes em sua obra-prima “Dom Quixote”: “Yo no creo en brujas, pero que las hay, las hay”. 13 de agosto...

J. S. Decol

São Paulo

FALECIMENTO DO CANDIDATO

Infelizmente, neste dia 13 de agosto, mês do cachorro louco, fica a dúvida: foi o dia, o mês ou forcas ocultas?

Moises Goldstein

São Paulo

CAIXA-PRETA

Perguntar não ofende, mas é que eu fiquei sabendo em maio de 2014, no dia 9, sra. Dilma Rousseff, nossa presidente, sancionou uma lei silenciando muitos que tomarem conhecimento da caixa-preta dos acidentes aeronáuticos. Até aí, tudo bem, porém não consegui entender: por que isso ocorreu? Meus pensamentos vão longe, com um ranço de conotação política. A História reserva muitas coisas nebulosas com políticos.

BENEDITO RODRIGUES DOS SANTOS

São Paulo

LÁGRIMAS DE CROCODILO

A morte de Eduardo Campos foi um duro golpe para todo o Brasil. Ele era a esperança de grandes modificações para melhor no quadro político brasileiro. Dilma e Lula choram lágrimas de crocodilo pela sua morte.

Ronald Martins da Cunha

Monte Santo de Minas (MG)

SAÍDA DE CENA

Tem tanto político precisando sair de cena, tipo Lula, Dilma, José Roberto Arruda, José Dirceu, mas, infelizmente, pelo visto teremos de suportá-los por tempo indeterminado

Jose Roberto Iglesias

São Paulo

FAZENDO O DIABO

Quem será que tem pacto com o diabo? Que tem, tem... Cruzes!

Tania Tavares

São Paulo

UFA!

Decretando luto oficial e a suspensão da campanha política por três dias em memória de Eduardo Campos, dona Dilma se safa, temporariamente, do interrogatório do William Bonner no “Jornal Nacional”. Aliás, até parece que o "interrogado" pelo Bonner, na noite anterior, tinha sido o piloto do jatinho PR-AFA.

Sergio S. de Oliveira

Monte Santo de Minas (MG)

IMPARCIALIDADE?

Não tivesse acontecido a tragédia do acidente aéreo em Santos que causou a morte de Eduardo Campos, candidato à Presidência da república, a presidente criatura deveria estar na TV Globo em seu noticiário noturno, o “Jornal Nacional” deste dia 13, onde seria entrevistada por Willian Bonner e Patrícia Poeta. Havia uma expectativa geral quanto ao comportamento dos apresentadores no questionamento à presidente Criatura, se adotariam com ela o mesmo tom de dureza com que trataram antes os candidatos anteriores, Aécio Neves e Eduardo Campos. Porque, se não for igual, revelará parcialidade ou até mesmo covardia da dupla, como também poderá ser orientação da emissora no sentido de não constranger a candidata com perguntas tiradas dos escândalos que marcam o período de governo Lula e o dela, como mensalão, Pasadena e outros. Nessa entrevista a emissora poderia mostrar se é imparcial ou não.

Laércio Zanini

Garça

ENTREVISTAS COM CANDIDATOS

Inadmissível a grosseria dos apresentadores do “Jornal Nacional” nas entrevistas com os candidatos da oposição. Foi um duelo entre Bonner e Patrícia para ver quem conseguia ter mais grosseria, maus modos e falta de educação. Interrompiam as explanações do candidato e voltavam repetidamente ao ponto que queriam focar. Acabaram intempestivamente a entrevista com Eduardo Campos sem um agradecimento à presença dele, que tinha uma agenda bem apertada. Foi um desabono à carreira dos entrevistadores. Fica a pergunta: essa atitude dos entrevistadores, coisa que" nunca se viu antes neste país", saiu também da antessala do palácio do governo?

Ruth Moreira

São Paulo

ENQUANTO ISSO, EM BRASÍLIA...

