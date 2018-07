Os ratos

Conforme noticiado, ontem cinco roedores indefesos foram soltos no plenário da CPI da Petrobrás, ou seja, num ninho de cobras. Que maldade!

EDGARD GOBBI

edgardgobbi@gmail.com

Campinas

Avidez

Por que pequenos roedores provocaram gritos e tumulto no plenário? Eles gostam de limpeza, são íntegros. Já os animais que mais ameaçam os contribuintes brasileiros gostam de sujeira, apesar de usarem colarinho branco. Os políticos conhecem bem os ratos e ratazanas que habitam o território nacional, principalmente o Planalto Central. Essa espécie de ratos nunca sofre de inapetência, quer sempre mais e mais dinheiro.

JOSÉ CARLOS SARAIVA DA COSTA

jcsdc@uol.com.br

Rio de Janeiro

Cadê o Fiat Elba?

Gastou-se um tempo enorme ontem, cerca de oito horas, tentando tirar leite de pedra. Foi o que se viu no depoimento, possivelmente ensaiado por sua banca de advogados, do já indiciado João Vaccari Neto (tesoureiro do PT nacional) aos deputados da CPI da Petrobrás. Pouco se aproveitou de útil, posto que o depoente nada falou que pudesse incriminar a si próprio, por óbvio. Assim, os ilustres membros da CPI precisam pôr os seus colaboradores debruçados sobre a farta documentação disponível a fim de encontrarem o fio da meada que ligará as pontas da corrupção. Falta encontrar o "Fiat Elba" e o "motorista Eriberto". Dificilmente será a lealdade canina de um membro histórico do partido que permitirá achar essa ponta.

MARCO ANTONIO ESTEVES BALBI

mbalbi69@globo.com

Rio de Janeiro

GOVERNO FEDERAL

Temer e o parlamentarismo

Ainda que não seja formal, depois de 53 anos o Brasil volta ao regime parlamentarista. Dilma agora só vai ocupar-se em cortar fitinhas e receber credenciais de embaixadores.

FREDERICO D'AVILA

fredericobdavila@hotmail.com

São Paulo

Rainha da Inglaterra

A monarquia está de volta ao "reino Brasilis". Dilma Rousseff é a "rainha da Inglaterra": reina, mas não governa. Deus salve o nosso país!

J. S. DECOL

decoljs@globo.com

São Paulo

USP

Hospital Universitário

Respeitosamente, quero fazer algumas considerações. 1) O Hospital Universitário da USP (HU) responde por 9% do orçamento total de despesas da universidade. 2) No Estatuto da USP consta que a missão da universidade é ensino, pesquisa e extensão. 3) 95% dos atendimentos do HU são para o Sistema Único de Saúde (SUS). 4) O SUS só contribui com 5% da despesa do HU. 5) A menos que o estatuto da USP seja alterado para que o atendimento à saúde pública faça parte, com destaque, da missão da universidade, esse modelo não parece fazer sentido. 6) O HU deve continuar a funcionar como um hospital-escola, função importante, como apoio ao ensino e pesquisa médica. 7) Portanto, entendo que, se não se cogita de alterar o estatuto no que se refere à missão da USP, urge alterar o modelo vigente para o HU. 8)Por que não utilizar o mesmo modelo do Hospital das Clínicas de São Paulo e de Ribeirão Preto? Parece-me que os dois hospitais são reconhecidos internacionalmente por sua excelência. 9) Não faz sentido a USP deixar de contratar professores para exercer atividades que estão fora de sua missão. Pior ainda, a partir de setembro de 2016 não haverá recursos para pagar aos professores e funcionários que a USP já tem em seu quadro. Os números apresentados foram obtidos na administração central da USP. Portanto, recomendo cuidado com as informações divulgadas por certas fontes, pois podem estar direcionadas a formar um julgamento distorcido da realidade. Seria lastimável que justamente o Estado fosse vítima de uma armadilha dessas.

EDUARDO ARMANDO, representante suplente dos Antigos Alunos de Graduação da FEA-USP junto à congregação dessa unidade (tenho mantido reuniões com a administração central da USP, no âmbito de minhas funções como representante de antigos alunos, com o objetivo de me informar sobre a situação da universidade)

earmando@terra.com.br

São Paulo

SANEAMENTO

Esgoto em Guarulhos

A reportagem Alckmin barra PPP do esgoto em Guarulhos (9/4, A17) não reflete a gravidade do problema abordado. Primeiramente, o título personifica o problema, como se fosse uma implicância do governador Geraldo Alckmin com o saneamento básico de Guarulhos. Não é isso o que acontece. Em Guarulhos existe uma estrutura representada pela autarquia municipal Saae Guarulhos que compra água no atacado da Sabesp, não paga a conta (estima-se que os débitos já alcancem quase R$ 3 bilhões), mas impõe contas abusivas regularmente aos consumidores que têm a infelicidade de estar conectados à sua rede, tudo isso apenas para manter uma estrutura aparelhada sem nenhuma produtividade real. Até há pouco tempo a cidade de Guarulhos não tratava o esgoto gerado na cidade, do mesmo modo que não existe geração própria de água (o Saae Guarulhos é o maior consumidor do Sistema Cantareira, da Sabesp, pois a cidade tem a segunda população do Estado; porém a autarquia recebe a água no atacado e não paga a conta). A parceria público-privada (PPP) que a cidade quer fazer no sistema de esgotos tenta reproduzir o mesmo engodo do fornecimento de água, permitindo a exploração dos "clientes" por uma empresa privada. O governo do Estado está certo: não poderia haver tais serviços autônomos na região metropolitana, porque, de fato, não existe autonomia, já que as fontes de abastecimento de água e até mesmo o tratamento de esgotos precisam ser compartilhados (a cidade de Guarulhos despeja toneladas de esgoto no Rio Tietê). A gestão precisa ser centralizada na empresa estadual Sabesp.

AIRTON REIS JÚNIOR

areisjr@uol.com.br

Guarulhos

CULTURA

ProAC

Ao contrário do que diz a carta Proact (sic) 2015 (7/4), o ProAC ICMS tem R$ 121 milhões garantidos pelo governo do Estado de São Paulo para o incentivo a projetos culturais ao longo deste ano. Os recursos já foram anunciados e liberados pelo governador Geraldo Alckmin. Sua disponibilização aos proponentes está na dependência apenas de um ajuste no sistema de emissão de boletos, que será finalizado ainda neste mês de abril.

RENATA BELTRÃO

rmbeltrao@sp.gov.br

São Paulo