Em Paris

Com certeza os grandes investidores e empresários europeus que assistiram à explanação da presidente Dilma Rousseff, em Paris, fazendo crer que investir no Brasil é um grande negócio - como, por exemplo, em 800 aeroportos regionais, ferrovias, etc. (13/12, B4) -, de duas uma: ou estão mal informados e desconhecem o Brasil real governado há dez anos pelo PT, onde as negociatas e a incompetência ocupam as manchetes dos jornais diariamente; ou eles acreditam no "conto da carochinha".

JOSÉ MILLEI

j.millei@hotmail.com

São Paulo

Alívio

A Europa deve estar aliviada com a viagem da nossa presidente e do ministro Guido Mantega. Como gostam de dar conselhos e palpites aos governos locais sobre o que fazer com suas economias, com certeza foram ensinar como se faz um pibinho de 0,9%.

GASPAR GASPARIAN FILHO

gaspar@sanktgallen.com.br

São Paulo

Aeroportos

A presidente Dilma disse que quer construir 800 aeroportos de pequeno porte pelo Brasil. Com a incompetência destes governos do PT, acredito que talvez estejam prontos no próximo século.

WALTER ANGELO CAROTTI

waltercarotti@yahoo.com.br

Indaiatuba

CORRUPÇÃO

Agenda positiva

Congresso aprova urgência para votação dos vetos dos royalties. Sai o edital do trem-bala e Dilma confirma a primeira etapa da licitação. Como na energia, o governo buscará reduzir o preço do gás. Parece que as denúncias de Marcos Valério estão surtindo efeito. Mas continua tudo da mesma forma, só funciona no tranco.

VAGNER RICCIARDI

vbricci@estadao.com.br

São Vicente

Assuntos da hora

Estoura o escândalo Rosemary. O "cara", que voltava do exterior, viaja novamente para longe do Brasil, deixando até o presidente do São Paulo F. C., com quem tinha encontro marcado, a ver navios. Parte calado. E na Europa calado fica. Após novo escândalo, agora denunciado pelo Estadão, tem encontro com a presidente da República (na Europa). Continua calado. As "explicações" do chefe ficam por conta da "tropa de choque", com a presidente determinando que "seus" ministros de sempre, Gilberto Carvalho, José Eduardo Cardozo, além do eterno revoltado presidente do PT, entrem na defesa do "cara". Mas nas denúncias, novamente entram em cena Gilberto Carvalho (o espião do "cara" no palácio), Paulo Okamotto (CPI dos Bingos), Freud Godoy (dos "aloprados"), etc. Antes, quando surgia uma crise se apelava para alguma notícia positiva - mais uma descoberta de poços de petróleo pela Petrobrás, por exemplo. Agora, com a Petrobrás quase quebrada, surgem outros assuntos para ofuscar os que devem ser ofuscados, como o pibinho de 2012, o pacote do setor portuário. Escândalos envolvendo o "criador"? Edital do trem-bala. E assim vamos nós para 2013, com a dívida pública em torno de R$ 2 trilhões! Continuam Mantega & Cia.

ÉLLIS A. OLIVEIRA

elliscnh@hotmail.com

Cunha

Volta demorada

Se a cada novo escândalo Lula esticar mais ainda o seu giro pelo mundo, vai acabar perdendo o Natal, o ano-novo e o carnaval. Se a usina de bandalheiras não parar de funcionar, o ex-presidente pode até voltar somente depois do primeiro semestre, perdendo a festa junina na Granja do Torto e a já famosa e tradicional dança da quadrilha. Eu disse quadrilha? Huuummm...

MAURÍCIO RODRIGUES DE SOUZA

mauriciorodsouza@globo.com

São Paulo

PT indignado

Hilária a atitude do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, sr. Gilberto Carvalho. Afinal, por que a acusação feita pelo Marcos Valério lhe parece tão irreal? A quem o valerioduto beneficiava? Agora parece que o operador do mensalão não tem nada que ver com o PT... Oras, bolas!

ELEINE MARIA BONAZZI

leninhabonazzi@gmail.com

Piracicaba

Indignidade...

... ligar Lulla ao mensalão?! Só pode ser uma declaração impensada de Gilberto Carvalho. Indignados estamos nós, brasileiros, com a quantidade de denúncias com que somos brindados todos os dias pela imprensa "imperialista". Seria mais nobre se o chefão de Gilberto Carvalho tivesse hombridade suficiente para assumir todos os malfeitos no seu (des)governo. Mas isso seria como acreditar que o bom velhinho - refiro-me ao Papai Noel - realmente existe, ou seja...

RENATO CAMARGO

natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

Faça o que eu digo...