Ninguém poderá um dia dizer que Dilma e seus comandados sejam desprovidos de sorte. No momento em que o governo está em xeque em vista dos últimos escândalos envolvendo figuras ligadas ao Palácio do Planalto e adjacências, acontece essa lamentável tragédia que tirou a vida do candidato à Presidência da República Eduardo Campos. Pelo menos por umas quatro semanas ninguém falará outra coisa que não seja a perda desse promissor político. Quando a poeira baixar, ninguém mais falará em CPI da Petrobrás, Operação Lava Jato, e por aí afora. É isso aí, sorte é pra quem tem!

José Marques

São Paulo

CAUTELA

Estafeta Marco "Top Top" Garcia, melhor não se deixar filmar através das janelas hoje.

Guto Pacheco

São Paulo

TERCEIRA VIA

Embora não estivesse bem nas pesquisas eleitorais para a Presidência da República, o candidato Eduardo Campos, tragicamente morto num acidente aéreo, era o único com um discurso diferente. Seria uma outra opção. A terceira via. A morte dele lembra a do governador Roberto Silveira, do antigo Estado do Rio, em 1961, aos 37 anos de idade, o qual começava a se destacar no cenário político, a crescer junto à opinião pública, e morreu num acidente de helicóptero. Na ocasião houve quem desconfiasse desse acidente. A trágica morte do candidato Eduardo Campos de repente despertou na população um sentimento diferente. Não há quem não esteja lamentando. Agora nos vemos, mais uma vez, com a mesmice de sempre. PT, PSDB e PMDB. Salvo se surgir algo diferente ou o próprio eleitor despertar a começar a mudar.

Panayotis Poulis

Rio de Janeiro

DESPEDIDA

Se a ausência de verdadeiros líderes na política brasileira era um fato preocupante, agora com essa trágica morte em acidente aéreo do ex-governador Eduardo Campos, também candidato que era ao Planalto, para o pleito de outubro, ficamos órfãos de um jovem, e determinado brasileiro que pretendia com dignidade colaborar com o nosso país. Eduardo Campos emergia como um grande líder da Região Norte/Nordeste, que há muito estava nas mãos de um coronelismo político que demagogicamente sugava a confiança desse povo e em troca, apenas indignação. E dentro deste quadro político tão nefasto que vem sendo patrocinado pelos atuais dirigentes do Palácio do Planalto, a morte de Eduardo Campos nos entristece porque, também nesta campanha eleitoral que se inicia, o ex-governador de Pernambuco era, ao lado de Aécio Neves, um protagonista importante no debate das nossas clamadas prioridades, como o de encontrar um rumo sustentável para nossa fragilizada economia, além da qualidade da educação, do atendimento à saúde, do respeito aos recursos dos contribuintes, etc. No mais, que Deus, conforte os familiares de Eduardo Campos. E que seu legado não seja em vão!

Paulo Panossian

São Carlos

TRISTE FATALIDADE

Emocionado e incrédulo com o acidente aéreo que causou a morte do candidato Eduardo Campos. Por mais triste que seja o momento, vejo ali a mão de Deus, que faz coisas muitas vezes difíceis de aceitar, mas, com certeza torna mais viável a derrota da Dilma. O que era uma divisão de votos (entre PSB x PSDB), agora devem ir para o Aécio Neves. Essa situação, que sempre considerei, seria a forma da vitória da oposição tão esperada pelas pessoas de bem.

Laert Pinto Barbosa

São Paulo

TRISTEZA

A família perdeu um pai, marido, filho e a Nação perdeu um pouco da esperança de dias melhores. "Deus" quer que o povo brasileiro decida seu futuro. Esta é uma das provações.

Luiz Ress Erdei

Osasco

PACTO

Eleitores brasileiros, em nome de Eduardo Campos, que tão precocemente nos deixou, eu os convido a fazer um pacto com Deus e arrancar o PT do poder brasileiro. Façamos isso que lá dum cantinho do céu e, ao lado de Deus, Eduardo irá nos agradecer.

