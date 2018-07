Dia histórico

O dia 17/12/2012 tornar-se-á o Dia Nacional da Justiça Brasileira, em face do desfecho da votação histórica condenando os deputados mensaleiros a terem os direitos políticos cassados, ao menos pelo período em que forem condenados criminalmente na Ação Penal 470. Devemos enaltecer os votos dos ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Celso de Mello e do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Joaquim Barbosa. Nós, brasileiros de bem, devemos comemorar essa decisão com toda a energia, uma vez que a corrupção está sendo tratada como deve ser, isto é, como crime, pelo STF. Parabéns aos ministros que votaram a favor da cassação dos mandatos políticos de parlamentares corruptos, escória da sociedade.

ANTONIO CARELLI FILHO

palestrino1949@hotmail.com

Taubaté

Celso de Mello

Assegurou-nos o ministro Celso de Mello, no voto ontem proferido, a plena liberdade democrática e o respeito à República. A cassação dos condenados era um imperativo de justiça, lógica do julgamento e a responsabilização compatível dos parlamentares que destoaram da ficha limpa.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

abraoc@uol.com.br

São Paulo

Grande final

Finalmente, e felizmente, saiu a decisão de cassação do mandato dos deputados condenados pelo mensalão. Tenho certeza que isso era o que os brasileiros em sua ampla maioria desejavam. Resta esperarmos a prisão imediata de todos os condenados, ato que se constituirá no grande final desse julgamento e que, ardorosamente, desejamos ver realizado.

RONALDO GOMES FERRAZ

ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

CORINTHIANS

Bicampeão mundial!

A maior torcida do mundo agora tem também o maior time do mundo. Parabéns, Sport Club Corinthians Paulista, bicampeão mundial!

RENATO LUIS CHAVES GAGLIARDI

lazio@ig.com.br

Campinas

A consagração

Sem querer tirar o mérito do treinador Tite e dos jogadores que brilharam no estádio de Yokohama, no Japão, em especial Cassio e Guerrero, temos de tirar o chapéu para a torcida corintiana. Esta, sim, leva o time para a frente, ao delírio, e encanta o mundo. Não devemos esquecer que a festa deve ser tão bonita quanto o comportamento daqueles que participam, com ordem e respeito. Que a volta dos campeões seja muito comemorada, pois a Fiel é a maior torcida que o futebol já viu. Vai, Corinthians, é nóis!

IZABEL AVALLONE

izabelavallone@gmail.com

São Paulo

Alvinegro

Mais uma vez o mundo colorido se rende à simplicidade, à harmonia e à beleza do preto e branco. Parabéns, Corinthians!

LUIZ ANTONIO DA SILVA

lastucchi@yahoo.com.br

Ribeirão Preto

Conquista maiúscula

Como palmeirense e amante do bom futebol, fica aqui o meu reconhecimento à nação corintiana, que festeja com justiça o título do campeão mundial interclubes. Depois de cem anos de fundação, o Corinthians fecha um ciclo com essa conquista no Japão, que coloca o clube do quase Itaquerão entre os mais vitoriosos e importantes do mundo. Quiçá essa projeção internacional leve a diretoria a se esmerar também na qualidade de administração do clube, para que sirva de exemplo aos demais do País. Pois o esporte no Brasil emprega mais de 1 milhão de trabalhadores e já está mais que na hora de levarmos o futebol a sério, desde suas categorias de base. Parabéns, Corinthians!

PAULO PANOSSIAN

paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

Parabéns

Parabéns à nação corintiana pelo novo título conquistado. Agora, mais que nunca, o time é o campeão dos campeões, eternamente sempre em nossos corações.

VIRGÍLIO MELHADO PASSONI

mmpassoni@gmail.com

Jandaia do Sul (PR)

PETROBRÁS

Ingerência política

Com relação à matéria Representante dos trabalhadores na Petrobrás denuncia ingerência política (14/12), o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva da Petrobrás esclarecem que não procedem as afirmações feitas pelo conselheiro Silvio Sinedino. De acordo com as diretrizes estratégicas, todos os assuntos são discutidos profunda e intensamente nas reuniões mensais do conselho, como financiabilidade da companhia, formação de preço de combustíveis, monitoramento do plano de negócios e gestão, acompanhamento físico e financeiro dos projetos e gerenciamento das carteiras de investimento e desinvestimento, aproveitando o amplo conhecimento, a experiência e competência de seus membros.