Se é falta de respeito pedir a um ex-presidente que se explique, por que, então, convocar Fernando Henrique Cardoso para falar?

M. DO CARMO Z. LEME CARDOSO

mdokrmo@hotmail.com

Bauru

Falta de vocabulário

O ministro Gilberto Carvalho, assim como seus companheiros, tem verdadeira devoção pelo termo desespero. Parece que é a única palavra que conhecem. Ética, que no dicionário vem depois, eles nem imaginam o que seja. Repetir sempre o fácil, o irrefletido, é a maneira mais rápida de produzir a lavagem cerebral em nosso povo de parco vocabulário. E param por aí, pois justificar eles não sabem, confundindo sempre acusações vazias com justificativas.

LUCÍLIA SIMÕES

lulu.simoes@hotmail.com

São Paulo

Cara de pau

Em vez de tentar mudar o foco dos holofotes com comentários de pseudo-oposição contra empresários e banqueiros (que, aliás, nunca ganharam tanto como em seus oito anos de governo) e por tabela atacar a imprensa (que nunca foi tão amada pelos petistas quanto na época em que FHC foi presidente), o sr. Lula da Silva deveria optar pela transparência e, por exemplo, liberar para a imprensa a lista completa de doações de campanha que o seu partido tem recebido nas últimas eleições. Aí, sim, os descamisados (epa!) ficariam sabendo de fato quem é quem na política brasileira.

HERMÍNIO SILVA JÚNIOR

hsilvajr@terra.com.br

São Paulo

Denúncias

Só falta Lula declarar, ao contrário do rei Roberto Carlos, mesmo tendo o direito de permanecer calado: "Esse cara não sou eu".

OSCAR ROLIM JÚNIOR

rolimadvogado@ibest.com.br

Itapeva

PRIMEIRA PÁGINA

O desgosto de olhar para a primeira página do jornal diariamente cresce a cada dia. Só malfeitos do PT, péssimas notícias da área econômica, anúncios de liberação de centenas de bilhões de reais em programas para tentar tirar o País do atoleiro, quando se sabe que esse dinheiro só sai após a carimbada final de um burocrata de carreira e que isso vai demorar no mínimo um ano. Notícias sobre novas denúncias envolvendo o ex-presidente Lula, Rose, contas pessoais, malas de euros... Isso piora a cada dia. Será preciso lançar um novo caderno no Estadão. O caderno "Malfeitos", "Maracutaias" ou, quem sabe, "PT Saudações". É impressionante: rouba-se tanto dos cofres públicos, tão pouco é oferecido em troca dos trilhões que são arrecadados em impostos, quadrilhas organizadas dentro do governo roubam mais ainda em propinas para liberação de verbas e licenças de todas as espécies e o Brasil ainda cresce quase 1%. Isso é ótimo! É o maior país do mundo. Nenhum país do mundo resistiria ao apetite das aves de rapina, lobos e vermes que atacam a fortuna arrecadada sem o mínimo receio de serem presos e condenados. Brasil, o país do futuro (sombrio, nebuloso).

Luiz Ress Erdei zero@zipmail.com.br

Osasco

*

A RETÓRICA DE LULA

Lula não explica a "mentira" de que se diz vítima, mas, reutilizando a patética retórica, tenta retomar os discursos que inflamavam sua plateia, agora distante, mas surte efeito contrário ao pretendido, por ser cristalina mentira. Ele afirmar que a cara de banqueiro denunciado não sai no jornal, como saiu a do político vítima de denúncia, é inverdade, porque hoje sai a cara de todo mundo, do grande e do pequeno corrupto criminoso. E disse mais: que, se for candidato de novo (uma ameaça?), espera contar com o voto dos empresários desta vez, o que se traduz em outra mentira, pois posso citar dois de seus amigos do peito, Furlan e Diniz - grandes empresários da indústria e comércio de alimentos -, que estiveram ao seu lado como parceiros durante os oito anos de seu governo. Isso sem falar nos donos das grandes construtoras e nos grandes banqueiros também, sempre privilegiados por Lula. Portanto, que historinha mais sem pé nem cabeça é esta que ele ensaia agora? Entretanto, mais do que as manifestações dos ministros e aliados em sua defesa, não se pode desprezar o poder da militância do PT. Eu imagino hoje como deve estar a movimentação dos militantes pelas periferias das grandes cidades, inflamando a população a reagir ao "insulto" contra Lula. Fiquemos, portanto, atentos à baderna social, nisso eles são campeões!

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

*

MENTIRAS E VERDADES

Como sabe das mentiras, se não sabe das verdades?