ARNALDO DE ALMEIDA DOTOLI

São Paulo

MUDANÇA DE CENÁRIO

Com essa tragédia acontecida na família, e nos meios políticos brasileiros, de Eduardo Campos em razão de sua triste e lamentável morte, o cenário político para as próximas eleições deverá mudar bastante. Se for possível, não sei se é, e Marina Silva sair como titular legalmente, provavelmente haverá um segundo turno das eleições presidenciais. Primeiro que Marina é detentora de mais votos do que o próprio Eduardo Campos foi. E, segundo, o brasileiro é um povo extremamente passional e muitos votos serão acrescidos à Marina por esse triste acontecimento.

José Piacsek Neto

Avanhandava

FALSAS EXPECTATIVAS

Triste a morte do candidato Eduardo Campos, que deixa mulher e cinco filhos. Todos sentimos pela família e pelos entes queridos, porém é preciso não criar falsas expectativas acerca do candidato e não querer agora, após a morte, transformá-lo numa suposta saída gloriosa para o País, até porque ele amargurava um distante terceiro lugar.

Marcos Barbosa

Casa Branca

CONTRAPONTO

A vida é realmente difícil e nunca podemos esquecer que somos um ser temporário aqui, na Terra. A morte do Eduardo Campos é um abalo sísmico para a eleição do próximo presidente. Independentemente das pesquisas, ele era o contraponto aos outros dois candidatos, que já cansaram e mostraram toda a incompetência passada. Mas o Brasil tem azar. Fazer o quê? O destino leva as pessoas e não temos nada a dizer, a não ser que um jovem promissor, com ótimas perspectivas, se foi e o Brasil só perde. Sempre.

Antonio Jose Gomes Marques

São Paulo

IMPOSTOS E CRESCIMENTO ECONÔMICO

É para deixar qualquer economista e investidor zureta a notícia de que em 2014 o Brasil atingiu R$ 1 trilhão em arrecadação de impostos, 15 dias antes do mesmo valor alcançado em 2013. Embora algumas agências internacionais de investimento já venham trabalhando com um minguado produto interno bruto (PIB) de 0,5% para este ano, no Brasil, a arrecadação aumenta e as contas públicas não fecham? De duas uma: ou houve aumento de impostos ou houve aumento de impostos. Diminuir gastos públicos que não foi, porque estão na estratosfera e o País vem descendo a ladeira do crescimento econômico. E agora, vai dizer o que, presidente Dilma? Que a culpa é de FHC?

Beatriz Campos

São Paulo

PELO RALO

Já pagamos mais de R$ 1 trilhão em impostos só este ano. Ganha um pirulito quem descobrir os ralos onde parte desse dinheiro está escondida.

Luiz Frid

São Paulo

DADOS IRREAIS

Com a greve atual do setor de pesquisas de desemprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que já ultrapassa mais de 75 dias, o governo federal deixará de anunciar a taxa de desemprego da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), método de pesquisa em 3.500 cidades que indica uma taxa de desemprego bem maior no País do que a divulgada pela Pesquisa Mensal de Emprego (PME), que abrange somente seis regiões metropolitanas. Com isso, a presidente Dilma poderá continuar enganando os eleitores até as eleições de outubro, com discursos sobre os baixos índices (irreais) de desemprego na economia brasileira, a caminho da estagnação.

Edgard Gobbi

Campinas

PEDIDO DE DESCULPAS

O presidente recém-eleito de Israel, Rouven Rivelin, ligou para Dilma Rousseff e pediu desculpas por o porta-voz da chancelaria do país ter chamado o Brasil de "anão diplomático". De fato, certas avaliações, embora verdadeiras e realísticas, por serem constrangedoras, não devem ser externadas, pois o avaliado dificilmente vai recebê-las numa boa. Esse pedido de desculpas não passa de mera formalidade e, certamente, não reflete o pensamento de Israel com relação ao Brasil, sedimentado por inúmeras posições ridículas da diplomacia ideológica do PT.

