Nova etapa

"Lula abriu uma nova etapa no combate à corrupção", afirmou a presidente Dilma Rousseff em Paris. Pois que seja efêmera e o Brasil tenha forças para superar tal provação. Deus nos livre!

LAZAR KRYM

lkrym@terra.com.br

São Paulo

Piada do ano

Nessa usina de escândalos produzidos pelo PT, vem a presidente Dilma com mais uma pérola digna do Pinóquio: "Eu não tolero corrupção". Agora passou da medida. Joaquim Barbosa neles!

PETER CAZALE

pcazale@uol.com.br

São Paulo

"Eu não tolero a corrupção"?! Me poupe, dona Dilma, agradeço.

L. A. B. MORAES

labmoraes@uol.com.br

Santos

Pode até ser que a presidente não tolere corrupção. Mas vive rodeada de corruptos e até defende os companheiros de partido condenados, participou de palanque com Paulo Maluf e chorou quando teve de afastar ministros corruptos. Porém tem razão, é muito difícil encontrar alguém na política que nunca tenha praticado algum "malfeito".

JOSÉ MENDES

josemendesca@ig.com.br

Votorantim

Se, como disse solenemente, Dilma não tolera corrupção, por que manda os seus ministros em defesa de Lula, autor e beneficiário do mensalão? É possível que a plateia creia nessa metabravata?

HARALD HELLMUTH

hhellmuth@uol.com.br

São Paulo

Apurar os fatos

Dilma mandou ministros defenderem Lula, mas, como representante eleita pelo povo, tem é a obrigação de mandar apurar os fatos. A ela cabe trabalhar com transparência em prol da Nação, e não tomar partido de uns e outros. Se a presidente não quer mostrar a verdade ao povo que a elegeu, o que será do Brasil? Estamos nas mãos de quem? Isso é democracia? Quem não deve não teme, vamos investigar até o fim.

MÁRCIA ROSSI SOARES

marciarossi1@hotmail.com

São Paulo

Hora de investigar

Está na hora de o Ministério Público fazer um grande favor ao povo brasileiro: investigar o sr. Lula da Silva. Afinal, há muita suspeição sobre esse cidadão.

ALBERTO NUNES

albertonunes77@hotmail.com

Itapevi

O mais traído do mundo

O que será que passa na cabeça de Lula vendo seus amigos - e amigas - íntimos, um a um, caindo na roda da Justiça e da desmoralização? (Muito embora punido para valer nenhum tenha sido até agora, alguns vergonhosamente se mantendo na vida pública, passado o tumulto das investigações.) O ex-presidente sempre alega que foi traído, apunhalado pelas costas. Ou apela para a irrealidade de que tudo o que tem sido trazido à baila não passa de farsa ou conspiração da mídia, da elite (?), da oposição, da Justiça, da vida - ele e seu PT nunca erraram, são um séquito de anjos enviados por Deus para trabalhar pelos pobres... Mas a indústria da seca está aí, matando muito - essa é a indústria que mais vai bem no País. A violência chegando pelas nossas fronteiras, sem passaporte, pela entrada liberada de drogas e armas. E as escolas públicas, que não conseguem alcançar as metas estabelecidas? Um primor de Primeiro Mundo. As obras prometidas nunca ficam prontas, mas, "em compensação", seu orçamento é dobrado, triplicado, quadruplicado, para finalmente nunca serem entregues. A saúde? O que todos nós já sabemos. São dez anos de trabalho incansável pelos pobres, bem se vê. A galera do PT tenta abafar os escândalos. Que se sucedem de forma a não dar tempo de socorrer a todos, pois ainda estão a apagar o fogo do último escândalo quando um novo logo surge das trevas da "perseguição". Por isso querem calar a voz da imprensa: estão exaustos de correr para apagar tantos incêndios. Lula está inevitavelmente queimado com os "Rosegates", mensalões, BMGs da vida, uma enormidade de "malfeitos". Resta-lhe apenas começar a se explicar. Como estará sua cabeça vendo seu partido - e ele próprio - literalmente se desmanchando pelas esbórnias cometidas a céu aberto?

MYRIAN MACEDO

myrian.macedo@uol.com.br

São Paulo

Fundamentalistas

Os petistas estão se tornando fundamentalistas, isto é, só acreditam no que eles dizem para eles mesmos e se julgam vítimas perseguidas pela mídia, embora estejam há mais de dez anos no poder. Para eles, José Dirceu, Genoino, Delúbio Soares são inocentes, Rosemary não deveria ter sido indiciada, não paira nenhuma suspeita sobre Lula quanto à sua participação no mensalão, o PT está acima da lei e o ex-presidente transcende os limites a que estão sujeitos todos os cidadãos!

