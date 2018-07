Discurso mais que insano

Na sua diplomação, a presidente Dilma Rousseff ofendeu os brasileiros em seu discurso. Dizer que a roubalheira na Petrobrás tem origem em fatores socioculturais é uma afronta a todos nós, trabalhadores e pagadores dos impostos mais altos do mundo sem nenhum retorno. Atribuir os desvios dos petistas e amigos a o País ser corrupto é o que ela pretende com esse insano discurso. Ao afirmar que é preciso que nasçam dentro dos lares valores éticos, o que ela quer é tirar de si mesma a culpa pela ladroagem na Petrobrás, como se os corruptos não fossem escolhidos por seus partidários. Não foi o cidadão comum que se apropriou da empresa e a tornou um escândalo. Não fomos nós, não. Foram os amigos de dona Dilma, seus colegas de partido que fizeram toda a lambança. E ela não sabia de nada, não viu nada, não é?

MARIA TEREZA MURRAY

São Paulo

Ofensa aos cidadãos

Estamos mal de presidentes! Lula disse que os brasileiros não têm dignidade como os cubanos. Agora vem o discurso ofensivo da presidenta: "É preciso uma nova consciência, uma nova cultura, fundada em valores éticos profundos. Ela tem de nascer dentro de cada lar, dentro de cada escola, dentro da alma de cada cidadão e ir ganhando de forma absoluta as instituições". Espera aí! Esse discurso presidencial em prol de um Brasil diferente do Brasil cafajeste e bandido que ultimamente observamos dominando o noticiário criminal está (indevidamente) nivelando o caráter do bando de ladrões instalados na direção da Petrobrás - e em outras estatais, inclusive de outros governos - com o brasileiro comum, honesto, cidadão bem-educado, que trabalha e sua a camisa para pagar uma montanha de impostos (desencaminhados) e sustentar a família com dificuldade, sem meter a mão num tostão do dinheiro público. Estes, que são a maioria dos brasileiros, não precisam de reformas culturais dentro de seus lares.

OLIMPIO ALVARES

Cotia

Fingimento presidencial

Na diplomação Dilma fez brilhante defesa da Petrobrás: vai "fechar as portas da corrupção", completamente escancaradas por ela e Lula. Disse que temos de punir as pessoas (todo mundo riu), e não "destruir a empresa" (outra gargalhada, contida). E propôs "converter a renovação da Petrobrás em energia transformadora". O pessoal não entendeu o que ela quis dizer, mas vários se entreolharam e devem ter pensado: o que sobrar dela... O Estadão fez bem em pôr a notícia na primeira página de sexta-feira, em atenção à presidente da República, mas aposto que a maioria não leu. O engraçado é que se sabe que Dilma teve atitude muito suspeita no caso da refinaria de Pasadena, recebeu "por fora" R$ 2 milhões para sua campanha de 2010 e deve ter sido "madrinha" de muitos beneficiários da "pobre" petroleira, mas quando se fala no assunto finge que não é com ela. Para Dilma, seus erros são sempre culpa dos outros - vide o estouro do Orçamento da União...

FABIO FIGUEIREDO

São Paulo

PETROLÃO

A lista do delator

Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobrás e o primeiro delator da Operação Lava Jato, citou 28 políticos beneficiários do esquema na estatal, sendo 10 nomes do PP, 8 do PT, 8 do PMDB, 1 do PSB e 1 do PSDB. Interessante, os 26 do PT e aliados estão vivos e os 2 da oposição já faleceram. Mera coincidência?

MARIA CARMEN DEL BEL TUNES

Americana

Negar sempre

À medida que os nomes delatados pelos envolvidos na Operação Lava Jato são divulgados, ouvem-se também declarações iradas dos denunciados negando qualquer envolvimento com os acusados. Acontece, pelo que tenho entendido, que as propinas chegavam às mãos dos denunciados não pelo envolvimento em obras da Petrobrás, mas sim pelo comprometimento dos presos com os diversos partidos de apoio ao governo. Além disso, seria tolice da grossa se os presos estivessem mentindo ao denunciar ministros e políticos, uma vez que não teriam benefício algum no tocante às suas penas. Quando as provas que eles apresentaram ao Ministério Público forem divulgadas, e exploradas pela Polícia Federal, será difícil sustentar as mentiras utilizadas em sua defesa.

FLAVIO PERPETUO

Florianópolis

Realidade x ficção

Por acaso não estariam os petistas ora convocados a comprar as ações da Petrobrás, lavando dinheiro de propinas à custa da empresa? Não seria esse o Plano B do PT, sob a liderança da cúpula que não se demite, deixando a decisão para tanto por conta da "gerentona", o que não ocorria durante a gestão de Sérgio Gabrielli, que nada lhe comunicava? Certamente o sucateamento da Petrobrás para que seu preço caísse e fosse então "vendida" a preço de banana no mercado, com grandes lucros "por fora" para seus planejadores, não deu certo. A Polícia Federal entornou o caldo! Esse o Plano A. Estaria eu imaginando coisas? Ou a ficção está mais real?

JOSÉ JORGE RIBEIRO DA SILVA

Campinas

PODER JUDICIÁRIO

Vale tudo?

Foi de cair o queixo a declaração do presidente do TSE: "Não haverá terceiro turno das eleições. Que os especuladores se calem. Não há espaço para terceiro turno para cassar o voto de 54.511.118 eleitores". Dias Toffoli repetiu exatamente as palavras que os petistas vêm dizendo desde que se cogitou do pedido de impedimento de Dilma diante da enormidade dos crimes cometidos na Petrobrás. Toffoli comporta-se como militante partidário, não como juiz. O que ele disse, em suma, é que as urnas absolvem o político de qualquer crime. Péssima ideia na cabeça de quem deveria prezar a lei. Estamos cada vez mais parecidos com a Venezuela!

M. CRISTINA ROCHA AZEVEDO

Florianópolis

O ponto de Barroso

Quando o ministro Roberto Barroso, do STF, fez sua sabatininha no Senado, referiu-se ao chamado mensalão como um "ponto fora da curva". Sua Exa., data venia, estava absolutamente certo. Agora com os "supremos" que anularam o julgamento do assassinato de Celso Daniel e permitiram que Paulo Maluf fosse diplomado e voltasse ao Legislativo, o ponto voltou para dentro da curva. Lamentavelmente, somos um povo que não tem uma Justiça de verdade.

MÁRIO NEGRÃO BORGONOVI

Rio de Janeiro