Ronaldo Gomes Ferraz

Rio de Janeiro

CONTINUA ANÃO

Pergunta: o fato de o governo israelense ter pedido desculpas à presidente Dilma exime o Brasil da acusação de ser "anão político"? Resposta: não.

Luciano Harary

São Paulo

A SOCIEDADE ISRAELENSE

Agora, que a despeito do morticínio em Gaza articulistas mais sensatos apontam o maior culpado, o Hamas, provocador de martírio, deixo à consideração de todos a dedicatória do livro "The Longest War", sobre a invasão do Líbano por Israel, aí por 1988. A sua leitura revela os conflitos éticos e morais em que se debate a sociedade israelense até os dias atuais. "Este livro é dedicado ao Major Giora Harnik, do Exército de Israel. Eu nunca o conheci. Eu sei que ele morreu à frente da sua unidade (militar) num combate corpo-a-corpo por Beaufort Castle nos primeiros dias da invasão israelenses ao Líbano, naquela que foi a mais sangrenta batalha da guerra. Sei, também, que ele era um ativo participante do movimento Peace Now e era contra a guerra, na qual ele matou e na qual morreu. Sei que ele era um pacifista. Sei que ele não pôde viver e morrer pela suas próprias ideias porque teve que matar e morrer pela obsessão de governantes ineptos e chefes militares vaidosos que governam esta nação, criada por moralistas e sonhadores. Sei que sua mãe, Raaya Harnik, está tomada pelo desespero e seus amigos, chocados. Espero que este livro possa ajudar a todos nós, embora não esteja muito seguro disto. Nós, israelenses, estamos confusos e assustados. A mãe de Giora escreveu: "Se quisermos continuar sendo uma sociedade humana justa e incorruptível, temos de ter certeza de que a nossa espada esteja imaculada e seja desembainhada somente em nossa defesa". Mas Giora já está morto e muitos ainda irão morrer depois dele.

Roberto Maciel

Salvador

CONFLITOS RELIGIOSOS

Em priscas eras mais funestas para a bandeira da estrela de Davi, durante a segunda Grande Guerra Mundial o extermínio do povo judeu era ignorado pela chamada civilização ocidental deixando o antissemitismo nazista de Adolf Hitler quase levar a cabo a sua "solução final", ou o extermínio dos descendentes de Sem. Novamente estamos diante de um palco montado para desacreditar o Estado judeu diante de um oponente suicida que pretende apenas arrastar outras nações para a sua perdida causa. Voltam-se as atenções para Israel, que apenas defende seu povo das agressões sofridas desde a travessia do Mar Vermelho. Os jihadistas do Estado Islâmico do Iraque e do Levante (ISIL) estão cometendo tal sorte de atrocidades que obrigaram os Estados Unidos a intervir militarmente para estancar o que se pode chamar de genocídio da população yazidi. Execuções sumárias e até a prática romana de decapitações superam os métodos da Al-Qaeda. Moradores das províncias estão sob a opressão do Estado islâmico sendo-lhes impostas regras em que o islamismo é mais uma ferramenta de opressão, terror e violação da dignidade humana. "O único Deus é Alá e seu profeta é Maomé." O "Corão" e a "Bíblia" ainda vão marcar um encontro no Armageddon.

Jair Gomes Coelho

Vassouras (RJ)

SEM ESPERANÇA

Assistir, em pleno século 21, a refugiados yazidis fugirem da crueldade do grupo extremista Isil no Iraque; a árabes e judeus se explodirem pela Palestina; à guerra fratricida da Ucrânia; aos africanos ainda serem dizimados pelo vírus Ebola; e a tanta corrupção, é a repetição milenar e recorrente de perseguições, tragédias e falta de ética, que parece levar a concluir que o ser humano é inviável e que a vida é uma experiência inútil.