EUGÊNIO JOSÉ ALATI

eugeniojosealati@yahoo.com.br

Campinas

Do avesso

Não são de duvidar os repasses irregulares feitos por ex-altos funcionários do Banco do Brasil e do Banco Popular ao caixa do PT, como denunciou Marcos Valério. Essa é a razão do aparelhamento do Estado. Se os petralhas não se infiltrarem em empresas públicas, como sobreviverá o PT, se falcatruas são a sua marca registrada? A petezada há muito vem cometendo as mais vergonhosas fraudes e depois, cinicamente, diz serem mentiras, intrigas da oposição, perseguição da mídia. Porém, com o escândalo de Rosemary e esse depoimento de Marcos Valério, não dá para dizer que o rei está nu, mas sim que ele está do avesso, com as vísceras expostas. O ex-presidente não respeitou a Constituição durante o seu governo, ao mentir, omitir, trair e atropelar o Tribunal Superior Eleitoral várias vezes para eleger a sua sucessora, a qual não me parece justificar a alta avaliação de seu governo. Quando a presidente diz que repudia "as tentativas de destituí-lo da imensa carga de respeito que o povo brasileiro lhe tem", não é bem essa a verdade. O próprio Lula se encarregou de tal tarefa ao dar o pulo maior que as pernas. Deixo aqui meus sinceros agradecimentos ao Estadão pela coragem de informar à Nação tudo o que precisamos saber. Parabéns!

VICENTE MUNIZ BARRETO

dabmunizbarreto@hotmail.com

Cruzeiro

E a oposição, calada

Diante de tantas denúncias de corrupção no governo, onde está a oposição? Se fosse no governo de FHC, tenho certeza que o PT já estaria gritando e esbravejando. Onde está o senador Aloysio Nunes? Precisamos urgentemente de uma voz que fale por nós!

DEBORAH MARQUES ZOPPI

dmzoppi@uol.com.br

São Paulo

JUÍZO FINAL

O Partido dos Trabalhadores (PT) começa a cair como dominó. Marcos Valério começou a falar e, agora, incluiu Lula, que nada sabia. No caso Rosegate, Paulo Vieira diz que não cai sozinho e que quer contar o que sabe em delação premiada - quer denunciar "gente graúda". Carlinhos Cachoeira disse que abrirá o bico contra o PT - tem muito a dizer, inclusive contra algozes petistas da CPI (ele chegou a dizer que é o "Garganta Profunda" do partido). O PT já percebeu que o cerco se fecha a cada dia e, como na última trincheira, conclama a militância para tentar salvar a pele acusando delatores de mentirosos, de golpistas, incluem as elites reacionárias, a oposição e até querem trazer FHC ao Congresso para acusá-lo de qualquer coisa - não importa o que seja, querem acusá-lo e pronto, só para disfarçar. Para o bem do País, é chegada a hora do juízo final.

Ruy Colamarino ruy-colamarino@hotmail.com

São Paulo

SURPRESAS

Se a atitude de Marcos Valério em denunciar Lula lhe der coragem, em breve teremos surpresas se Carlinhos Cachoeira resolver falar o que sabe.

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

GARGANTA PROFUNDA

Carlinhos Cachoeira, o Brasil, de orelha em pé, te escuta. Abra bem a boca e fale tudo, "Garganta Profunda do PT"!

J. S. Decol decoljs@globo.com

São Paulo

CORRUPÇÃO

É emocionante ouvir o festival de besteiras ditas pelos nossos governantes para tentar iludir o mais humilde cidadão brasileiro, aquele que recebe a "bolsa" para permanecer alienado com o voto cativo ao ParTido mais corruPTo do País. A nossa presidente, ausente e em viagem ao exterior, primeiro em Paris, onde se encontrou com o ex-presidente chefe, e depois em Moscou, onde fez a declaração "bombástica", disse que não tolera a corrupção. Nós também não. Imaginem se ela a tolerasse? Quem não tolera a corrupção jamais poderia pertencer ao PT, que com certeza não é o "inventor", mas tem abusado na inovação e execução dessas práticas que violam todos os direitos inerentes a moral do ser humano. Tornaram-se os verdadeiros "ladrões" do erário e do povo e agora com as delações premiadas de Marcos Valério, já condenado pela ação penal 470 (mensalulão), bem como do Carlos Augusto Ramos, o contraventor Carlinhos Cachoeira, também condenado e, o mais recente delator Paulo Vieira da Operação Porto Seguro, na qual é envolvida Rosemary Noronha, a "outra" do ex-presidente, é o que dizem... É, "seu" Lula, a "casa está caindo", que final triste e vergonhoso, mas muito justo por ter enganado uma nação, a sua festa está chegando ao fim.

Luiz Dias lfd.silva@2me.com.br

São Paulo

GÊNIO APRENDIZ

Pela volúpia dos petistas e pela contrariedade por que estão passando, por não poderem mais calar a boca do Marcos Valério com dinheiro, a justiça deve urgentemente dar-lhe garantias de vida, pois esse arquivo aberto do mensalão deve ter muitíssimas cartas marcadas debaixo do braço. E com a bronca do Cachoeira, dizendo que é o Garganta Profunda do PT, capítulos superemocionantes da corrupção que nos assola com base nas falcatruas petistas e muita sujeira vão aparecer. E sem dúvida vamos descobrir que o Dirceuzinho, gênio, perto do Lula é aprendiz.

Antonio Jose G. Marques a.jose@uol.com.br

São Paulo

CACHOEIRA QUER FALAR

Acredito que somos o único país no planeta em que o Papai Noel fica o ano todo literalmente de saco cheio.

Virgílio Melhado Passoni mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

FUGINDO DA ELBA

Lula foge de jornalistas em Paris pela lavanderia do hotel, onde se hospedava (sem Rosemary) para não falar da sua "Fiat Elba", despesas pessoais pagas por Marcos Valério. A hora de Luiz Inácio se explicar está chegando. Nenhum cúmplice vai ficar como criminoso e o chefe Lula, passeando em jato particular, dizendo que vai voltar a ser candidato, e ser defendido por Dilma Rousseff. Só mesmo a grande maioria do povo brasileiro, não quer enxergar que Lula é peça fundamental em todos os escândalos de corrupção ocorridos no Brasil desde de janeiro de 2002 no caso Celso Daniel.