Eduardo Henry Moreira henrymoreira@terra.com.br

Guarujá

*

INFANTIL E RIDÍCULO

Inacreditável a reação da base aliada do governo que, em represália às tentativas da oposição de convocar Marcos Valério, Rosemary e ministros de Dilma Rousseff, aprovou convites para ouvir Fernando Henrique Cardoso e Roberto Gurgel, e declarou por meio de seu porta-voz, Jilmar Tatto, que "se eles querem guerra, vão ter guerra". O Brasil inteiro querendo saber da participação do ex-presidente Lula no mensalão, conforme denunciado por Valério, e no recente escândalo que envolveu a sua primeira-secretária, e Jilmar Tatto convoca FHC para falar sobre a lista de Furnas. Quem quer saber dessa lista, coisa tão antiga? Será que esse pessoal não desconfia que está fazendo um papel infantil e ridículo?

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

*

UM CIDADÃO ACIMA DA LEI

A presidente Dilma determinando que seus ministros defendam Lula extrapola as prerrogativas do cargo que exerce. Lula hoje é apenas mais um ex-presidente. Aliás, também não está acima da lei. Por sua vez, se nada deve, como alardeia, por que razão não permite a apuração das acusações? Já o PT, segundo o Estadão, pretendendo retaliar, quer a presença de Fernando Henrique na Comissão do Congresso. Pois bem, para o povo brasileiro não importa quem vá depor no Congresso Nacional e tanto faz chamar FHC ou outro qualquer, no entanto, Lula também deve ser chamado, bem como todos aqueles que forem acusados, seja de que partido ou facção forem. A culpa de um não ilide a culpa de outro e, numa democracia, quem deve mandar é o povo, e não os políticos, como se está vendo. Se há realmente a busca da verdade, que se ouçam todos os envolvidos, sem exceção.

Claudio Mazetto cmazetto@ig.com.br

Salto

*

FORA

Os petralhas gostavam de vociferar o famoso "fora FHC", mas hoje não dá para imitá-los, porque gastaríamos algumas horas para enumerá-los. Então, vamos ficar apenas no "fora bandoleiros", o que engloba petralhas, base aliada, alguns bancos, algumas empreiteiras, alguns juízes e todos aqueles a quem a carapuça servir.

Sérgio Barbosa sergiobarbosa@megasinal.com.br

Batatais

*

O OCASO DE LULA

Lula diz que não pode acreditar em mentiras nem responde a mentiras. Mas mentir ele pode... Sempre pôde. O que estamos assistindo é ao ocaso de Lula. Despreparado para presidir, só queria dar três refeições diárias aos pobres e criou o Bolsa-Família, o maior programa de dependência social (esmola) do mundo. Criou uma falsa imagem de progresso e de economia crescente no País, hoje considerada moribunda. Criticou e explorou a herança bendita de FHC deixando em seu lugar uma maldita para a sucessora. Sabia, autorizou e participou do mensalão que qualificou de farsa hoje confirmada e revelada em suas entranhas pelo STF. Sem falar das recém desnudadas ligações sobre as quais finalmente ficou mudo. Deus parece ter poupado Lula do câncer para que pague aqui mesmo seus pecados. Sem cara, nem coroa...

Gilberto Dib gilberto@dib.com.br

São Paulo

*

DEFESA INÚTIL

Após denúncias, Dilma manda ministros defenderem Lula (13/12, A4), como se isso nos convencesse de que Lula não é culpado de coisa alguma e os companheiros não vêm cometendo "malfeitos", sinônimo de crimes sérios. Se a Dona Dilma não tomar cuidado, ela ainda vai se enredar na mesma teia negra na qual já estão pendurados vários de seus auxiliares mais diletos. Quanto a Gilberto Carvalho dizer que depoimento é "uma indignidade", eu diria que "indignidade" foi ele correr para Brasília logo após a morte de Celso Daniel. Estamos cansados das mentiras dos petistas que estão no governo e nos tratam como idiotas.

Alvaro Salvi alvarosalvi@hotmail.com

Santo André

*

A VEZ DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

Gilberto de Carvalho, o homem sobre quem recaem inúmeras tramoias até hoje não esclarecidas (caso Celso Daniel), disse que Lula conversou com ele pelo telefone e que está "profundamente indignado". Sério! Então, se Lula não tem nada a esconder, por que fugiu do mais recente escândalo sobre sua amiguinha Rosemary, arranjando esta viagem à Europa? E, agora estando lá, foge dos jornalistas como o diabo foge da cruz. Já que estes foram cercados pela blindagem dos seguranças ou capangas de Lula, para não abordá-lo sobre denúncias que Marcos Valério fez contra ele, o que ocorreu no evento de que Lula participou em Paris. Se o "chefão" não tivesse culpa no cartório, não temeria conversar com os jornalistas, pelo contrário, conversaria e até processaria Marcos Valério, se este está mentindo sobre a participação dele no esquemão. Portanto, com as blindagens e as defesas da petralhada (ministros e outros menos votados), fica evidente que Lula tem o que esconder. E é chegada a hora de essa história ser devassada, que o julgamento do mensalão, em curso no STF, não esclareceu. Com a palavra e providências, o Ministério Público Federal!