Eugênio José Alati

Campinas

DIPLOMACIA BRASILEIRA

A diplomacia brasileira tem sido a maior vítima dos 12 anos de PT no poder. Neste período o Brasil deu as costas, afastou-se e quase rompeu relações com o Primeiro Mundo para se alinhar com a escória, o que sobrou dos fracassados comunistas. No mais recente e lamentável episódio, o Brasil não pensou duas vezes para furar o bloqueio que Estados Unidos e Europa impuseram à Rússia em resposta à derrubada de um avião comercial na Ucrânia, ato de guerra que matou centenas de civis inocentes. Essa posição da diplomacia brasileira não representa a visão da chamada "elite branca", que gostaria de se aproximar, participar e viver no Primeiro Mundo, e não junto com a escória. A atual diplomacia brasileira não tem apenas um grande complexo de inferioridade, ela é, de fato, inferior.

Mário Barilá Filho

São Paulo

QUANDO CONVÉM

É inacreditável o fato de a Argentina pedir ao presidente Barack Obama que intervenha na decisão do juiz distrital Thomas Griesa, que simplesmente obrigou o governo argentino a pagar o que deve aos fundos tratados por "buitres", por acaso de investidores predominantemente norte-americanos. Só a maluquice do desespero e desrespeito republicano na divisão dos poderes, típica da esquerda, é que leva a isso, porque admite a interferência do Poder Executivo no Judiciário, tal qual Lula na frustrada tentativa com o ministro Gilmar Mendes, do STF, para segurar o processo do mensalão para depois das eleições. "O lobo perde o pelo, mas não o vício" é o velho provérbio sempre presente sobre os socialistas bolivarianos do século 21 quando falam em democracia, aquela conveniente.

Mario Cobucci Junior

São Paulo

A GUERRA DE UM EMERGENTE

De acordo com o relatório da ONU, estima-se que 50 mil assassinatos sejam cometidos por ano no Brasil. Se dividirmos isso por 365 dias, nós temos aí uma média de 136 assassinatos por dia. Em outras palavras, o Brasil vive num estado de guerra civil. Porém, nossa guerra não é de cunho ideológico ou religioso, é social. Veio-me este assunto quando, neste fim de semana, assisti a torcedores de times rivais brigando com pedras e paus, somado aos conflitos internacionais atuais. Quanta perda de tempo, meu povo! Enquanto brigamos entre nós, matando irmãos e irmãs, os nossos verdadeiros inimigos assistem à carnificina de camarote. E é intenção deles nos manter assim, no anacrônico discurso de que somos um povo alegre e pacífico. Às favas, seus ordinários! O discurso é proposital, para nos manter no cabresto, enquanto justifica a opressão policialesca, cujos profissionais também sofrem nesta guerra evitável. Por isso, o nosso Estado Democrático é cínico e maldito, e esta estrutura não mudará no médio prazo, infelizmente.

Luiz Fabiano Alves Rosa

Antonina (PR)

CRIME NO RIO DE JANEIRO

Completam-se três anos do brutal assassinato da brilhante juíza Patricia Lourival Acioli. Para quem teve a oportunidade de conhecê-la de perto, ficam a saudade e a lacuna imensa deixada por quem praticava a justiça. Não devemos esquecê-la e tampouco deixar cair no esquecimento sua vida e sua morte.