José Francisco Peres França josefranciscof@uol.com.br

Espírito Santo do Pinhal

JOGO DE LIGAR PONTINHOS

Houve um tempo neste país em que vigorava o que magistralmente Nêumanne Pinto assim definiu: "contra argumentos não há fatos", pois a mera negação do fato delituoso cometido "supostamente" por Lula bastava como declaração de verdade. A palavra do Cara era lei! Hoje não está sendo mais assim, e ainda que Lula, Dilma, governistas e aliados se empenhem em tentar desacreditar as denúncias de Marcos Valério contra Lula e o PT, o operador do mensalão disse à Folha de São Paulo que tudo que afirmou está comprovado por documentos entregues ao Ministério Público, inclusive o registro do depósito dos R$ 98,5 mil na conta da empresa de segurança Caso, de Freud Godoy, dinheiro que segundo ele foi usado para pagamento de despesas pessoais do ex-presidente Lula. Seguindo o caminho das pedras, e atando o pacote Lula+Freud Godoy, hoje a imprensa divulga que a Justiça Eleitoral além de desaprovar a prestação de contas da campanha do pupilo de Lula - Haddad (começou renovando a esbórnia), detectou que o PT omitiu despesa de campanha com a empresa Caso de Freud Godoy, lembrando que este foi um ex-assessor pessoal do ex-presidente Lula, que sumiu depois que teve seu nome envolvido primeiro da morte de Celso Daniel, e depois, no escândalo que ficou conhecido como dos aloprados. Isso está parecendo um jogo de ligar pontinhos, e Lula é aquele que está sempre na linha de chegada.

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

A PEÇA QUE FALTAVA

Repararam que o quarteto Lula, Delúbio Soares, José Dirceu, Marcos Valério agiam ao arrepio da lei por que o deus deles era o dinheiro? Depois da condenação, Valério está sendo acusado de mentiroso pelos seus comparsas sendo que em setembro bem antes da condenação, ele prestara depoimento na Procuradoria-Geral da República e fez as revelações que agora todos sabem. Os petralhas dizem que Valério nunca se reuniu com Lula. Será que Valério não filmou esses encontros, sabendo com quem estava lidando? Enquanto isso Dilma, convoca seus ministros para defender Lula, o presidente, pois é assim que ela se refere a ele. Ou seja, ela confessa que está no cargo por gratidão. Ela, presidente de fato e ele de direito. Se alguém precisa de defesa é porque deve. Vamos lá procuradores, a peça que faltava no quarteto está ai. Que tal investigar?

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

DILMA PEDE RESPEITO

No começo, Palocci, Dirceu, Demóstenes, Sarney, Rosemary, Gushiken, Genoino... também tinham um imenso respeito do povo do Brasil. Como as coisas mudam, não?

Vitório F. Massoni suporte@eam.com.br

São Paulo

TIOZINHO

Lula, na quarta-feira, em Paris, fez um discurso de 80 minutos, para desavisados e boquiabertos participantes do Fórum pelo Progresso Social. O tiozinho pretendeu relatar sua experiência na presidência do nosso Brasil e o seu tropeço como sempre, foi a falsa modéstia. Lula em certa altura da sua auto-apologia disse como o seu governo eliminou a inflação crônica que o País vinha sofrendo há décadas e que a partir do início do seu primeiro mandato em 2003, foi inaugurado um novo Brasil. A Europa, economicamente em frangalhos além de Lula, tem dado ouvidos a pais de santo, mágicos e curandeiros...

Victor Germano Pereira victorgermano@uol.com.br

São Paulo

QUEM CALA CONSENTE

Diferentes personalidades, diferentes posições. Para Dilma os comentários são lamentáveis e pede respeito a Lula. Para Gilberto Carvalho, uma indignidade. Para José Eduardo Cardozo, o depoimento não tem significado jurídico efetivo, pois não há provas. Rui Falcão ficou indignado. Roberto Jefferson chamouValério de canalha. E Lula apenas disse que é mentira e esquivou-se da imprensa. Muito pouco para acusações tão graves. Muito pouco para quem sempre disse que não corrompe e não deixa corromper. Muito pouco para um nome sugerido ao premio Nobel. Muito pouco para quem se diz um estadista. Como ex-presidente penso que o senhor tem obrigação de vir a público e esclarecer todas as acusações, todas as suspeitas, para que não pairem duvidas e assim o senhor possa ocupar o lugar merecido na história.