LUCIO MENA PIMENTEL, gerente de Imprensa da Petrobrás

luciopimentel@petrobras.com.br

Rio de Janeiro

BOAS-FESTAS

O Estado agradece e retribui os votos de feliz Natal e prospero ano-novo de ADM Gestão de Empresas, AFAM, Agência Vero Comunicação Corporativa, Almir Pazzianotto Pinto e família, Amadeu R. Garrido de Paula, Anandah Dança do Ventre Brasília, Antonio Salim Curiati - deputado estadual, Arnaldo Faria de Sá, Andreas de Souza Fein, Arena Comunicação Digital, Associação Paulista Viva, Brasilinvest - Banco de Negócios, Danielle Ardaillon, Dora e João Mellão Neto, Carla Emilia Brunet Lopes, Clara Barufi e equipe SP4, Cláudio J. D. Sales - Instituto Acende Brasil, Cultura Artística, Equipe do NUPPs - USP, Equipe Vera Moreira Comunicação - Vera Moreira, Lilian Teixeira, Ana Finatti e Carolina Moreira, Felipe Salto, Glaucia Maria Iervolino Basile Ramos, Gloria Alvarez, Grupo Comunique-se, Helen e Jose Kertsman, Hornst o Krull, Ingaí Incorporadora S.A., Ingrid e Alexandru Solomon, Instituto de Educação Financeira, Instituto de Estudos Brasileiros, Instituto Millenium, Instituto Nacional de Educação e Desenvolvimento (Inaed), Jatiacy F. Silva, João Cappellano, João Paulo Garcia, Jornal do Momento News e Jornal Polo Paulistano, José Bittencourt - deputado estadual, José Carlos de Carvalho Carneiro, José Carlos Pellegrino/Pellegrino e Associados, Julio Jose de Melo, Lúcio de Sá Barbosa Filho, Madis Rodbel, Maria Helena Tachinardi, Mario Pallazini, Marwann Habib Castro, Maxpromo, Myrian Macedo, Mix Palestras, Ordem da Confraria G. 21, Panayotis Poulis, Patricia Marrone, Roberto Macedo e equipe da Websetorial Consultoria Econômica, Paulo Trani, Pedro Galuchi, Restarq/Via das Artes, Robert Haller, Roberto Fendt, Silvia Carneiro - Secovi-SP, Sindicato Nacional dos Servidores das Agências Nacionais de Regulação (Sinagências), Sonia Jordão, Tania Regina, Trentur Viagens e Wanderley Rebello Filho.

Cartas selecionadas para o Fórum dos Leitores do portal estadão.com.br

AS CRECHES DE DILMA

A presidente Dilma Rousseff prometeu entregar 6 mil creches até 2014. Entregou apenas 7 creches, e já está na metade do seu mandato. Para um universo de 6 mil, o resultado é uma afronta. Mas o provo brasileiro não está percebendo o quanto isso é usado na hora do voto. Para se eleger, as promessas se amontoam; passadas as eleições, o que se vê é uma decepção atrás da outra. Em recente pesquisa, a presidente Dilma mostrou uma popularidade de 78%. As perguntas são no atacado, pois no varejo seria necessário esmiuçar as obras prometidas e não cumpridas. Será que os pesquisados, se lessem e se informassem, sabendo que a entrega das creches foi somente de 7 unidades, teriam dado uma aprovação tão alta à presidente? É bom lembrar que, com as obras do PAC, os resultados também são pífios. Brasil, um país de tolos!