Sebastião Paschoal

Rio de Janeiro

FERNANDO HADDAD E OS FURA-FILAS

Novamente, o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, coloca a política acima da sua responsabilidade como prefeito da maior cidade do Brasil e uma das maiores do mundo. Não bastasse o seu gesto quando da primeira passeata de manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) e o consequente atravancamento do trânsito de São Paulo, incentivando-os a pressionarem os vereadores da capital para regularizarem a área invadida por eles na Estrada do M'Boi Mirim, agora sacramenta o descumprimento de lei tanto municipal como estadual em termos de programa habitacional. Ao aprovar a Lei n.º?16.056, de iniciativa do vereador José Police Neto, com o veto dos artigos 3 ao 11, ele atendeu aos invasores do MTST do terreno localizado próximo ao Estádio do Corinthians, ao contrário do que havia combinado com os vereadores de São Paulo, segundo informou o "Estadão" de terça-feira, 12/8. Foi o denominado passa-moleque. O Ministério Público já se posicionou dizendo que a referida área, se desapropriada e destinada à construção de unidades habitacionais para a população de baixa renda, elas deverão ser entregues àqueles que constam da lista de espera cadastrada na Secretária Municipal da Habitação. Ora, o que os invasores pretendem, com o beneplácito do prefeito, é furar essa fila legal à custa de ameaças, que vêm fazendo ao longo dos últimos meses. Os vereadores de São Paulo têm a obrigação moral e funcional de derrubar o veto do prefeito, que vem administrando a cidade como se ela fosse uma unidade do seu partido. Até agora, caberá à população de São Paulo arcar com as despesas que serão gastas com a decisão do prefeito, sem a mínima informação de quem são as pessoas que invadiram aquela área, se moram há muito tempo na cidade, bem como se preenchem as qualificações necessárias para receber tais moradias. O prefeito está agindo em desacordo com as suas obrigações, incentivando as invasões de terrenos e prédios pela cidade.

Gilberto Pacini

São Paulo

PREFEITO ‘MALDDAD’

Esta gestão petralha não é gestão, é vingança.

Nelson Pereira Bizerra

São Paulo

BICICLETAS E ESTUDO

A melhoria da segurança, conforto e prazer dos ciclistas se faz com um sistema cicloviário, ou seja, ciclovias, ciclofaixas, trânsito partilhado, paraciclos, bicicletários, sinalização, educação, e não só com ciclovias e ciclofaixas. Por lei, o Código de Trânsito Brasileiro, essas intervenções obrigatoriamente devem ser pintadas de vermelho, o que chama muito a atenção de todos os transeuntes. Provavelmente, Haddad sabe que Gilberto Kassab tinha na questão da bicicleta seu segundo índice de aprovação. O perigo é implantar só ciclovias e ciclofaixas sem educar, principalmente os ciclistas, sinalizar, preparar o resto do trânsito para a novidade, que pode aumentar, e muito, o número de pedestres atropelados por ciclistas, entre outros problemas. Diminuição da velocidade do trânsito é medida fraca para a comunicação política, até porque não necessita de emporcalhar de vermelho a cidade, mas tem efeitos muito melhores para a segurança de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas, além de diminuir as emissões de gases dos veículos. A equipe que está assessorando Haddad na questão das bicicletas é respeitável e já deve ter falado sobre redução de velocidade e acalmamento de trânsito (traffic calming). Qualquer estudo que apresente números é bem-vindo, mas um estudo sobre os benefícios de ciclovias e ciclofaixas talvez não seja assim tão necessário, já que a quantidade de estudos similares realizados em várias partes do mundo prova repetidamente e sempre com números muito parecidos, sem deixar nenhuma dúvida, a transformação para o bem que vem incluída no uso da bicicleta. Basta procurar na internet, onde se encontrará farta documentação científica. Há formas melhores de aplicar o dinheiro, até terminando ciclovias e ciclofaixas que já funcionam e ainda não estão sinalizadas, que são várias.

Arturo Condomi Alcorta

São Paulo

CARRO - INCENTIVO DO GOVERNO

A mobilidade urbana e rodoviária está caótica ou privatizada sob a forma de concessão, mas o governo, ao facilitar a aquisição de veículos, insiste em elevar ainda mais a frota. Pensando bem, o automóvel é um bem supérfluo que, pelas despesas numa época bicuda, é mais uma família a ser mantida, mas o inconsequente governo induz à compra do símbolo de prosperidade sem que possa ser adequadamente usado - o custo/benefício não compensa. Hoje, a indústria automobilística brasileira é um mal que aflige o País.