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

REPRESÁLIAS À IMPRENSA É OBSCURANTISMO

A imprensa - jornal, rádio, TV e meio eletrônico - constituem o grande elo de ligação do poder público com a população. Sem os meios de comunicação, as leis, decretos, portarias e determinações não passariam de letras mortas. Quando sai à cata de informações, o jornalista faz mais do que uma notícia. Do seu trabalho, sobra um residual de mobilização da sociedade. Quando traz informações governamentais, orienta o povo; quando leva problemas vividos pela população, orienta o governo a tomar as devidas providências; quando denuncia problemas, tira as autoridades competentes da sua área de conforto e as induz a apurar os fatos irregulares e punir os responsáveis à sombra do ordenamento jurídico e institucional. Essa tarefa de levantar problemas - especialmente os malfeitos - nem sempre é bem compreendida, mas é crucial e faz parte da gênese do meio de comunicação. Todas as vezes que vemos lideranças e supostos poderosos tentando desqualificar a imprensa, temos a obrigação cívica de reagir. Sem a atuação firme do meio de comunicação, a esmagadora maioria dos avanços da sociedade não teria acontecido e o poder público não passaria de um simples cartório de sonolentos ou despóticos integrantes. Só citando fatos mais recentes, a população não teria ficado sabendo de escândalos como os sanguessugas, os mensalões, os dossiês fajutos, as concorrências fraudulentas e outros. Tudo isso continuaria acontecendo nos escaninhos do poder, como se não existisse. Sem imprensa, provavelmente, nem a democracia se teria reconquistado.

Dirceu Cardoso Gonçalves aspomilpm@terra.com.br

São Paulo

‘CUMPANHEIROS’ NA DEFESA

Da forma com que os "cumpanheiros" de Lula o estão defendendo até parece que se trata de um pobre coitado, acuado pela oposição, mal falado pela Imprensa conservadora e principalmente pelas forças ocultas que querem combater (?) um ex-presidente, tal qual a honra inatingível de um Rei. Para que esse verdadeiro e intrincado jogo de quebra - cabeça, cujas peças vão se encaixando aos poucos e cada vez mais chegando perto de Lula, ficar pronto no tabuleiro da Republica, bastará que o mesmo dê a cara a bater se colocando a disposição para possíveis esclarecimentos às autoridades e principalmente aos seus eleitores e a todos os que vêm pagando por toda essa bandalheira custeada com o dinheiro publico. Todo mundo está cansado de evasivas, de defesas da petralhada que debocha da nossa inteligência enquanto o safo navega pelo mundo amealhando fortuna dando palestras como um impudente "honoris causa". Lula é "o cara" saberia muito bem se safar se fosse inocente.

Leila E. Leitão

São Paulo

PATRIMÔNIO DO BRASIL CORRUPTO

Até que ponto o Brasil como nação vai ser ridicularizado sem que haja uma reação da oposição ou da sociedade? O nobre José Sarney, com cara de profeta do apocalipse Maia, diante das câmeras de TV aberta, anunciou mais uma catástrofe: elegeu Luiz Inácio Lula da Silva patrimônio do País. Estaria isso no calendário Maia? Existe alguma citação ao homem de nove dedos? Constrangido, confesso que hoje sinto vergonha de ser brasileiro, porém sem me sentir culpado por toda essa podridão reinante; nunca votei em nenhum membro desta megaquadrilha. Como cidadão, e sem medo de corruptos, há dez anos uso as redes sociais e os espaços ainda existentes na imprensa não comprometida com o bando e que independe da publicidade oficial para críticas e denúncias. O que na verdade, em uma democracia representativa, seria feito pela oposição que para isso foi eleita: tem palanque em plenário, e imunidade parlamentar. Porém não o faz. Parte é fisiologista; parte está vendida; meia dúzia é voto vencido; e parte é mesmo "covarde". A imunidade parlamentar abaixo do Equador é usada para dar foro privilegiado a bandidos e ladrões do erário. Seriedade e moral na cúpula desse governo passam longe. É a revolução dos bichos. Viva Bola-de-Neve, viva Napoleão, viva Garganta, viva o sonho do poder, hoje, próximo a abandonar as ideias animalistas.

Humberto de Luna Freire Filho hlffilho@gmail.com

São Paulo

LULA NÃO LÊ

Lula disse que não acompanha as denúncias contra o seu governo porque não lê o Estadão. Realmente ele não deve ler, não porque ele não queira, mas porque ele não sabe. Quiçá escrever. Que eu saiba, Lula não escreve crônicas para nenhum jornal ou revista; seu negócio é números, e números acompanhados de cifrões. Aqui cabe Jean de La Fontaine: "A vergonha de confessar o primeiro erro nos leva a muitos outros".

Rodolfo Jesus Fuciji fucijirepresentacao@ig.com.br

São Paulo

MORDENDO A LÍNGUA

Lula grita, lá de Paris, que é mentira a declaração de Marcos Valério, que está imputando a ele a autorização para que o PT fizesse aqueles empréstimos fraudulentos com o Banco Rural. Será que é mentira também que o ex-presidente disse em cadeia de rádio e TV, na época das denuncias deste escândalo do mensalão, que seus camaradas quadrilheiros sob a gerência de Dirceu, eram uns aloprados, e por isso pediu desculpas a Nação, por este grave crime contra o erário?! E por que mudou de ideia, e passou a apoiar irrestritamente estes larápios de seu partido, inclusive hoje condenados pelo Supremo?! Qual é o Lula que está falando?! Se for o mesmo que corriqueiramente afirma que nunca sabe de nada, esse está sem estofo moral. E não adianta o angustiado e faltoso ex-presidente "encomendar" declarações para sua defesa, um desmoralizado José Sarney, que sem se ruborizar disse, "Lula é um patrimônio do País". Ou, do seu amigo ministro Gilberto Carvalho, que afirma: "ligar Lula ao mensalão, é uma indignidade". Pior ainda o Rui Falcão, presidente do PT, que conclama a militância para sair em defesa de Lula. Nada dessa ação de pseudosolidariedade se sustenta, porque o mensalão, e inclusive a Operação Porto Seguro, da PF, são dois casos de quadrilhas formadas sob a luz da gestão do Lula. E se pergunta! O presidente esteve por oito anos neste alto cargo da República para quê?! Só para indicar gente amiga e desqualificada para compor seu governo?! Enriquecer seus camaradas?! Enfraquecer a Petrobrás?! Tentar calar a imprensa como ameaçaram, entre outras dezenas de excrescências?! Oras! O que não se pode aceitar, ou ignorar é que alguém como o Lula, que galgou democraticamente este honroso cargo, continue mentindo descaradamente para a sociedade, e ainda defender correligionários que praticaram crimes contra as nossas instituições! Onde está aquele Lula, que prometia dar aula de ética a todos nós?! Ah, em Paris...