Izabel Avallone izabelavallone@gmail.com

São Paulo

*

SÓ PROMESSAS

Precisamos urgente de um abaixo-assinado para um Projeto de Lei exigindo que, promessa de campanha não cumprida, o político deverá estar inelegível na próxima eleição. Chega dessas campanhas eleitorais mirabolantes e mentirosas. A presidente Dilma já estaria inelegível desde já por causa das 6 mil creches prometidas e em dois anos de governo entregou apenas 7. Nem se fosse a Fada Madrinha conseguiria entregar nos dois anos restantes o prometido. Isso é enganar o eleitorado com promessas vãs e precisa ser passível de punição. Quantas famílias que por falta de creche não podem trabalhar aumentando assim a renda familiar e ajudando na criação daqueles que serão o futuro do País. Não basta governar precisa ter responsabilidade para cumprir promessas de campanha. Só falta agora a presidente dizer que a culpa é do Congresso que não aceitou passar os malfadados royalties do pré-sal que ainda fazem a 7 mil metros de profundidade, para a educação. Só falta!

Beatriz Campos beatriz.campos@uol.com.br

São Paulo

*

800 AEROPORTOS

Dona Dilma prometeu 6 mil creches, mas só entregou 7. Mantidas as devidas proporções, dos 800 aeroportos prometidos, quando esteve na Europa, só vai dar para construir parte de 1 (um), ou seja, exatamente 0,9 de um. Por isso, atenção proprietários de autogiros, pois teremos novidades no pedaço.

Sergio S. de Oliveira ssoliveira@netsite.com.br

Monte Santo de Minas (MG)

*

PROMESSAS NÃO CUMPRIDAS

Se Dilma prometeu 6 mil creches e em dois anos só construiu 7 unidades, imaginem os 800 aeroportos prometidos em sua última viagem a Paris. Promessas de campanha não cumpridas deveriam ter punições mais severas, como a impossibilidade de nova candidatura, uma vez que os eleitores brasileiros em sua maioria são desprovidos de memória ou analfabetos e não cobram nada.

Leila E. Leitão

São Paulo

*

CONFIANÇA NO GOVERNO

Dilma Rousseff e suas promessas fictícias que fez durante sua campanha: a de fazer 6 mil creches, porém, findo o segundo ano de seu mandato, só entregou 7 unidades. Na educação, das promessas feitas, só realizou 11,4%. Como é fácil prometer! Agora diz que fará 800 aeroportos regionais. Porém, nos novos estádios de futebol para a Copa 2014, as obras estão a todo vapor, obedecendo ao cronograma, tanto que ela já deu o pontapé inicial na inauguração da Arena Castelão, em Fortaleza atitude que solucionará nossos problemas. Contudo, 76% da população brasileira "cega", "surda" e "muda" confia no governo!

Angelo Tonelli angelotonelli@yahoo.com.br

São Paulo

*

AMOSTRA INFANTIL

De 6.000 (!) creches prometidas, 7 (?) entregues. Nessa toada, o sonho da casa própria mostrará a mentira da causa própria...

A.Fernandes standyball@hotmail.com

São Paulo

*

'PROMESSINHAS'

Lula e Dilma nunca falaram a verdade, sempre prometeram grandes obras, 2 milhões de casas populares (Minha Casa, Minha Vida), creches aos borbotões, obras faraônicas como a transposição do Rio São Francisco (que está paralisada e abandonada, e já nos custou um monte de dinheiro), e agora são 800 aeroportos. Tudo isso gerou uma grande corrupção, como ninguém havia visto no Brasil. Estes "promessinhas", mentirosos, deveriam mesmo é ser interditados, para o bem de todos nós, que pagamos tributos exorbitantes.

Carlos E. Barros Rodrigues ceb.rodrigues@hotmail.com

São Paulo

*

APROVAÇÃO POPULAR

Se a eleição presidencial fosse hoje, Dilma ou Lula, qualquer um dos dois que saísse candidato, venceria com folga, e no primeiro turno, segundo a última pesquisa do Datafolha. Isso quer dizer que o povão não está nem aí para o mensalão, o Rosegate, o Pibinho e tudo o mais que depõe contra a dupla. É muito triste, pois é um incentivo à impunidade, à má política e à incompetência que, em algum momento no futuro, trará consequências desastrosas para esses mesmos eleitores que não levam a sério o seu direito de escolher os seus governantes.

Ronaldo Gomes Ferraz ronferraz@globo.com

Rio de Janeiro

*

SERÁ QUE É VERDADEIRA?