Agnes Eckermann agneseck@yahoo.com.br

Porto Feliz

*

PÚBLICO E PRIVADO

Lula não teve sua vida privada invadida, Sr. Gilberto Carvalho. Ao contrário, usou sua privada para invadir a pública!

Irene Sandke irene@frettes.com.br

Curitiba

*

QUESTÃO ARISTOTÉLICA

Atenção para a lógica, senhores chefes petistas: gritando em uníssono que Marcos Valério é um criminoso desqualificado, vocês estão admitindo a existência do mensalão. Arrumem outra desculpa para blindar seu chefe. Urgente, antes que ele se lance candidato a alguma coisa para buscar o perdão nas urnas daqueles que desprezam informações. E que são milhões ainda no Brasil.

Paulo Serodio pserodio@uol.com.br

São Paulo

*

LEGO, SEMELHANTE AO PT

Há muito tempo tenho procurado alguma coisa com conteúdo pedagógico que possa mostrar com mais clareza o governo do PT, nesses seus dois mandatos. A escolha recaiu sobre o popular brinquedo que liga as peças, chamado LEGO. Veja se faz sentido: na hora do peculato, todas as peças se encaixam e formam uma só. Mas se alguém gritar: Pega ladrão!, instantaneamente elas se desgrudam. Salvo as peças de Lula e Rose. Mas há dois aspectos que as mantêm ligadas ininterruptamente: semelhança e cumplicidade. Esta semana, o Estadão, dedicou algumas páginas sobre os escândalos petistas da semana. E até na França, a presidente conseguiu mudar o nome do brinquedo para Lero-lero, ao apelar aos seus ministros para defenderem a honra de Lula da avalanche de denúncias. Ocasionalmente, a céu "aberto", algumas dessas peças voltam a se ligar, como agora, quando estão diante de ameaças dos apaniguados de ontem e possíveis predadores de hoje, que se desejarem têm muito a contar, como Rosemary e Marcos Valério, que, se derem alguns espirros, podem fazer a Cachoeira transbordar. Tem até ministro do STF, como LEGOdowski, que aprecia o tal brinquedinho de montar!

Roberto Ianelli Kirsten rkirsten@uol.com.br

Amparo

*

DOSES HOMEOPÁTICAS

Aos poucos os podres petistas vão surgindo, como se vê nos depoimentos em doses homeopáticas de Marcos Valério à Procuradoria-Geral da República. O empresário afirma que o PT paga sua defesa no Supremo. No saldo final do mensalão, vê-se que o golpe milionário ajudou muita gente. Dinheiro nunca faltou ao PT, lembram-se das malas cheias de dinheiro no inicio do governo Lula? Quem está levando muito são os advogados que aceitaram defender os mensaleiros. O governo do PT está exposto a mais essa vergonha, comprou a adesão de Marcos Valério ao golpe e financiou as operações. Mais ou menos assim, vai lá Marcos Valério, você coloca a cabeça na guilhotina e nós a tiramos convencendo os trouxa$ de que nada disso aconteceu. Cuidado, Marcos Valério, existe outra contrapartida subentendida que você ainda não descobriu: "O peixe morre pela boca", basta lembrar Celso Daniel. Brasil, um país de tolos comandado por espertalhões!

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

DORA KRAMER

Que me desculpe Dora Kramer (Redoma de aço, 13/12, A8), mas Lula não tem que explicar nada. Este jornal é que deve explicações ao leitor - àquele que não faz julgamento pré-concebido e não tem ódio visceral de Lula. Os outro aceitam qualquer coisa. Para acreditar nas declarações veiculados pela mídia, são necessárias provas, senão vira denuncismo barato. Quais as provas que o senhor Marcos Valério apresentou? As procuradoras que o ouviram dizem-se "manipuladas". Mesmo assim, propiciaram o "vazamento" ao jornal. Então, ao que parece, esse é mais um "escândalo midiático", como muitos que não vingaram.

