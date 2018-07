A grande chance

O STF e todos os seus juízes têm a grande oportunidade de mostrar que o Brasil não aceita mais a corrupção, condenando todos os 38 personagens que ousaram contra nossas leis, contra a ética e os bons costumes. Caso contrário, eles nos jogarão na vala comum dos piores países onde ditadores e tiranos mantêm controle sobre o Poder Judiciário. Chegou a hora da verdade e só os corajosos vão enfrentá-la. Os covardes e vendilhões se farão presentes, sem dúvida, e oxalá sejam minoria. Que a Justiça nesta hora retire sua venda para enxergar que o povo está acima de tudo e de todos e os "ajustes" políticos não cabem mais num país que há muito tempo se internacionalizou e hoje tem os olhos do mundo sobre esse julgamento. Boa sorte, Brasil!

ODAIR PICCIOLLI

odairpicciolli@moradadoscolibris.com.br

Extrema (MG)

Ônus da prova

Precisa suportar o ônus da prova, em especial, aquele a quem incumbe demonstrar os pressupostos dos preceitos jurídicos aplicáveis às situações. Na Ação Penal 470, cabe ao procurador-geral da República assumir o ônus probatório e pugnar pela condenação de todos os réus. Roberto Gurgel já asseverou que "as provas são contundentes e falam por si", daí que se espera, então, uma decisão condenatória para todos os integrantes do assalto aos cofres públicos, com exceção de eventuais votos de quem não queira deixar de pagar a dívida do cargo a Lula. Na verdade, estamos diante de um julgamento que poderá mudar a concepção dos brasileiros a respeito da ética e da moralidade, permanecendo para a perenidade seu resultado, com muitos jovens e adultos apoiando seus conceitos no material resultante da decisão final da nossa Corte Suprema. Felizmente, a imprensa, como o Estadão, cumpriu, e bem, sua árdua missão, o que também ficará registrado para a História!

JOSÉ CARLOS DE C. CARNEIRO

carneirojc@ig.com.br

Rio Claro

Condenação?

Se, por milagre, alguém for condenado, o que vai acontecer? Vai para a cadeia e/ou devolver o dinheiro desviado? Ou vai ficar tudo no recurso, na prescrição e na multinha? Se bem conheço este país...

RICARDO MARIN

s1estudio@ig.com.br

Osasco

Façam suas apostas

É muito mais fácil o Brasil terminar a Olimpíada em primeiro lugar no quadro de medalhas do que um só dos réus do mensalão ser condenado e cumprir pena. A cotação nas casas de apostas de Londres é de 1 bilhão por 1 para uma condenação. Quem arriscar uma libra em duas ou mais, e ganhar, leva as joias da Coroa, o Big Ben e o título de sir.

MARIO SILVIO NUSBAUM

mario_silvio@hotmail.com

São Paulo

A primeira derrota

O ministro Ricardo Lewandowski, contrariado por não ter conseguido "melar" o mensalão com a prescrição, ontem fez mais uma bisonha tentativa. Graças a Deus, temos gente séria no STF.

OSNY SILVEIRA JUNIOR

osnysilveira@hotmail.com

São Paulo

Ficção jurídica

Desmembramento da ação seria a base da pizza que Lewandowski preparava a quatro mãos com Márcio Thomaz Bastos e guardou a sete chaves para ser degustada somente no início do julgamento do mensalão. Felizmente, gorou.

ROBERTO TWIASCHOR

rtwiaschor@uol.com.br

São Paulo

Negação do PT

Os petistas negando o mensalão lembram bem os turcos negando o genocídio armênio e os iranianos negando o Holocausto nazista. Roubar dinheiro público também pode acabar com a vida de milhões de pessoas, principalmente as mais pobres.

MARCELO CIOTI

marcelo.cioti@gmail.com

Atibaia

Pingos nos is

Acho que o PT tem razão: o nome mais adequado seria "subornão", pago por votação. São esses os tais pingos nos is?

ANDRÉ C. FROHNKNECHT

anchar.fro@hotmail.com

São Paulo

MERCOSUL

Chanceler paraguaio

Muito interessante a entrevista de José Félix Estigarribia ao Estado sobre a saída de Fernando Lugo da presidência do Paraguai. Prestem atenção ao que disse o chanceler: "Muito grave é o fato de os países vizinhos nos condenarem sem nos dar nenhum direito a defesa. Os que nos acusam foram muito mais radicais. Você é testemunha do que está acontecendo no Paraguai. Onde está o estado de emergência aqui? Como estão as ruas? Quantos editoriais da imprensa brasileira se referem aos ataques à liberdade de imprensa em países que agora se sentem juízes do Paraguai? Não fechamos nenhuma rádio, jornal, TV ou qualquer veículo de comunicação aqui. A imprensa é livre. Aqui não acontece nada disso e os órgãos de imprensa atuam livremente, mesmo que nos criticando todos os dias. Teremos eleições livres em abril, às quais o presidente não é candidato, por um compromisso público que fez". Parece uma das melhores democracias do mundo. Depois dessa, onde vão pôr a cara os presidentes Cristina Kirchner, Evo Morales, Rafael Correa e Hugo Chávez, que se arvoram em declarar que seus governos são democráticos?

IZABEL AVALLONE

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

Pagamento à Embraer

Deixando de lado por um instante os aspectos éticos da intervenção no Paraguai, ocorre-me perguntar se o presidente Chávez vai pagar pelos aviões da Embraer da mesma forma que tem inteirado suas cotas de participação na refinaria de petróleo em construção no Brasil. Estaremos financiando também as cotas devidas pela Venezuela com recursos da Petrobrás? A Venezuela pagará sua parte nos fantásticos acréscimos de custo daquele projeto? Quanto custará ao contribuinte brasileiro a nova iniciativa? É o que se pergunta o eleitor. Um pouco mais de informação não nos faria mal...

SILVESTRE PAIANO SOBRINHO

spaiano@uol.com.br

Belo Horizonte

ESCLARECIMENTO

Decisão

Sobre a matéria Empresa de Russomanno tem bens bloqueados (31/7, A9), na parte onde se diz que "a desembargadora federal Ramza Tartuce informa que...", esclarecemos que a desembargadora federal não informou, na ação penal ela decidiu. O verbo informar utilizado dá margem a dupla interpretação, dando a entender que a desembargadora foi consultada, o que não ocorreu.

HELIO CESÁRIO MARTINS JR.,

assessor de Comunicação Social do Tribunal Regional Federal

da 3ª Região

imprensa@trf3.jus.br

São Paulo