E inacreditável que, diante de tanta podridão, o povo brasileiro continue a manter índices altíssimos de preferência por Lula e Dilma. As pesquisas, que são contratadas pelo governo, na certa, são para atenuar as acusações contra o cara, que quase sempre está envolvido nos escândalos. Será que os resultados infames dessas pesquisas não são para chamar o povo brasileiro de burro, cego ou simpatizante da corrupção? Será que esta pesquisa não foi feita dentro da sede do PT, quando eles esquematizavam uma forma de proteger o nome de Lula? Vamos fazer pesquisas corretas e desinteressadas em proteger A ou B, ou será que pensam que o povo é idiota para acreditar nessa balela? A Procuradoria-Geral da República deveria exigir a comprovação de onde e quando essas pesquisas foram feitas, pois de outra forma o povo vai pensar que os procuradores estão fazendo acusações caluniosas contra os ladrões do PT.

Antonio Ranauro Soares ranaurosoares@bol.com.br

Sete Lagoas (MG)

*

PESQUISA PARA INGLÊS VER

"Nunca antes na história deste país, ou das pesquisas", vi uma tão inútil quanto a Datafolha divulgada no domingo. Tanto Dilma como Lula se elegeriam em 2014 no primeiro turno... Ora, nunca se elegeram em primeiro turno! Quem são os declarados oponentes em possível escrutínio? Ao livre arbítrio do pesquisado? Uma plêiade sem candidatura lançada? Ou seja, tendo como mencionados de um lado, "a impoluta pseudopresidente que diz não tolerar corrupção", mas é aliada do maior corrupto da história deste país; e tendo como oponentes quaisquer outros que nem sequer lançaram candidatura. Nada mais emblemático e publicitário que um vale-tudo onde o dividir e manipular é fato notório para se fazer vencedor.

Oswaldo Colombo Filho colomboconsult@gmail.com

São Paulo

*

CONFIABILIDADE NAS PESQUISAS

Como explicar esses altos índices das pesquisas, sempre apresentados após algum novo escândalo, sendo que a política econômica provocou um PIBinho cujo crescimento só foi maior na América do Sul que o do Paraguai, o Brasil perdeu a 6ª posição como potência econômica, a inflação esta altíssima e perto de disparar e fora de controle, o índice de endividamento da população está altíssimo e preocupante, a educação uma catástrofe conforme os indicadores de qualidade oficiais indicam, a saúde em situação precária, as industrias do país parando e sem investimentos e perdendo seu valor, nenhum investimento em infra estrutura de estradas, aeroportos, hidrovias, ferrovias e portos, sistema de energia entrando em panes constantes, Petrobrás sem condição de investimento e de manutenção da produção, corrupção em alta e em plena projeção de aumento, e outros? A quem será que esse Instituto pesquisou, serão mesmo com brasileiros? Acredito na ciência das estatísticas, só não acredito que os dados divulgados para aceitação do governo sejam verdadeiros e não manipulados.

Marco Aurélio Rehder marcoarehder@yahoo.com.br

São Paulo

*

A VOZ DA PRESIDENTE

É genuinamente sui generis o fato de que Dilma usará seu pronunciamento de fim de ano em rede nacional para fazer um balanço otimista da metade de seu mandato. Deve falar das conquistas do Corinthians, principalmente o campeonato mundial no Japão. Diz que a oposição quer desconstruir a imagem do ex-presidente Lula para enfraquecê-la na eleição de 2014. Como se vê, o que importa é o poder, nada mais que o poder. O marqueteiro de Dilma sugeriu jogar os holofotes sobre as conquistas do governo. Terá de falar da miséria que assola pela seca, vários Estados nordestinos, o atraso nas obras da transposição do Rio São Francisco, a morosidade e os atropelos da Hidrelétrica de Belo Monte, julgamento e condenação dos mensaleiros. A Operação Porto Seguro que envolveu Lula e sua partner Rosemary. Marcos Valério, antes o provedor do esquema do mensalão, agora é desclassificado porque declarou que bancou despesas de Lula. "É mentira", disse o ex-presidente. Dilma saiu em defesa de seu criador. Disse o senador Aécio Neves (PSDB-MG). "A capacidade do PT de produzir uma agenda negativa é maior que a nossa capacidade de enfrentá-la." Dilma poderia apenas: "Brasileiros e brasileiras, desejo-lhes um feliz 2013. Boa noite".