Vitor M. Máximo vitor_lmaximo@hotmail.com

Guaratinguetá

*

'REDOMA DE AÇO'

Lendo o artigo da Dora no Estadão, entendo que ela está mais do que certa. Determinados assuntos começam a respingar na presidente Dilma Rousseff, e isso não é bom. Mesmo com o senhor ministro Gilberto Carvalho dando explicações evasivas, não tem sido o suficiente para blindar a presidente, que já passou por muitos perrengues na vida política. Está na hora de o "ministro" falar sério! Entendo que o ex-presidente Lula vive momentos delicados com sua saúde, mas nem por isso vamos abalar a da presidente Dilma, que hoje faz o melhor que pode com todas as amarras políticas que enfrenta.

João Camargo inteligencianomundo@hotmail.com

São Paulo

*

BENEFÍCIO DA DÚVIDA

Sr. Lula da Silva, quem não deve não teme, facilita ampla e total investigação, colocando tudo à disposição, e não reagir acusando a imprensa e a oposição.Há muito tempo a sociedade brasileira tem o benefício da dúvida sobre seu envolvimento no mensalão. Facilitar as investigações é como agem pessoas dignas, corretas e de moral ilibada.

Francisco José Sidoti fransidoti@gmail.com

São Paulo

*

SINTO VERGONHA

Utilizo trechos do poema de Rui Barbosa que expressam parte da minha frustração, indignação e vergonha: "Tenho vergonha de mim pela passividade em ouvir / sem despejar meu verbo / a tantas desculpas ditadas / pelo orgulho e vaidade / e tanta falta de humildade / para reconhecer um erro cometido, a tantos / 'floreios' para justificar atos criminosos, / a tanta relutância em esquecer a antiga posição de sempre 'contestar', voltar atrás e mudar o futuro". "De tanto ver triunfar as nulidades / de tanto ver prosperar a desonra / de tanto ver crescer a injustiça, / de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, / o homem chega a desanimar da virtude, / a rir-se da honra / e ter vergonha de ser honesto". Sr. Rui Falcão, por que conclamar a militância petista a defender o ex-presidente? Será que ele não tem argumentos? Não dispõe de provas? Não tem o "dom" da oratória?

Andre Puchalski andpuchalski@hotmail.com

São Paulo

*

BRASIL, A TERRA DO NUNCA

Com Peter Pan, Sininho e Capitão Gancho, o Brasil deveria passar chamar Terra do Nunca. Tanto nunca neste país se viu, como se vê hoje, tanto nunca ninguém fez nada... Nunca vi isto, nunca fiz isto, nunca conheci tal pessoa, nunca houve mensalão, nunca a Rose meteu as mãos pelos pés, nunca o Zé Dirceu foi chefe de quadrilha, nunca o PIB foi tão baixo...

José Rubem Bellato bellato@terra.com.br

Joinville (SC)

*

O MENTIROSO E A LEITURA DE JORNAL

Graças à falta de educação básica de qualidade, o que explica que cerca de 38% dos universitários sejam considerados analfabetos funcionais, a leitura, sobretudo de jornais, é baixa. Bem possivelmente, a aceitação do ex-presidente da República, que também não lê jornais, tenha aí uma de suas razões. Diante da falta generalizada de educação básica, é fácil o poder político se aproveitar da falta de compreensão do que muito que é divulgado pela imprensa. Razão pela qual Lula, como outros no passado, usa de tal deficiência em benefício próprio: concede bolsas assistencialistas e quer controlar a imprensa. Se a economia - entenda-se crédito fácil - não conseguir sustentar essa mentira, não serão necessários muitos Valérios e Cachoeiras para pôr fim a ela. Alô, alô, Ministério Público Federal: se Marcos Valério, na CPI dos Correios, negou que Lula soubesse do esquema, não se perca de vista que à época acreditavam que tudo não passaria de piada de salão. Diferentemente do que muitos alardeiam, um homem diante da perspectiva de muitos anos na prisão, vendo outros beneficiários de sua ação criminosa impunes, pode rever sua própria vida, pois não tem muito mais para perder.

Ana Lúcia Amaral anamaral@uol.com.br

São Paulo

*

MARCOS VALÉRIO

Celso Daniel, envolvendo raia miúda, foi silenciado. A vida de Marcos Valério, envolvendo gente graúda, não vale nada...

Humberto Schuwartz hs-soares@uol.com.br

Vila Velha (ES)

*

AMEAÇA

Para o PT é assim: não serve mais, então mata ou é mentiroso.

Gilberto Lima Junqueira glima@keynet.com.br

Ribeirão Preto

*

DÚVIDA

O carequinha não era do time de Dirceu, José Genoino e Delúbio?

