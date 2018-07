Abusos na Venezuela

É triste saber que a população venezuelana está sendo vítima da truculência do Estado, sobretudo as pessoas que manifestam sua opinião sobre as ações do mandatário Nicolás Maduro. O Paraguai por muito menos foi hostilizado pelos membros do Mercosul, tendo até sido excluído temporariamente do bloco que ajudou a fundar. Por que o governo brasileiro, que no caso paraguaio se mostrou intransigente e austero, não promove o afastamento da Venezuela do Mercosul e lidera um movimento em prol do restabelecimento da democracia no país? Por que não exigir do "companheiro" chavista o respeito aos direitos civis? O governo brasileiro perde, uma vez mais, a chance de zelar pela paz na América do Sul. O gigante latino-americano mostra que é incapaz de exercer liderança regional.

WILLIAN MARTINS

PETISMO EM AÇÃO

Memória seletiva

Em discurso, criticando a oposição por pôr em dúvida o resultado eleitoral, Dilma Rousseff verberou os "golpistas" que, segundo ela, não perdoam o PT "por estarem tanto tempo fora do poder". No embalo, vergastou os que pediram seu impeachment, como se os manifestantes, por exercerem seu direito à livre manifestação, estivessem fazendo algo errado. Ora, a uma, que a liberdade de opinião é direito constitucionalmente garantido, e, a duas, é absolutamente razoável que se ponha em dúvida o atual processo eleitoral, já que ele é, sim, sujeito a fraudes, mormente porque não há impressão do voto. Petistas detestam críticas e provocações, a não ser que eles próprios as façam. Aí a manifestação é "legítima". Esquecem-se de que, numa democracia, é de bom-tom tolerar opiniões divergentes, que - diga-se - são hoje majoritariamente antipetistas nas Regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste (as mais politizadas), a tal ponto que o próprio partido quer pesquisar as razões do repúdio à sigla. Como as pessoas, vendo tantos desmandos, já estão saindo às ruas a protestar, dão os petistas àquilo que sempre fizeram (sob a bandeira das "liberdades democráticas") o nome de golpismo! Agindo assim, não admira que se tenham solidarizado com o desgoverno de Nicolás Maduro - aliás, eleito sob acusação de fraude em urnas eletrônicas - quando este reprimiu manifestações em que 40 pessoas foram assassinadas em Caracas e em outras cidades venezuelanas. Quanto ao mais, recordemos que o PT pediu o impeachment de Fernando Collor, acusado por "malfeitos" que seriam, hoje, julgados em Tribunal de Pequenas Causas caso fossem comparados ao produto da rapinagem na Petrobrás. O PT foi "golpista" no caso de Collor?

SILVIO NATAL

Golpistas de sempre

Estarrecedora a declaração da dona Dilma na reunião do Diretório Nacional do PT. Golpistas de sempre! Meu Deus! Não foi o mensalão um golpe contra a independência dos Poderes? E a atuação da presidente no Santander, exigindo a demissão de uma trabalhadora por delito de opinião? Puro golpe contra a liberdade de expressão. E a conspiração na Petrobrás não foi um grande golpe contra o Brasil? Não foi a verdade golpeada diariamente na campanha eleitoral da candidata petista, segundo a qual Marina Silva entregaria o País aos banqueiros? Agora o ministro da Fazenda... Dona Dilma e o petismo não fecham a campanha eleitoral. Quando tratarão dos reais problemas do País?

CLODER RIVAS MARTOS

Nunca antes...

Dilma disse que o PT não é perdoado por estar tanto tempo no poder e que há um complô contra os petistas. João Vaccari (acusado na Lava Jato) fez discurso se inocentando em reunião petista e foi aplaudido. Irmão de ministro é investigado por desvio de dinheiro. Petrobrás, mensalão, etc., etc. Sou obrigada a reconhecer a eficiência do PT: conseguiu destruir por inteiro um país de 200 milhões de habitantes. Parabéns! Nunca antes na História deste país houve um feito dessa magnitude e competência.

MÁRCIA ROSSI SOARES

Implosão

O PT implodiu o Brasil! E nestes últimos 12 anos administrou o País na base da propina.

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

Perdas e danos

O PT realmente veio para diminuir: o PIB, a qualidade dos serviços de saúde, a segurança pública... Em São Paulo, até a árvore de Natal do Ibirapuera diminui. Só o que aumentou nos 12 anos petistas foram a corrupção e a condição econômico-financeira do fundador do partido.

JOSÉ ROBERTO IGLESIAS

Petrolão

Quando o ex-presidente será intimado, e não "convidado", a responder se sabia ou foi informado dos alertas e pedidos do TCU? Não é cidadão comum?

RICARDO C. T. MARTINS

Fundo do poço

A continuar esta escalada de impunidade e corrupção, o Brasil tende a ser, num curto período de tempo para a História, um país menor, inviável e globalmente insignificante.

RICARDO C. SIQUEIRA

SAÚDE PÚBLICA

Aumento da aids no Brasil!

Dados da última pesquisa mostra que entre 2005 e 2012 houve aumento significativo de infectados pelo vírus HIV, principalmente entre jovens de 15 a 24 anos. São vítimas do descaso do Ministério da Saúde, que ultimamente se tem preocupado apenas com propaganda política do programa Mais Médicos. Nesse período também se discutiu mais a preferência sexual do que a "prevenção de doenças sexuais transmissíveis". Como hoje em dia a aids é menos letal que nos anos 1980, mas traz um custo enorme ao serviço público de saúde, quantos anos esses jovens ficarão dependentes da tutela do Estado? Isso não fica mais caro para os cofres públicos do que políticas públicas de prevenção? Por que não aproveitam a eficiência do marqueteiro João Santana, que consegue com maestria fazer de mentiras uma verdade? Ele deve ser ótimo para convencer as novas gerações dos perigos das doenças sexualmente transmissíveis. Este é resultado Brasil governado pelo PT!

BEATRIZ CAMPOS

