Arrocho tributário

Leio no Estadão que vão aumentar o PIS e a Cofins (3/4, A1 e B5). Ora, por que vamos ter de pagar a conta dos atos de governos incapazes e corruptos? Se Dilma Rousseff e seus sequazes quiserem realmente endireitar o Brasil, que eles escracharam, que façam economia. Reduzam ao menos pela metade a quantidade de ministérios, dispensem os mais de 100 mil que incorporaram sem concurso, parem de dar dinheiro e de melhorar a infraestrutura de países de governos tiranos e amigos deles, invistam aqui mesmo. Chega de tanta mentira e malandragem! Chega de corrupção! Queremos um país bem administrado e que seja nosso, e não do maldito partido deles e seus chefões. Temos de dar um basta nisso!

CARLOS E. BARROS RODRIGUES

ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

Na moita

Para o Brasil não perder a nota de investimento, o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, já está fazendo o diabo para convencer o Congresso Nacional a aprovar o tão necessário quanto impopular ajuste fiscal, enquanto o governo, na moita, mantém os 39 ministérios, necessários tão somente ao toma lá dá cá.

ROBERTO TWIASCHOR

rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

Negociações do ajuste

Levy sinaliza que governo está disposto a discutir redução de cargos e ministérios (3/4, A4). A meu ver, o ministro Joaquim Levy está usando dois pesos e duas medidas, pois no caso dos benefícios e dos direitos trabalhistas, que foram duramente conquistados ao longo do tempo, os cortes foram determinados de imediato sem que houvesse nenhum tipo de consulta aos prejudicados; já no caso dos apaniguados os critérios vão depender do QI, isto é, de quem os indicou. São 662.460 servidores ativos só no Poder Executivo, fora os 39 ministérios, que até agora continuam "imexíveis". Portanto, vamos ficar aguardando um pronunciamento do sr. ministro da Fazenda sobre o assunto, caso contrário esse assunto será levado às ruas no dia 12 de abril. A sociedade brasileira não pode mais pagar o pato pela incompetência desse desgoverno que se instalou no País nos últimos 12 anos.

JOSÉ DA SILVA

jsilvame@hotmail.com

Osasco

A conta não é nossa

Dos R$ 66 bilhões que correspondem à meta fixada pelo governo federal para compor o superávit primário, fixado em 1,2% do PIB, somente R$ 7 bilhões representam o pequeno sacrifício do governo com cafés, lanches e outras guloseimas, enquanto R$ 38 bilhões saem dos nossos bolsos, via cobrança de tributos e outros itens. Está, pois, a conta fechada já em R$ 45 bilhões, restando apenas R$ 21 bilhões para o governo atingir a meta fixada. Conclui-se, então, que o governo não quer mesmo cortar na sua carne, mantendo os 39 ministérios e 4.500 cargos em comissão criados pelo PT na administração federal, além de outros ralos ainda não fechados. Por isso esse governo que está aí precisa sentir, com constância, a presença do povo nas ruas, com os gritos usuais e costumeiros contra o que dona Dilma fez e está a fazer. Ou seja: populismo e povo só servem para pedir votos.

JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

carneirojcc@uol.com.br

Rio Claro

O PT pôs o País definitivamente na UTI, só Deus para nos salvar!

LAERT PINTO BARBOSA

laert_barbosa@globo.com

São Paulo

SISTEMA POLÍTICO

'O verdadeiro terceiro turno'

O editorial com o título acima (3/4, A3) retrata apenas uma das incongruências do sistema presidencialista. Talvez apenas nos EUA esse regime funcione, por motivos que não se aplicam nem a nós nem a muitos outros países. Já assistimos aqui ao insólito final do governo Sarney. O presidente tinha dificuldade de nomear um ministro competente e a inflação subiu às alturas. Na vizinha Argentina, Alfonsín não conseguiu completar seu mandato. Na grande maioria dos países onde o governo funciona bem predomina o parlamentarismo. Infelizmente, quando analisamos o que aconteceu no plebiscito de 1993 sobre forma e sistema de governo do Brasil, vemos que interesses eleitoreiros imediatistas falaram mais alto. Partidos que se haviam manifestado a favor do parlamentarismo nas discussões da Constituição de 1988 mudaram de ideia por motivos imediatistas, diante da perspectiva de elegerem o presidente em 1994. Por outro lado, se implantado, o parlamentarismo não funcionaria bem com um Congresso tão pouco representativo do eleitorado, como ocorre em razão das regras eleitorais vigentes. Os fenômenos do tipo Tiririca são atrativos para partidos aumentarem suas bancadas, elegendo muitos representantes na esteira de um nome popular. Basta lembrar a última vez em que o histriônico dr. Enéas Carneiro se elegeu com enorme número de votos. Levou consigo mais cinco deputados, o último com escassos 200 e poucos votos, insuficientes para eleger um vereador em Xiririca da Serra, quanto mais um membro do Parlamento de um grande país. A solução é o voto distrital, por garantir representatividade democrática. De quebra, reduz drasticamente os custos de campanhas eleitorais. Em vez de pensarmos em financiamento público de campanha, que tal diminuir os custos? Um candidato a deputado federal poderia fazer campanha a pé em seu distrito (um bairro da capital ou uma cidade média do interior), em vez do atual e dispendioso esquema logístico de cobrir todo o Estado, de Guaratinguetá a Presidente Prudente.

TARCISIO BARRETO CELESTINO

tbcelest@usp.br

São Paulo

A VIDA

O que fizemos dela?

Com sua crônica para a Sexta-Feira Santa, Ignácio de Loyola Brandão quase me levou às lágrimas. Porque assim como ele vivia a infância e a juventude de maneira igual em cidade pequena, Garça, quando essa data tão lembrada pela comunidade católica era de tanta importância que praticamente todos os seus habitantes a viviam com um fervor que hoje não é mais o mesmo, como Loyola Brandão lembrou cena de agora, a dos gatos-pingados e padre que faziam a procissão e aos primeiros pingos de chuva sumiram. Estou certo de que leitores de idades parecidas com a dele, como aconteceu comigo, também viveram seus momentos de emoção, principalmente porque hoje não temos o mesmo entusiasmo de antes e os moleques de agora nem sequer imaginam tal acontecimento, pois usam mais o seu tempo em celulares, NBs, iPads, iPhones, etc., em jogos, e não vivem a vida verdadeira como vivemos nós. Concordo com Loyola quando pergunta: a vida, o que fizemos dela? Ouso responder: nada, só esquecemos de mostrar a nossos filhos como viver de verdade.

LAÉRCIO ZANINI

spettro@uol.com.br

Garça