Helena Rodarte Costa Valente helenacv@uol.com.br

Rio de Janeiro

*

AÇÃO PENAL

Condenado a 40 anos de prisão na Ação Penal 470 (mensalão), o senhor Marcos Valério está se defendendo para que não aconteça com ele o que aconteceu com Celso Daniel e Toninho do PT. Portanto, nosso digníssimo Ministério Público deverá dar andamento em nova ação penal e envolver todos os citados por ele. Todos terão de falar o que sabem, inclusive o "deus" dos petralhas, uma vez que, ao contrário, o verdadeiro Deus sabe de tudo, vê tudo e fala tudo. Assim sendo, acabaria a falácia dos senhores José Eduardo Cardozo, Gilberto Carvalho e Rui Falcão, alegando que tudo não passa de armação das "elites dominantes" e da "imprensa mal intencionada", alegações que já estão cansando...

Antonio Carelli Filho palestrino1949@hotmail.com

Taubaté

*

CALADOS

Já pensou? Se nesses dez anos de PT no poder se lograssem calar a imprensa, redes sociais e internet como sempre tentaram, diante de todos os escândalos de corrupção protagonizados pela quadrilha em todos esses anos a única coisa que a nós brasileiros seria permitido dizer seria: "Que meigo"!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

ESPAÇO

O artigo O Furo, do jornalista Eugênio Bucci (13/12, A2) coloca de forma clara, para quem quiser entender, a realidade em relação aos acontecimentos envolvendo o publicitário Marcos Valério. É que faltavam provas das suas recentes acusações, mas a reportagem desse jornal mostrou-as, publicadas em documento com timbre oficial. Mas segundo as Procuradoras da República a quem ele prestou depoimento, o que ele informou é algo que não tem muita consistência. E estas também foram afirmações do procurador-geral, Roberto Gurgel. Ele vê o fato como uma tentativa desesperada desse publicitário de conseguir algum benefício em relação à sua condenação. E não pode ser omitido que essa pessoa ainda tem pela frente o julgamento do mensalão mineiro. Até quando uma figura com tal comportamento vai merecer tanto espaço?

Uriel Villas Boas urielvillasboas@yahoo.com.br

Santos

*

FAZ TODO SENTIDO

Diante de tantos escândalos que estão eclodindo nas administrações da era petistas nas maracutaias, corrupção e engabelação que aos poucos vão aparecendo nas mídias vemos como nitidamente explicado a volúpia e a persistência petistas em querer calar a "imprensa livre" do País. Faz todo sentido!

Leila E. Leitão

São Paulo

*

SILÊNCIO ESTRATÉGICO

Após as graves acusações do operador do Mensalão, Marcos Valério, Lula sai do silêncio e fala em candidatura presidencial. É como se dissesse "vocês é quem sabem, se levarem essas acusações à frente, eu juro que serei candidato e terão de me engolir em pelo menos oito anos''. É isso aí, o Império contra ataca!

José Marques seuqram.esoj@bol.com.br

São Paulo

*

QUE PALANQUE!

Lula declara que poderá ser candidato, mesmo sem a informar a qual cargo, de qualquer forma, o aconselharia levar ao palanque, a namorada Rosemary, o Zé Dirceu, Delúbio, Genoino, Valdemar Costa Neto e o financeiro Marcos Valério. O time estaria completo com Rui Falcão comandando a torcida.

Mario Cobucci Junior maritocobucci@uol.com.br

São Paulo

*

SOCORRO

Diante da nova ameaça de Lula, de se candidatar - talvez para ter a imunidade do cargo da qual não dispõe, atualmente - a população pede socorro à imprensa! Rápido, antes que seja tarde.

Marly N. Peres lexis@uol.com.br

São Paulo

*

DAS CINZAS DO MENSALÃO

Em 80 minutos entediantes de discurso em Paris, Lula, demonstrando também seu antigo ódio contra imprensa brasileira, ameaça até se candidatar em 2014. O ex-presidente falava ao som de La vie en rose para maioria composta de cupinchas, como se o mensalão, protagonizado pelo seu governo não existisse, o Supremo não tivesse já condenado boa parte da cúpula de seu partido, e o mundo há tempos globalizado, sem vestígios de internet... Provavelmente um sonho mal sonhado! Se é que o Lula esteja dormindo bem ultimamente. Prudência e humildade seria a lógica recomendação para este cidadão que "nunca sabe de nada"! Mesmo porque nem tudo de excrescente que ocorreu nesta história do mensalão, e agora da Operação Porto Seguro da sua querida Rosemary Noronha, foi esclarecido para Nação! Porém, e com toda sinceridade não que o Lula consiga se eleger um dia para deputado federal. Mas, se o objetivo for conquistar imunidade parlamentar, outrora solução sonhada pelos políticos com denuncias nas costas, hoje é deveras perigosa, dado as últimas decisões do STF, muito a desgosto do PT. Ou seja, o Lula, hoje está mais para Maluf. Político também que sempre negou que não tinha contas em paraísos fiscais fruto de desvios de recursos públicos, e outras leviandades institucionais! E como um dia todo poderoso, do alto da sua soberba mal e mal consegue se esconder da justiça no plenário da Câmara Federal.

