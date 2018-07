Prólogo e epílogo

Às vésperas dos indiciamentos na Operação Lava Jato, há muita apreensão no Planalto e na sociedade em geral. No mensalão houve uma só delação, não premiada, do então deputado Roberto Jefferson. Os envolvidos alegavam não haver provas concretas, que o julgamento era político e tudo mais. Jamais admitiram a corrupção. Mas acabaram sendo condenados graças à aplicação da teoria do domínio do fato pelo STF. No caso da Petrobrás, há 13 delações premiadas descrevendo com detalhes, e provas, todo o esquema, o que torna a situação mais complicada. Por mais que o presidente do PT, Rui Falcão, diga que foram feitas legalmente todas as doações das empreiteiras ao PT e outros partidos, isso não elimina o fato de tais doações serem de origem criminosa, é roubo de dinheiro público. Em suma, o mensalão foi o prefácio e o petrolão é o epílogo.

EDGARD GOBBI

Campinas

Arquivo (ainda) vivo

É melhor Dilma Rousseff deixar (o mensaleiro) Henrique Pizzolato quietinho na Itália. O estrago será grande se, extraditado, ele aderir à delação premiada.

ROBERTO TWIASCHOR

São Paulo

Topete

Rui Falcão é muito topetudo por questionar delegados da Polícia Federal e procuradores da República da Lava Jato. Para ele e a "cumpanheirada" do ético, honesto e incorruptível PT, quem vai contra o partido é bandido.

EMERSON LUIZ CURY

Itu

Nova versão dos fatos

Tudo o que se apura do PT em juízo é mentira, tudo o que o PT diz é verdade. E o Sol gira em torno da Terra!

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

Campinas

Incongruência

Curioso o PT: chama Pedro Barusco de bandido, mas acusa o governo FHC de participar de tramoias na Petrobrás com base em declarações do bandido. Nunca vi gente tão esquipática.

LEÃO MACHADO NETO

São Paulo

FHC x lulopetismo

O ministro José Eduardo Cardozo quer desviar o escândalo da Petrobrás da "chefa", pondo FHC no lugar dela. Acho até que, se quiserem, podem (e/ou devem) apurar irregularidades na empresa no período anterior ao de Lula. Mas a compra da refinaria de Pasadena, a construção da refinaria de Abreu e Lima, a Comperj, os problemas dos gastos com as plataformas, na Argentina, na Bolívia e na África, tudo isso foi na era lulopetista. Em todo esse período lá estava a todo-poderosa ministra de Minas e Energia, da Casa Civil, gerentona do Lula, mãe do PAC e "presidenta". Se não obteve vantagens pessoais, como candidata em 2010 e 2014 é fato. Administrações incapazes ou coniventes?

ÉLLIS A. OLIVEIRA

Cunha

Prescrição

Seria piada se o autor da afirmação não fosse nosso ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo. Ao PT só está sobrando fazer garimpagem de "malfeitos" na História do Brasil para justificar os onipresentes "malfeitos" petistas. Daqui a pouco vamos fazer investigações na República Velha, na era Vargas. E por que não uma CPI por nepotismo contra Pero Vaz de Caminha? Além do mais, o mínimo que um ministro da Justiça deveria saber é que crimes de corrupção ativa na época de FHC já estariam prescritos (artigo 109 do Código Penal). É deprimente ver um ministro com aspirações ao STF tornar-se expoente da mais primária política de palanque.

LUIGI PETTI

São Paulo

A falência do PT

O sr. Rui Falcão, presidente do partido que está no poder e nele pretende perpetuar-se, ignorando a situação insustentável em que se encontra, tem feito declarações as mais estapafúrdias tentando negar o óbvio que toda a sociedade brasileira já sabe e não tem mais dúvidas: o total envolvimento do PT nos escândalos de corrupção que principalmente a Operação Lava Jato desvendou e escancarou, para espanto nosso. Nas declarações de Falcão, Lula, Dilma, Cardozo, etc., etc., as desculpas são as mais esfarrapadas, achando sempre os mesmos culpados, "eles", a mídia golpista, inimigos internos e externos, os que estão querendo privatizar a Petrobrás... Os petralhas são incompetentes até nas bandalheiras. Abram os olhos, a casa caiu.

HENRIQUE SCHNAIDER

São Paulo

'Os suspeitos de sempre'

A leitura do artigo de Fernando Gabeira Os suspeitos de sempre (12/2, A2) remete ao romance de Kazuo Ishiguro Vestígios do Dia. Ishiguro enfatiza longamente a questão da "dignidade" como principal característica do servidor. Gabeira, em trecho de seu artigo, diz que, "se alguém com talento conseguisse sobreviver no governo petista, decerto seria alvejado pelos atiradores do PT ao revelar alguns vestígios de autonomia". Com 39 ministros escolhidos entre o que de melhor existe no País em termos de mediocridade e subserviência, o governo nega as evidências de "malfeitos", fica na defensiva e adota a tática de sempre: imputar à oposição e à mídia a "criminalização" do PT, um partido de virtuosos esquerdistas. Até quando isso vai aguentar?

JOSÉ ROBERTO DE JESUS

Capão Bonito

Repúdio

José Dirceu repudia veementemente, Rui Falcão também, João Vaccari Neto e Antônio Palocci idem, idem. Nunca antes na História deste país houve tanto repúdio a acusações de recebimento de propina. Isso é uma infâmia, foi dinheiro de consultorias... US$ 200 milhões!

CELSO DE CARVALHO MELLO

São Paulo

Negar como método

Algum ladrão confessa o crime logo de cara? Até hoje um ex-prefeito e ex-governador de São Paulo, atual deputado, apesar da Lei da Ficha Limpa, nega ter dinheiro no exterior!

MILTON BULACH

Campinas

Carnaval chocho

O PeTrolão deixou muita gente com medo de sambar.

NELIO ESQUERDO

São Paulo