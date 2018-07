Aumento do ITBI

Haddad reduz reajuste do IPTU e reconhece seu erro (19/12, A15). Não faz favor algum. Reajuste superior à inflação não tem razão. Novos valores servem para lançamentos de novas construções. Não há perda estimada de R$ 600 milhões porque não havia previsão de receita. Portanto, não vejo razão para o aumento do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis Inter-Vivos (ITBI). E que tal os milhões recebidos do banco alemão? O PSDB foi o único partido presente à sessão a votar contra a nova lei

JOSÉ ERLICHMAN

joserlichman@gmail.com

São Paulo

Que 'malddade'!

O prefeito Haddad segue à risca a cartilha petista: dar com uma mão e tirar com as duas. O IPTU vai ter reajuste menor em área nobre para 1,1 milhão, em contrapartida o ITBI, cobrado em transações de compra e venda de imóveis, subiu 50%, passou de 2% para 3%! A pergunta que não quer calar: que argumento o prefeito usou para justificar tamanho absurdo? A previsão oficial de inflação de 2014 é de 6,46%.

ARNALDO DE ALMEIDA DOTOLI

arnaldodotoli@hotmail.com

São Paulo

INDÚSTRIA DA MULTA

Viagem para o litoral

É impressionante a sanha arrecadatória da "indústria das multas" em São Paulo. Foram instalados 87 radares desde outubro. Eram 16 um ano atrás. A maioria dos equipamentos fiscaliza velocidades de 40 km/h. Na Rodovia dos Tamoios, para o litoral norte, três radares flagram quem ultrapassa 30 km/h! Tudo é feito para infernizar a vida dos motoristas e arrecadar milhões.

RENATO KHAIR

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

PETROBRÁS

Venina veneno

O depoimento ao Ministério Público Federal (MPF) de Venina Velosa da Fonseca, gerente da Petrobrás desterrada para Cingapura após denunciar aos superiores falcatruas na empresa, envenenou definitivamente a permanência de Maria das Graças Foster na presidência da estatal, depois de tantas desgraças que levaram para o brejo a maior empresa brasileira. Sua amiga presidenta da República reluta em demiti-la, praticante também da malandragem petista do não ouvi, não vi, não sabia. Bastaria o fato de a empresa do sr. Foster, marido de Maria das Graças, ter 43 contratos com a Petrobrás, 28 deles sem licitação, para que ela já tivesse sido ejetada da presidência da empresa há muito tempo.

HÉLIO DE LIMA CARVALHO

hlc.consult@uol.com.br

São Paulo

Ato falho

No encontro com a mídia, na semana passada, Maria das Graças Foster declarou que recebeu em novembro a denúncia da ex-gerente Venina da Fonseca sobre as irregularidades na Petrobrás. Como não entendeu a mensagem, chamou o Costa (Paulo Roberto Costa) para "explicar"... Mas o Costa não está preso há meses? Tive a impressão, pela breve pausa e repuxada da boca para a esquerda, de que Graça percebeu a mancada.

JAIRO RIBEIRO

jairo.ribeiro10@uol.com.br

São Paulo

Operação Lava Jato

O ex-presidente Lula preocupa-se mais com os vazamentos das investigações da Operação Lava Jato que com a verdade. Ora, se as denúncias são verdadeiras, e parece que são, não há de preocupar-se com quem elas vão atingir, mas sim com o bem do País. Entendo que o PT deveria deixar de embromação e substituir urgentemente toda a diretoria da Petrobrás, por motivos que de tão óbvios dispensam discussões. O povo quer transparência e punição, seja para quem for.

WALTER LÚCIO LOPES

wll@uol.com.br

São Paulo

Há esperança

Essa gangue que se apoderou do Brasil queria que o povo acreditasse que Fernando Henrique Cardoso iria privatizar a Petrobrás. O pior eles conseguiram fazer: quebraram a maior empresa nacional, depois de roubarem mais de 3% de todos os contratos superfaturados, como propina, desde 2003 até hoje, com o objetivo de atender ao PT, ao PMDB, ao PP e aos políticos que comandavam o esquema. A esperança para tentar recuperar a péssima situação financeira da empresa e a confiança dos investidores é de fato, como cobrou o dr. Rodrigo Janot, a substituição de toda a diretoria.

JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA

jwlcosta@bol.com.br

São Paulo

Estatais

Está comprovado, estatais só servem para maracutaias, roubalheiras e malfeitos. Só privatizando, mesmo!

MARIUS ARANTES RATHSAM

mariusrathsam@hotmail.com

São Paulo

DELAÇÃO PREMIADA

Antonio Palocci

Os fatos descritos a meu respeito em suposta lista de Paulo Roberto Costa são falsos. Aliás, a revista Veja já havia divulgado trecho da mesma delação, em edição de dois meses atrás. Reafirmo o que disse então: enquanto membro do Conselho de Administração da Petrobrás, conheci a direção da empresa, incluindo o ex-diretor Paulo Roberto Costa, e, em momento algum, fiz a ele pedido de qualquer natureza. Em 2010, especificamente, não tive contato direto ou indireto com o diretor da Petrobrás. Desconheço as motivações que teriam levado o delator a envolver meu nome nesta denúncia infundada, mentirosa e nego veementemente as informações relativas a mim publicadas na sexta-feira por este jornal.

ANTONIO PALOCCI

paula.barcellos@fsb.com.br

São Paulo

N. da R. - A reportagem reitera as informações publicadas.

BOAS-FESTAS

O Estado agradece e retribui os votos de feliz Natal e próspero ano-novo de Bruno Sutero, Carlos Brickmann, Berta Brickmann e Marli Gonçalves - Brickmann & Associados Comunicação, Carlos Souto Correa, Ceu Comunicação, Dom Odilo P. Scherer, Editora Iluminuras, Elaine Sobral - WTorre, Eliseu Gabriel, Enio Campos - Mecânica de Comunicação, Fundacentro, Grupo Boticário, João Crestana - Torrear Incorporações, Jorge E. Mejia - CCI, José Sarney, Juan Carlos Marroquin, Kolorines, Marco Barone - Lucia Faria Comunicação, Mauro Arbex - Máquina Public Relations, Odebrecht, Officina Sophia Conhecimento Aplicado, Rolex, Santander, Serviço de Saúde Dr. Cândido Ferreira, Simão Priszkulnik e Sindivestuário.