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

FRIO

Espinhas devem ter gelado nas bandas do Planalto, quando determinados áulicos e acólitos leram este parágrafo no fim do artigo Carlos Marighella, do ex-ministro Almir Pazzianotto Pinto (O Estado, 13/12/2012, A2): "Delatado, não se sabe por quem, Marighella foi emboscado e morto em São Paulo pelo delegado Sérgio Paranhos Fleury, em 4 de novembro de 1969.". Ou não gelam mais?

Moacyr Castro jequitis@uol.com.br

Ribeirão Preto

*

HISTÓRIA CONTADA

O ex-ministro Almir Pazzianotto Pinto faz um excelente exercício de história, mostrando que falar de fatos pregressos sempre é polêmico e, por mais que haja documentação, restam muitas versões (Carlos Marighella, 13/12, A2). Em tempos correntes, sem clareza do próprio curso dos acontecimentos, é importante um distanciamento para entender o que está ocorrendo, mesmo que leve décadas.

Adilson Roberto Gonçalves priadi@uol.com.br

Lorena

*

'CARLOS MARIGHELLA'

Vamos completar um pouco a história do PC pouco importa se B ou do B, são comunistas. Na época da revolução, as duas facções se digladiavam em quem assumir a peteca. Prestes defendia a luta pelos votos, depois de décadas de "quixotismo" mal sucedido pelo Brasil. Amazonas e Marighella, a "luta armada", mesmo que seja de pau e pedras. Esta facção armou a guerrilha do Araguaia, um amontoado de besteiras de gente enganada, despreparada e bois de piranha da raça miúda comanda por Amazonas. O autor, advogado dos sindicatos no ABC, evidentemente, doura um pouco a cambada de idiotas que de fato sempre formou o comunismo no Brasil, hoje pousando de vítimas, exigindo indenização e aposentadorias pelo monte de crimes e bobagens que cometeram por aí afora. Ainda temos um governo comunista, se bem que envenenado pela ideologia petista de quanto pior, melhor para roubar.

Ariovaldo Batista arioba06@hotmail.com

São Bernardo do Campo

*

800 AEROPORTOS!

A população brasileira morrendo nas filas do Sistema Único de Saúde (SUS) com a saúde num caos total no País, da mesma forma a educação, transportes e segurança. Porém estamos gastando o que não temos para trazer eventos como a Copa 2014 e a Olimpíada 2016, que mais servem para roubar, desviar e superfaturar para enriquecer os políticos corruptos que comandam o País há mais de dez anos. Contudo, Dilma Rousseff continua com suas histórias faraônicas, e prometeu a construção de 800 aeroportos regionais no Brasil. Sem dúvidas temos de acreditar que Papai Noel existe, não é?

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

*

SÓ IN PAC TO?

Antes de prometer 800 aeroportos regionais, dona Dilma deve esclarecer se essas obras estarão ou não incluídas no PAC. Se estarão, convém obedecer a ordem cronológica dos projetos já existentes ainda não concluídos, como construções de estradas de ferro, transposição do Rio São Francisco, melhoria em aeroportos, etc. e tal.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

*

AS CONTAS DE FERNANDO HADDAD

O tesoureiro da campanha de Fernando Haddad, vereador Chico Macena, em infeliz declaração, confessou que foram utilizadas notas fiscais frias para comprovar despesas de campanha. No final da campanha, havia um buraco no meio do caminho, que precisava ser preenchido. Ou por uma nota única de R$ 30 milhões ou 30 notas de R$ 1 milhão cada uma. Optou-se pela segunda hipótese, mais crível, no entender de seus mentores. O fato é que notas fiscais não correspondentes a efetivos e específicos serviços prestados lembram as neves do Kilimanjaro.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

CURTO-CIRCUITO

Para sair da rotina do PT, as contas do poste Haddad devem ter entrado em curto-circuito, de tanta falcatrua, e foram rejeitadas pelo Tribunal Eleitoral de São Paulo. Ou seja, no PT, onde mexe e tem dinheiro, fede. E como. Até gambá foge deles. O cheiro da tramoia é tão grande que eles não conseguem mais enganar todo mundo o tempo todo, ou seja, entraram no ciclo virtuoso da corrupção que nos assola e nos envergonha, e só eles dizem que não. Devem achar que todos nós somos idiotas e acreditamos em duendes? Por favor, petistas, vejam se enxergam e comecem a assumir seus erros e suas enormes culpas, sem jogar em cima dos outros essa irresponsabilidade, que é só vossa.