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

LULA E AS MENTIRAS

O ex-presidente Lula, quando questionado em Paris sobre as denúncias formuladas contra ele por Marcos Valério, disse: "Não posso acreditar em mentira. Não posso responder a mentiras". Só faltou ele completar: "Eu só posso dizer mentiras".

Claudio Grozinski claudio@linterconstrutora.com.br

São Paulo

VERDADEIRAS ELUCUBRAÇÕES

Se, a respeito das últimas declarações de Marcus Valério, recém-divulgadas pelo Estadão, por via legal e fidedigna, o ex-presidente Lula dissesse que são verdades, ele não estaria mentindo.

Carlos Leonel Imenes climenes@ig.com.br

São Paulo

BOCAS FECHADAS

Se, o advogado do Marcos Valério está sendo pago pelo PT, então, o Ministério Público ou a Polícia Federal têm de apurar a veracidade dessa informação, quebrando inclusive, o sigilo bancário desse advogado. Neste momento de impasse, acreditamos que o PT age dessa forma para manter as bocas fechadas! Isso precisa ser apurado já!

José Carlos Costa policaio@gmail.com

São Paulo

O TAMANHO DA CORRUPÇÃO

Ultimamente temos tomado conhecimento, através da mídia impressa, falada e televisada, de comentários que comparam o "tamanho" da corrupção que levou a queda de um presidente da República ao "tamanho" da corrupção de alguns membros do governo atual, como se pudessem existir formas distintas de corrupção. Corrupção é falha de caráter e como tal não pode ser medida, já que não existem pessoas mais ou menos honestas ou mais ou menos corruptas e quando ocorreu o primeiro fato, ficou claro que estávamos no caminho certo, infelizmente algo aconteceu e nos fez desviar da tolerância zero para a amoralidade dos fins que justificam os meios.

Vera Augusta Vailati Bertolucci veravailati@uol.com.br

São Paulo

RESPEITO, SRA. PRESIDENTE

O ex-presidente Lula, após semanas mudo, graças a Deus, declarou que Marcos Valério é mentiroso. A presidente Dilma, sua pupila e manipulada se pronuncia pedindo "respeito" ao ex-presidente. Talvez nem a atual nem o ex-presidente saibam o que significa a palavra respeito. Essa palavra não existe no dicionário do PT, foi abduzida, pois não interessa a eles. Respeito, Sra. presidente, é uma formação de caráter que as pessoas desde que nascem são educadas para exercê-lo em relação ao próximo e a si mesmo. Respeito é uma conquista que passo a passo, através da honestidade, hombridade, brios, decência, o ser humano adquire.

Respeito não se pede nem se impõem. Respeito se conquista. O ex-presidente não respeita a si nem a ninguém, incluindo a própria mulher. Sra. presidente, não cometa o mesmo erro que seu antecessor usando a tática do não sei de nada e da indignação! Os fatos são evidentes e claros. Incontestes. Não subestime seus eleitores, pois corre o risco de cair na mesma esparrela. Dê-se ao respeito, Sra. presidente, é o melhor que pode fazer neste momento.

M. Helena Borges Martins m.helena.martins@uol.com.br

São Paulo

SER OU NÃO SER... INOCENTE?

Quero lembrar muita gente, que existe um tipo especial de pessoa que tem uma resistência física e mental acima da média, este tipo de gente, mesmo sob torturas, das mais terríveis e inimagináveis, não entrega companheiros, não fala a verdade e em muitos casos morre pelo que acredita, nestes casos, se defendem causas justas se tornam de fato heróis! Mas vamos fazer um exercício de mente, imagine uma pessoa destas com poder total, ou melhor um grupo destes com poder total e usando destas habilidades para se locupletar e levar vantagem em tudo, agindo de modo corrupto. O que as faria falar a verdade? Provas? Pressão popular? Ações da imprensa? Se nem tortura faz uma pessoa destas falar, o que assegura que de fato alguém com esta habilidade, com este talento natural vá de fato confessar que fez algo de errado? Diante disto, lamento, por mais que a pessoa seja um herói aos nossos olhos, por motivos passados quaisquer, infelizmente, pode ter uma margem de dúvida real sobre isto, pois, contra provas não há argumentos, há fatos! Se houver provas e dai a necessidade de julgamento, sem blindagem. Por isto que digo que quem não deve não teme jamais. Se as provas forem inconclusivas, ele sai mais limpo do que nunca, mas, se não for, a verdade vem a tona finalmente. Isto seria ruim para o PT? Sim e não! Perderia o próximo pleito, isto pode ser ruim em um primeiro momento, mas, o que eles querem de fato, poder ou representar o povo? Se for poder isto seria de fato 1000% ruim, mas, se querem representar o povo com dignidade, isto seria a melhor coisa que poderia lhes acontecer, pois assim o partido poderia separar o joio do trigo, fazer uma faxina interna e promover a verdade acima de tudo. Pois não existem donos da verdade na política, existem amigos da verdade, ou inimigos da verdade! Quais eles são ao apoiarem atos contra a justiça nacional? Como querem ser lembrados na história? Quanto mais apoiarem isto tudo, quanto menos colaborarem com a verdade, mais serão lembrados como aqueles que cruzaram os braços para a verdade em nome do poder. O povo se sentirá traído e o resultado disto será acrescido de índice de rejeição total não só para este pleito, mas para todos os demais, pela simples recusa de fazer o dever de casa, limpar a corrupção interna do governo e do partido. Lula é maior que o PT? Esta é a hora da decisão do partido, a hora da verdade. Na política, não basta parecer inocente, é preciso ser inocente!