Jair Gomes Coelho jairgcoelho@gmail.com

Vassouras (RJ)

*

VITÓRIA DO SUPREMO

Terminou com chave de ouro o julgamento do mensalão, com o voto ministro Celso de Mello desempatando o placar entre os colegas que viam como normal a continuidade dos deputados condenados por crime de toda ordem, e do Brasil decente representado por juízes sérios que não aceitaram deputados federais corruptos condenados pelo Supremo, que viam em nosso suado dinheiro uma fonte para suas farras particulares e partidárias. Parabéns ao Supremo, que mais uma vez cumpriu seu papel na defesa da Constituição, contra a quadrilha que se instalou no poder, e imaginava-se acima das leis. Dorme-se melhor ao saber que existem juízes em Brasília que lutam para que o Brasil não se torne uma Venezuela ou Cuba.

Amâncio Lobo Amanciolobo@uol.com.br

São Paulo

*

STF

Chegou ao fim o julgamento do mensalão. Assim espera a sociedade brasileira e, quiçá, mundial. O Supremo Tribunal Federal (STF) com o voto do decano ministro Celso de Melo, mostrou que os Poderes da República são independentes e harmônicos entre si, como prevê o art. 2º da Carta Magna. Não tinha como, muito embora quatro ministros entendessem ao contrário, a palavra "Supremo" não significa meio termo ou repassar responsabilidade para o Poder Legislativo. Entendo que cada macaco deve ficar no seu galho. A Câmara dos Deputados, assim como o Senado (céu, para alguns), deve sofrer uma reciclagem pelos eleitores. É inconcebível a mantença de indivíduos desonestos, inescrupulosos, sem caráter ou vergonha na cara para representar parcela da Federação.

Sebastião Paschoal s_paschoal@hotmail.com

Rio de Janeiro

*

ORGULHO DE SER BRASILEIRO

Quero cumprimentar os excelentíssimos ministros Joaquim Barbosa, Celso de Mello, Gilmar Mendes e Luiz Fux pelo julgamento da Ação Penal 470, que me devolveu o orgulho de ser cidadão brasileiro.

Julio Andreoni paulo_marigo@uol.com.br

São Paulo

*

ENTREVISTA COM PAULO VIEIRA

Ao ler a entrevista dada pelo ex-diretor da Agência Nacional de Águas (ANA) Paulo Vieira ao Estadão, fiquei com a impressão de que ou ele estava sob efeito de remédio ou trata-se de um tremendo safado despreparado (Investigação 'blindou' ministra, diz acusado de chefiar quadrilha, 17/12, A4). Afirmar que é "um petista do baixo clero" e que a Agência Nacional de Águas, que dirigia, "é um dos maiores cabides de emprego do governo, com orçamento milionário, gasto com ONG, a maioria sem licitação", é o próprio tiro no pé, pois, mesmo sendo um petista mequetrefe, conseguiu tornar-se diretor da agência, somente por ser amigo íntimo de Rosemary Noronha, que por sua vez, mesmo não tendo o segundo grau completo, foi indicada para chefe de gabinete da Presidência da República em São Paulo, pela única razão de ser "amiga mais que íntima" do ex-presidente Lula. A sua entrevista serve para comprovar tudo o que se imagina, ou seja, existe um aparelhamento, através do PT, de todos os órgãos do governo federal, nomeando laranjas, que tenham como única qualificação serem fiéis aos seus interesses criminosos. Uma verdadeira quadrilha organizada.

Claudio Grozinski claudio@linterconstrutora.com.br

São Paulo

*

INOCENTE

Li na entrevista concedida por Paulo Vieira, ex diretor da ANA, em que ele se diz inocente e também que a ANA é um imenso cabide de empregos. Acredito nele, tanto que ele arrumou uma

boquinha lá. E que boquinha! Acho que a Polícia Federal tem que se aprimorar, pois só prende pessoas inocentes, que nasceram para fazer o bem. Coitadinhos! Me engana que eu gosto.