Antonio Jose G. Marques a.jose@uol.com.br

São Paulo

*

SÃO PAULO F.C.

O Tricolor Paulista conquistou o título de Campeão da Copa Sul-Americana. O lance mais bonito de todo campeonato foi quando o goleiro Rogério Ceni, chamou o jovem Lucas, e colocou a faixa de capitão da equipe, e lhe entregou o troféu para que fosse erguido e apresentado aos torcedores! O gesto é raro e para poucos, coisa de gente inteligente! O ato ate lembrou a vitória e conquista do tricampeonato de F1 de Airton Senna, no GP do Japão, quando Senna na última curva acenou para seu parceiro de equipe (Berger) ultrapassasse e vencesse a corrida! Enfim, parabéns São Paulo e Rogério Ceni!

Alex Tanner alextanner.sss@hotmail.com

Sumaré

*

TIGRES

Lugar de tigre é na selva ou em jaulas, devidamente trancados, para evitar que pessoas sejam feridas. Pois é, este pretenso "time" argentino buscou desde o primeiro jogo intimidar o time do São Paulo. Sobraram entradas perigosas e desleais. Aqui, no Morumbi, como era de esperar, a história não seria diferente. Sorte de Lucas não ter fraturado o nariz. De mais a mais, somente um time entrou em campo para o segundo tempo, de novo, disposto a conquistar mais uma taça jogando futebol. A Confederação Sul-americana deve punir os fujões, que desrespeitaram seus torcedores que viajaram até São Paulo, a torcida sãopaulina que lotou o Morumbi, imprensa e a Confederação, acima de tudo. É melhor convidar clubes de futebol, e não de luta livre, para a próxima competição.

Renato Camargo natuscamargo@yahoo.com.br

São Paulo

*

POBRE FUTEBOL BRASILEIRO

São Paulo campeão de fato e de direito da Sul-americana, mais uma vez argentinos debochados, invejosos, nojentos, avacalharam a festa, e, o pior, a imprensa mundial deu destaque à versão dada por eles, uma vergonha. Desde garoto acompanho as canalhices que nossos times sofrem quando jogam naquela terra, torcedores passam a noite rondando os hotéis fazendo barulho, durante o trajeto dos ônibus perturbam, apedrejam, papeis rojões espelhos e luzes durante os jogos, apitaços, uma selvageria reinante durante os jogos. Dão porrada, cospem, cotoveladas e os juízes, sempre amedrontados, fingem que nada veem, e, com uma entidade de futebol presidida por um gatuno (da medalha) e o vice investigado pela polícia, fica difícil conseguir seriedade numa situação desta. Duvido que a sempre facciosa confederação de futebol sul-americana puna estes, mais uma vez desrespeitosos, argentinos com o rigor da lei, extirpando-os de competições internacionais, no mínimo. Imagine o próximo time brasileiro que irá jogar ali? Que segurança terá? Da polícia argentina? Certamente acreditarão na sua história e darão um troco danado. Lucas foi caçado ferozmente e covardemente sob o olhar do medíocre juiz, e outros jogadores também vieram para bater, dar porradas, cotoveladas, tudo sob a complacência o árbitro, que deixou correr, até um iniciante em futebol viu que este jogo terminaria em confusão, e terminou. Os argentinos foram covardes mais uma vez. E ainda ver brasileiros envergando a camisa daquele selecionado? Dá medo.

Julio Jose de Melo julinho1952@hotmail.com

Sete Lagoas (MG)

*

SÃO PAULO X TIGRE

Que vergonha, e depois nós é que somos os "macaquitos"...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

*

IDEAL ESPORTIVO

É lamentável o que aconteceu no jogo entre São Paulo e Tigre. O que foi apresentado pelo time argentino é vergonhoso. Não sei como a Fifa aceita isto, enquanto entidade "mor". O que mais me deixa indignada é o fato do árbitro, tido como internacional, deixar "rolar" o jogo maldoso como aconteceu. Fica a pergunta: Onde está o ideal esportivo tão pregado pelo Barão Pierre de Coubertin?

Selma Regina Leite Cesar serelece@uol.com.br

São Paulo

*

COVARDES

Os jogadores argentinos do Tigre demonstraram o exato sentimento que a sociedade argentina pensa e sente em relação ao Brasil e seu povo. Não se conformam com sua pequenez.

José Piacsek Neto bubapiacsek@yahoo.com.br

Avanhandava

*

FIM DO MUNDO

Fim do mundo em 12/12/2012: Tigre fugiu de Bambi.

Nelson Pereira Bizerra nepebizerra@hotmail.com

São Paulo