Antonio Roberto Vigne arvigne@gmail.com

Porto Alegre

O QUE FIZERAM COM O BANCO DO BRASIL?

Ao me deparar com a matéria do Estadão publicada na quarta-feira, dando conta de mais detalhes sobre o depoimento dado por Marcos Valério à Procuradoria Geral da República, me recordei imediatamente da expressão de espanto pronunciada pelo ministro Gilmar Mendes durante o julgamento do mensalão: "O que fizeram com o Banco do Brasil?".

Henrique Brigatte hbrigatte@yahoo.com.br

Pindamonhangaba

AS CONTAS REPROVADAS DE HADDAD

As contas petistas não fecham (que novidade...): "As irregularidades são graves, impedindo a verificação da origem dos recursos arrecadados para quitação de todas as despesas assumidas pelo candidato". Diante dessa declaração da Justiça Eleitoral, o prefeito-eleito Fernando Haddad tem 4 opões históricas: 1) Dizer que não sabia. 2) Afirmar que é mentira. 3) Declarar que isso é golpe da mídia golpista e das forças da zelite. 4) Não fazer nada e se fingir de morto.

Marly N. Peres lexis@uol.com.br

São Paulo

COMO EXPLICAR, HADDAD?

Com o PT, nunca o Freud explica.

Nelson Pereira Bizerra nepebizerra@hotmail.com

São Paulo

CORONÉIS POR ENGENHEIROS

Conforme matéria publicada no jornal O Estado de S. Paulo de 13/12 - caderno Cidades/Metrópole, página C5 -, queremos ressaltar a importância da nomeação de engenheiros e arquitetos de carreira para os cargos de subprefeitos da Prefeitura de São Paulo. A se confirmar esta notícia, seria um passo importante para a cidade de São Paulo, pois além de serem profissionais cuja especialidade esta diretamente ligada aos tipos de serviços prestados pelas subprefeituras, também possuem a formação de administradores e gerenciadores. Os engenheiros e arquitetos de carreira estão familiarizados com os problemas das regiões em que trabalham e cabe a eles o gerenciamento dos serviços e a solução dos problemas da população, principalmente em situações de emergência por enchentes, sinistros, desabamentos, relocação de famílias, além dos serviços de manutenção de vias públicas, piscinões, ordenamento do uso do solo, meio ambiente etc. São funcionários de carreira conhecedores de toda legislação municipal e profissional, conhecimento fundamental para um Subprefeito. Temos exemplo do passado, quando a maioria dos Administradores Regionais eram engenheiros e arquitetos de carreira, onde os problemas tinham soluções mais eficientes, pois 80% dos serviços das Subprefeituras são correlatos a área técnica, em consequência desses trabalhos de alto nível técnico e administrativo, os contribuintes eram mais bem atendidos. Desta forma o prefeito terá o necessário respaldo e a colaboração para a solução dos enormes problemas que esta cidade tem, por isso não podemos concordar em que: "Não muda nada trocar um coronel por um engenheiro de carreira". Muito pelo contrário, são carreiras típicas de estado que tem total conhecimento e compromisso com a estrutura publica municipal. Os coronéis têm outra formação, importante na área de segurança pública, pois, considerando o inverso, seria a mesma coisa colocar engenheiros ou arquitetos para comandar tropa de choque da Polícia Militar!

Enéas José Arruda Campos, presidente da Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos Municipais de São Paulo seam@seam.org.br

São Paulo

PROMESSA DE CAMPANHA

A promessa de campanha do PT-Fernando Haddad em São Paulo foi de acabar com a inspeção veicular já em janeiro de 2013. Agora mudou, só vai acabar a inspeção veicular para os ricos que possuem carros novos, os pobres que possuem carros velhos com mais de 4 anos continuam sendo obrigados a fazer a inspeção veicular para manter o sistema. Quero saber como posso anular meu voto por propaganda eleitoral enganosa.

Vagner Ricciardi vbricci@estadao.com.br

São Paulo

AINDA ROSEMARY

Você já foi comprar um imóvel pagando com dinheiro vivo e carregando o mesmo dentro de sacos de supermercado? Pois foi assim que Rosemary Noronha adquiriu um imóvel de cobertura, a poucas quadras da valorizadíssima Avenida Paulista no ano de 2010. O jornal Folha de S.Paulo levantou que de 2008 a 2010 Rose comprou três imóveis. Parece que dona Rose não era bem uma petequeira que só usufruía de pequenos favores, como quiseram defini-la, não?

