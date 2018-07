Farol vermelho

No dia 21/3 fui notificada pela Prefeitura de São Paulo por infração de trânsito de natureza gravíssima ao passar farol vermelho à meia-noite e 17 minutos (00h17). Era sábado e o local estava meio deserto. Quero saber o que a Prefeitura de São Paulo tem a dizer sobre dar prioridade à segurança e à vida. Que tal desligar os radares ou colocar faróis amarelos piscantes, já que as pessoas numa cidade como esta têm medo. Todos têm MEDO! Pessoalmente, meu medo tem motivos de sobra: já fui assaltada no trânsito duas vezes, numa delas era noite e eu estava parada no farol vermelho, claro. Tenho dois amigos e uma irmã que já foram vítimas de sequestro relâmpago e ficaram horas nas mãos de bandidos, com revólveres apontados para a barriga ou para a cabeça. Perdi um amigo muito jovem, vítima de latrocínio: ele estava saindo do trabalho e se dirigindo até o carro por volta das 21 horas, nem madrugada era. Poderia continuar citando vários casos, de parentes, de amigos, de amigos dos amigos, de desconhecidos, de notícias nos jornais... A que ponto chegamos? Infringi a lei, ultrapassei o farol vermelho, estava sozinha na madrugada, numa rua meio deserta. E vou pagar a multa gravíssima. Às vezes lei não tem nada que ver com justiça. Agradeço ao Estado pela oportunidade. Fui multada, mas posso desabafar.

GIULIANA AUN

giuaun@uol.com.br

São Paulo

SACOLINHAS DO HADDAD

Lucro extra

Como o Estadão noticiou (3/4), desde domingo os supermercados estão obrigados a fornecer sacolas biodegradáveis, porém poderão cobrar pela nova embalagem de R$ 0,05 a R$ 0,50. Absurdo! Por que cobrar? Por acaso os supermercados ofereciam as antigas sacolas de graça? Obviamente, sempre as incluíam no preço dos produtos vendidos, como incluem todas as despesas, até o ar-condicionado que os clientes respiram. Resultado: claro que vão incluir nos preços as novas sacolas e ainda, com a maior cara de pau, vão querer o lucro extra permitido pela lei.

JOSÉ CARLOS DE CASTRO RIOS

jc.rios@globo.com

São Paulo

No sábado o supermercado Dia da Av. Pompeia já cobrava pelas sacolinhas. As antigas! Informaram-me na loja que as novas ainda nem haviam chegado e que a empresa estava ciente, sim, de que a cobrança deveria começar só no domingo, mas... Revoltante! Larguei o carrinho lotado de compras no caixa e fui embora.

ANA M. FERREIRA

São Paulo

Mais um imposto!

Novo imposto aplicaram aos cidadãos de São Paulo: pagar pelas sacolas descartáveis do supermercado. Que infâmia! O supermercado ganha sempre na venda e nós, consumidores, temos a obrigação de carregar de qualquer jeito, embalando de qualquer forma, e sempre pagando. Os supermercados fazem reciclagem? Vão olhar no lixo deles? Essas embalagens têm de sair do lucro deles, que não é pequeno. Não podemos aceitar esse gasto. Eles fazem lobby na Prefeitura e conseguem tudo. E o povo, ó...!

MARTINO MALANDRINO NETTO

martino.mnetto@terra.com.br

Bauru

FILOSOFANDO

Constatação

O Brasil é o país que transforma uma coisa fácil em difícil por meio do inútil.

EZIO MOLINA

diretoria@siti.com.br

Mogi Guaçu

MAIORIDADE PENAL

Redução

Preocupante a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara ter dado aval para a proposta de redução da maioridade penal ser discutida e até votada no Congresso. Trata-se de cláusula pétrea, que não pode ser alterada dessa forma, por expressa previsão constitucional. Além disso, e muito mais relevante, mandar adolescentes para a cadeia só vai aumentar ainda mais a violência e o crime na já conturbada sociedade brasileira. O Brasil não pode adotar medidas demagógicas, imediatistas e fáceis, mas sem a menor base ou sentido. É impressionante o retrocesso que vivemos no País em diversas áreas, com o aumento do conservadorismo, intolerância e ignorância dos nossos políticos.

RENATO KHAIR

renatokhair@uol.com.br

São Paulo

Bem maior

O debate a respeito da proposta de emenda à Constituição sobre a mudança da maioridade penal de 18 para 16 anos nos leva a indagar de que lado estão os deputados do PT, PCdoB, PSOL e PSB, contrários à medida. Afinal, eles não foram eleitos para representar a vontade do povo? As pesquisas mostram claramente que o povo quer e exige tal mudança. Estamos no século 21 e as necessidades do passado não são as mesmas de hoje. Portanto, a Constituição não pode ser engessada e imutável. Pergunto a esses senhores por que se deu aos adolescentes de 16 anos o maior direito, que é o de votar. Apenas interesse eleitoreiro? Indago ainda: se essas pessoas, os políticos, tivessem a vida de parentes próximos ceifada abruptamente por delinquentes menores de idade, qual seria a sua posição? Não cabe discutir se a medida é constitucional ou não, porque o que precisamos é de uma sociedade justa e pacífica, na qual o bem maior seja a vida.

WALTER LÚCIO LOPES

wll@uol.com.br

São Paulo

Prisão aos 16 anos

O menor rouba, sequestra e mata, mas não vai preso. "Prisão aos 16 não resolve", diz um ministro do Supremo Tribunal Federal. "Cadeia não conserta ninguém". E as vítimas, ministro, bandido solto as recupera? Recuperar os bandidos melhora alguma coisa para as vítimas? Pergunte a qualquer cidadão que tenha perdido um filho nas mãos de um menor assassino quem ele prefere recuperar. Já é hora de acabar com a inversão de valores e resolver a impunidade!

GILBERTO DIB

gilberto@dib.com.br

São Paulo

Responsabilidade apenada

Em vez de se reduzir a maioridade penal para 16 anos, gostaria de sugerir uma ideia mais compreensiva. Que seja alterada a Constituição com cláusula pétrea tornando adultos por trás de menores (sempre os há), em quaisquer crimes, responsáveis por eles. E iria além: conforme a idade do menor, seriam acrescidos anos à pena do infrator maior. Exemplo: se o menor tiver entre 16 e 18 anos, mais 10 anos; se for menor de 16, mais 20 anos. Assim, creio que bandidos pensariam duas vezes antes de induzirem crianças para seus crimes. Em vez de ser condescendentes e facilitar a impunidade, nossas leis deveriam pesar mais nos mais responsáveis.

SILVANO CORREA

scorrea@uol.com.br

São Paulo