Humberto Schuwartz Soares

Vila Velha (ES)

RUAS SATURADAS

Não sei do resto do Brasil, mas aqui, em São Paulo, basta passar a noite nas ruas onde há prédios residenciais para ver que o mercado de automóveis está saturado. As ruas ficam repletas de carros estacionados por causa da falta de vagas nas garagens dos prédios, porque muitas famílias têm mais veículos do que as vagas a que têm direito. Então as montadoras e o governo têm de se conscientizar de que automóvel não é celular - constitui verdadeiro trambolho tanto no orçamento das famílias como em nossas ruas e estradas mal conservadas. Por outro lado, as montadoras nem são assim tão importantes como geradoras de empregos, pois estão cada vez mais importando componentes em detrimento da nossa indústria de autopeças. Então essa verdadeira fonte de ilusões, que é o automóvel zero km, tem de ser menos estimulada.

Nestor Rodrigues Pereira Filho

São Paulo

CÍRCULO VIRTUOSO NAS RUAS

O Movimento pelo Cine Belas Artes, agora que atingiu seu objetivo de reabertura do cinema com sucesso, precisa continuar ativo, pelo bem de São Paulo. Temos inúmeros teatros tradicionais que precisam ser protegidos tanto como centros de incentivo à arte quanto como na oferta de lazer cultural à população; temos inúmeros cinemas de rua que poderiam ser reabertos para atender à população com benefícios à cidade. A proliferação de shopping centers ocasionou o efeito perverso de esvaziamento dos espaços públicos, em especial à noite, reduzindo a sensação de segurança da população - já que ruas vazias são facilmente ocupadas pela droga e pela bandidagem. Nada mais justo para o paulistano do que incentivar teatros, cinemas, comércio e serviços de rua. Que o exemplar Movimento pelo Cine Belas Artes amplie seus objetivos e faça escola em São Paulo encabeçando um círculo virtuoso das artes nas ruas da cidade - devolvendo-a, assim, à população.

Suely Mandelbaum, urbanista

São Paulo

REPRESENTAÇÃO POLÍTICA

No artigo publicado neste jornal "A arte da representação e a democracia brasileira" (8/8, A2), Rafael Cortez abordou um tema que merece atenção, Em 1988, constituintes "fajutos" inseriram na Constituição federal o artigo sobre a representação política que aboliu o direito do cidadão de eleger quem ele queira, ao obrigar que o candidato pertença ao quadro dos partidos políticos. Certamente se arvoraram em políticos impolutos e merecedores dos cargos, mas deram aos partidos, que não têm ideologia, programas, responsabilidade e filiação partidária de vulto, o direito de exercer ditatorialmente a apresentação de representantes a seu bel prazer, colocando o cidadão, no exercício de sua liberdade constitucional, com restrita opção para exercer esse direito. O Cacareco, no meu tempo, foi eleito como protesto por não acharem os votantes representantes que valessem a pena ser votados. O candidato individual é um direito de qualquer cidadão de ser eleito, em qualquer democracia que se apresenta com o orgulho de assim se apresentar. Hoje, se não concordarmos em votar nos candidatos que nos apresentam, só podemos nos abster ou não votar, o que só beneficia os regimes autoritários, que até pagam para dominarem o Congresso. A Venezuela de Chávez deu, quando ele ainda vivo, a consequência dessa atitude e o mensalão demonstrou que pode ser usada nesta eleições, se é que já não foi usada. Como estamos ainda sujeitos a essa restrição, vamos votar no que apresente propostas de soluções econômico sociais ou naquele que achamos menos pior, se não apresentarem propostas aceitáveis, mas façamos pressão para que possamos protestar votando em quem realmente queremos que nos represente emendando a Constituição nesse sentido.

José Ely Vianna Coutinho

São Paulo