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo

OS ROYALTIES DO PETRÓLEO

Dilma diz que não há mais o que fazer sobre a divisão dos royalties. Na verdade, nunca deveriam ter deixado chegar a um impasse político, uma questão que deveria ter sido tratada, desde o seu início, nas esferas judiciais. Não se trata apenas de dividir de maneira justa uma riqueza que todas as partes envolvidas querem para si. É preciso que sejam considerados os aspectos legais dessa decisão, levando-se em conta o que estava anteriormente acordado e contratado, e que não pode ser alterado por vontade política de uma maioria.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

JULGAMENTO DO MENSALÃO

Lembram daqueles filmes sobre máfias, quando a testemunha estava no hospital protegida por um policial na porta do quarto? Pois bem, fiquem espertos, o ministro Celso de Mello foi hospitalizado e ele ainda não votou pela perda de mandato dos deputados penalizados. Essas quadrilhas que tomaram conta do País estão dispostas a tudo para continuar no poder.

Alberto Bastos Cardoso de Carvalho albcc@ig.com.br

São Paulo

COP-18

Não dá para entender. Em todas as Conferências sobre o Clima, o Brasil chora e acusa os países desenvolvidos de não colaborarem. Esquecem de contar que, mesmo batendo no peito dizendo-se os mais "verdes"do planeta, incentivaram e incentivam como nunca a compra de veículos automotores, e o consumo de gasolina. Esquecem de contar que a política do etanol é um solene fracasso (de novo). Às vezes, a máscara cai, devido a enorme vaidade de alguns, e nossos governos alardeiam as maravilhas do petróleo Pré Sal e gabam-se do programa de consumo baseado na venda de carros. Ora, nenhum país que se diga preocupado com o clima incentivaria a compra e o uso de automóveis! Também não dá para esconder muito o desmatamento ilegal contínuo e nem um pouco fiscalizado. Não bastasse, em nosso país não há programas de reflorestamento, de urbanização "verde"e nem preocupação séria com investimentos em transportes de massa e menos ainda com saneamento básico. Nossas praias e rios continuam poluídos e a recente mortandade dos peixes da Lagoa Rodrigo de Freitas está aí para provar. Por aí se vê que o Brasil é cheio de lábia, de papo furado. Vamos combinar: o Brasil está nas conferências atrás do dinheiro alheio e é só.

Maria Cristina Rocha Azevedo crisrochazevedo@hotmail.com

Florianópolis

A BORDO

Perguntar não ofende. Mas se o governador Geraldo Alckmin teve de se explicar por dar carona à família vindo do Aeroporto de Cumbica no helicóptero do governo paulista, a filha da presidente Dilma Rousseff também não poderia ir a Moscou no Aerodilma, concordam? Dilma estava em missão diplomática representando o Brasil. Quer dizer que, se não for o marido, pode filha, neto, genro, etc.? Dilma assumiu a Presidência na condição de separada, sem companheiro. Isso não lhe outorga dar a filha o mesmo direito. Ela que se explique.

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

PÚBLICO E PARTICULAR

Nada justifica o uso particular de meios de transporte comprados e mantidos com o dinheiro oriundos dos impostos e destinado ao uso nas funções oficiais, por integrantes e detentores de cargos público. No caso de governadores ou presidentes, por uma questão suposta de segurança, até poderiam utilizá-los eventualmente para fins particulares, mas essa utilização deveriam ser devidamente paga pela pessoa física, não pela pessoa pública, ou seja, ser paga através do próprio salário e nesse caso devidamente comprovado seu pagamento para aferições quando necessárias. Isso, sim, seria ético e respeitoso com o dinheiro público.

Marco Aurélio Rehder marcoarehder@yahoo.com.br

São Paulo

O HELICÓPTERO DO GOVERNO

O governo estadual afirmou que o tucano tinha o direito de usar a aeronave para buscar a família porque se tratava de um veículo de representação à disposição do governador, que se "destina a qualquer dos seus deslocamentos enquanto ele estiver no exercício do cargo, 24 horas por dia". O Palácio dos Bandeirantes citou ainda como exemplo decreto do governo federal que trata do uso dos veículos pelo presidente, o vice-presidente e ministros de Estado. O que deve ser considerado é que o tucano mantém o subsídio do cargo artificialmente baixo. O valor é o teto salarial de inúmeros servidores, entre os quais estão os que mais se destacaram em seu 30 anos de serviço público e incorporaram aos seus vencimentos e proventos (legal e legitimamente, na maioria das vezes judicialmente) as gratificações, percebidas em virtude da importância das funções que desempenharam. O governador, como ficou claro nas reportagens sobre o uso do helicóptero, além dos subsídios recebe como salários indiretos: residência, alimentação, veículos com motoristas, traslados em helicópteros, assistência médico-hospitalar, etc. etc. Pode, portanto, se dar ao luxo de, insensível e demagogicamente, impedir que a Assembleia Legislativa de São Paulo corrija os seus subsídios, não digo nem para acompanhar os valores de mercado de um executivo do seu nível, mas que ao menos acompanhe os índices inflacionários.. ao longo dos últimos anos.

