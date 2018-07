Toma lá dá cá

Por causa da desenfreada gastança e do descontrole contábil (do governo federal), para atingir a meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) faltam R$ 81 bilhões. Está difícil para o Congresso Nacional engolir tamanho descalabro, mas tia Dilma tem um trunfo: só aprova o reajuste salarial de 34% (de R$ 26.723,13 para R$ 39.919,05) se os deputados e senadores engolirem a marretada na LDO. Nós, contribuintes, pagaremos a conta, claro. E a credibilidade internacional brasileira vai pro espaço, além do que, em cascata, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais sofrerão o mesmo reajuste. Assim, sem dinheiro, se elimina a chance de promover melhorias na saúde, na educação, na segurança, na mobilidade e na infraestrutura. Será que um dia a comunidade internacional vai considerar o Brasil um país sério?

HUMBERTO SCHUWARTZ SOARES

Vila Velha

De quatro

O Congresso está de cócoras, chantageado pelo decreto presidencial que condiciona a liberação das emendas parlamentares à aprovação de lei modificadora das diretrizes orçamentárias. Em resumo, uma lei autorizando desobedecer a outra lei. Que pouca-vergonha, aonde chegamos! Até quando seremos obrigados a suportar tanto insulto?

JOSÉ ROBERTO CICOLIM

Cordeirópolis

Compra de votos por decreto

A falta de pudor do governo Dilma atingiu novo patamar! Por decreto o Executivo oferece verbas a todos os parlamentares explicitamente em troca da aprovação do projeto que manda às urtigas a responsabilidade fiscal!

EDUARDO SPINOLA E CASTRO

São Paulo

A lei diz que é crime

O PT aprendeu rápido como ganhar (comprar) votos. Primeiro, compra metade dos votos dos brasileiros com o Bolsa Família. Agora, condiciona a liberação de emendas (verbas) dos deputados e senadores à votação de projeto do (des) governo. E a lei diz que comprar votos é crime...

BATISTA MORETTI

Cerquilho

Venda 'casada'

Pergunto se é mesmo possível que o governo Dilma faça a proposta: aprovem o que me interessa e depois lhes dou dinheiro para emendas. Os bancos brasileiros estão impedidos de fazer oferta "casada" há muitos anos.

ANTONIO CARLOS EVA

São Paulo

Propina oficial

Ao vincular emendas à aprovação da nova regra fiscal, em decreto, Dilma inovou: oficializou a propina, a compra de votos, o mensalão. Que dia triste para o País! Mas mais triste ainda é, talvez, saber que isso só pode acontecer porque a nossa oposição está mesmo é interessada em "arranjos" desse tipo. Não temos quem defenda a democracia. Será que dá para piorar?

CARLA PEDROZA DE ANDRADE

São Paulo

Herança bendita

Joaquim Levy indicado por Dilma e Henrique Meirelles indicado por Lula são testemunhos claros da herança bendita que foi a política econômica de FHC e Pedro Malan. Como estão dizendo, na hora do aperto os governos petistas acabam "tucanando". Com essa mudança a presidente tenta salvar o Plano Real, tão prejudicado pela política econômica irresponsável e não confiável de Guido Mantega. Mas outro pilar importante deixado por FHC, a Lei de Responsabilidade Fiscal está sendo seriamente minada pela flexibilização da LDO, por meio do pretendido PLN 36. A oposição não pode ceder, pois abrirá uma brecha para outras "flexibilizações" de leis disciplinadoras da Constituição. Se a receita não aparece, que reduzam os grandes e perdulários gastos feitos para atender a cupinchas e companheiros desempregados. Chega de aparelhamento! Queremos mais competência e eficiência no uso do nosso suado dinheiro!

SILVANO CORRÊA

São Paulo

Quem é golpista?

Acabou a perplexidade com a indicação do triunvirato do bem, Levy, Barbosa e Tombini, para os postos-chave da economia nacional. Eles representam apenas uma cortina de fumaça para tentar "reganhar" a confiança dos investidores nacionais e internacionais, quando, na verdade, dona Dilma se prepara para dar outra rasteira na credibilidade, na Justiça e na dignidade deste país. E contra isso não há Levy que resolva. Dilma Rousseff destinou vultosa soma para cada parlamentar do Congresso desde que sua vergonhosa proposta contra a Lei de Responsabilidade Fiscal seja aprovada, isto é, a liberação para que ela continue a lesar a Pátria com sua gastança desordenada está sendo comprada e, como sempre, com o nosso dinheiro! E depois essa presidente temporária - porque não há mal que sempre dure - tem a desfaçatez de chamar a oposição de golpista?!

CARMELA TASSI CHAVES

São Paulo

Corrupto e corruptor

No caso do petrolão, houve corruptos e corruptores. Uns só assinavam contratos se pagassem o valor da propina. A presidenta condiciona a liberação de recursos à aprovação da nova lei fiscal pelos parlamentares. Não é a mesma coisa? Toma lá dá cá. Que nome se dá a isso senão conluio, tramoia, acerto entre as partes, propina? Os srs. parlamentares não foram convidados singelamente a se corromper? Neste caso, quem é o corruptor? Não é o caso de eles fazerem em coro uma delação premiada?

JOSE PEDRO VILARDI

São Paulo

Dança do mensalão

A presidente é o poder corruptor. Deputados e senadores aceitarão ser corrompidos? É a dança do mensalão que se repete.

MARIUS ARANTES RATHSAM

São Paulo

PETISMO EM AÇÃO

Expulsão de corruptos

Fico feliz e esperançoso com a decisão do presidente do PT, Rui Falcão, aprovada na reunião do partido no Ceará, de expulsar de seus quadros os envolvidos em corrupção. Portanto, José Dirceu, Delúbio Soares et caterva deverão ser expulsos. Só fico com uma dúvida: será que depois de cumprirem a pena os criminosos corruptos poderão retornar ao partido?

FABIO PORCHAT

São Paulo