José Roberto Franco da Rocha jrfrocha69@gmail.com

São Paulo

TODOS IGUAIS

Governador pega família no aeroporto com aeronave oficial. Alckmin usou equipamento do Estado para ir do Palácio dos Bandeirantes até o Aeroporto de Guarulhos. Uns têm como destino o Hospital Sírio-Libanês, outros preferem Cumbica. Contudo, todos rigorosamente iguais. Ô raça!

Gilberto Martins Costa Filho marcophil@uol.com.br

Santos

ALCKMIN E SEU HELICÓPTERO

O Estadão deveria se preocupar mais em fazer matérias sobre o caos na segurança pública e o clima de paradeira do governo estadual, em vez de ficar investigando se o governador foi buscar os netos com o helicóptero do governo. Podem acusar o governador Alckmin de muitas outras coisas, menos de desonesto. Falando em comparações internacionais, pergunto: Obama e sua família, quando vão à Camp David, se deslocam no veículo particular do presidente?

David Batista do Nascimento davidbatistadonascimento@hotmail.com

Itapetininga

CORINTHIANS X CHELSEA

Sua Santidade Bento XVI estreiou no Twitter. No primeiro post, tascou lá: "Vai, Curinthia!"

A.Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

O MEDO DO CHELSEA TEM RAZÃO DE SER?

De repente todos começaram a temer pela sorte do Corinthians, indo da mídia, seu treinador, boleiros e passando pela torcida, após o jogo em que os ingleses bateram os mexicanos. Mas, como foi este jogo? O Chelsea como todo time grande faz contra pequenos, saiu no abafa e marcou seu gol deixando os mexicanos meio perdidos, mas, depois acalmou-se graças o ritmo inglês cair e o Monterrey chegou a atacar com alguma facilidade até o termino do primeiro tempo. Começa o segundo tempo e em menos de três minutos toma dois gols contra, do Torres chutando uma bola que sairia conforme a cena vista detrás das traves mas resvala em um defensor mexicano e entra no gol. O Monterrey ainda está atordoado, quando num cruzamento de linha de fundo outro zagueiro desvia para o gol e joga um balde de água gelada nos mexicanos, como que acabando com a partida. Que o Chelsea tem um elenco nominalmente melhor que o do Corinthians não se discute mas, para quem como eu tem visto seus jogos no campeonato inglês e copa da Uefa, ele também não é a potencia que parece mas, se o Tite não deixar de lado essa mania de jogar com dois meias lentos que marcam ninguém como são Danilo e Douglas, perderá o meio campo e fatalmente a partida. Por isso, porque não ousar começando com Romarinho pela direita e tirar um dos dois citados ou talvez ambos, fazendo entrar também o Jorge Henrique e surpreender o Chelsea? Se ficar no "cagaço" esperando fazer algum gol só em contra-ataques será como um suicídio, porque o Chelsea não é um Al Ahly. Quero queimar minha língua quanto a Danilo e Douglas, esperando que se jogarem contrariarem-me fazendo um gol cada e a vitória.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

SEM MOLEZA PARA O TIMÃO

O que se viu no jogo quinta-feira 13, entre o time inglês, o milionário Chelsea e Monterrey do México, foi um verdadeiro massacre. Os jogadores Fernando Torres, Juan Mata e Hazard foram os donos do espetáculo. Em nenhum momentos os mexicanos esboçaram reação a não ser no final do segundo tempo quando por um vacilo dos ingleses o Monterrey marcou seu único gol, perdendo no final por 3 a 1. O primeiro tempo o jogo foi até equilibrado, com vitória parcial dos ingleses por 1 a 0. Já no início do segundo tempo o Chelsea voltou a campo com a bola toda, fazendo logo de cara nos primeiros 5 minutos dois gols, tirando qualquer reação do time mexicano, fazendo apenas um gol de honra. O Chelsea acabou mostrando porque mesmo em crise está entre os melhores time do mundo. Porém, domingo na final contra o Corinthians, é o time a ser batido. O timão do Parque São Jorge terá que jogar bem mais que o futebolzinho mostrado no jogo contra o fraco time egípcio Al Ahly, que no segundo tempo deu muito trabalho ao timão, quase empatando a partida, deixando a fiel torcida com a pulga atrás da orelha para o próximo jogo quanto ao real poder de fogo do timão. Que se realmente quiser dar um final de ano com muita alegria a fiel torcida vai ter de jogar aquilo que jogou nos dois jogos contra o Boca Juniors na final da Libertadores. Porém, cada jogo é um jogo, acredito friamente que o campeão "invicto" da Libertadores vai mostrar para o mundo porque tem uma da torcida aguerrida, e entre as maiores do planeta, e porque veio ao mundial de clubes do Japão. É nós! Não vai ter vacilo, o timão vai trazer o bi para o Brasil e para sua imensa torcida que nunca perde a esperança mesmo jogando a final contra uma equipe de nível superior.

Turíbio Liberatto Gasparetto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

CAMPEÕES EM 2012

Apesar de o Fluminense ter conquistado brilhantemente o Brasileirão 2012 para o Rio, um fato que não pode passar batido é que todos os quatro grandes clubes paulistas se sagraram campeões em 2012. Fato inédito, inusitado e que dificilmente se repetirá. Neste ano, o Santos ganhou o Paulistão e a Recopa, o SPFC ficou com a Sulamericana, o Verdão com a Copa do Brasil e o Corinthians, com a Libertadores. Impressionante!

Renato Khair renatokhair@uol.com.br

São Paulo