José Milton Galindo galindo52@hotmail.com

Eldorado

*

A ILHA DE BAGRES

Fatos anti-sociais como o da Ilha de Bagres, do senador Gilberto Miranda, deveriam ser adotados como motivos para edição de uma emenda constitucional que proclame a propriedade da União sobre as ilhas, respeitadas as ocupações particulares por populações que as habitam desde tempos imemoriais. O inadmissível é que as ilhas sejam consideradas coisas dentro do comércio e passíveis de projetos como esse; que, em verdade, é projeto de legalização de evento consumado, depois de decisão contrária aos interesses do senador proferida pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo. Há anos esse bem patrimonial brasileiro vem sendo usufruído por uma única pessoa, participante de nossa política profunda e historicamente desvirtuada.

Amadeu R. Garrido de Paula amadeugarridoadv@uol.com.br

São Paulo

*

O JOIO E O TRIGO

Depois que Marcos Valério Fernandes de Souza empresário da área publicitária e Paulo Rodrigues Vieira, ex-diretor da Agência Nacional de Águas (ANA), disseram que vão botar a boca no trombone para dar os nomes de gente graúda envolvida com o mensalão e com a Operação Porto Seguro, dá para acreditar que, se gritar pega ladrão não fica ninguém fora das grades. Quem sabe o mundo acabando, lá do outro lado, o joio fica separado do trigo. Aqui já não dá mais para separar, ficou difícil saber quem é quem no nosso querido Brasil.

Leônidas Marques leo_vr@terra.com.br

Volta Redonda (RJ)

*

ATÉ QUANDO?

Com as notícias que li ontem no Estadão, confirmo que "nunca antes neçe país" tivemos uma Presidência da República tão envolvida em corrupção, omissões e mentiras como no desgoverno do Lula. Tudo isso com importante ajuda de uma oposição pusilânime, "mascarada", "pó de arroz" e cheia de nhém-nhém-nhém. Será que nenhuma autoridade vai atrás do chefe e professor dos 40 bandidos condenados? Será que quem pode fazer alguma coisa não vai fazer nada? Até quando só a mídia (especialmente Veja e Estadão) alardeará o desastre que o chefe e professor dos bandidos causa ao Brasil?

João Cesar Ribeiro cesar.ribeiro8@hotmail.com

São Paulo

*

A MÁQUINA DO GOVERNO

Para não dizer que é ilegal, deve ser no mínimo antiético por parte da presidente usar a máquina governamental para advogar no interesse de Luiz Inácio da Silva, um cidadão comum como a maioria dos habitantes do País. Esse sempre foi o grande problema dos petistas: confundir e fundir o público com o privado. O resultado é essa bagunça que só promove desordem e retrocesso. Cadê o Ministério Público?

Lucília Simões lulu.simoes@hotmail.com

São Paulo

*

NINGUÉM PODE ESTAR ACIMA DA LEI

Tem algo muito errado no reinado dos petistas. Alguém já percebeu como os guardiões petistas tratam o antes amigo Marcos Valério? O homem que inteligentemente conseguiu tirar leite de pedra para conseguir rios de dinheiro para comprar a consciência de dezenas de parlamentares para votar favoravelmente aos projetos que beneficiou ao governo Lula da Silva, agora está sendo desqualificado para denunciar Lula e seu governo? Algo está muito estranho nessa história e precisa de uma investigação imparcial e urgente, sem interferência de quem quer que seja. Que Lula prove realmente que é inocente em toda essa história contada por Marcos Valério ao procurados geral da República e as duas procuradoras também presente, como denunciou uma revista semanal. Se Lula realmente não quer continuar com a mácula das denúncias feitas por Valério como por exemplo, pagamento de suas contas, dinheiro que veio para um empresário em Santo André envolvido na morte do ex prefeito Celso Daniel, é melhor tirar seus bombeiros de cena, afinal sua popularidade e carisma não lhes da o direito da impunidade se realmente praticou alguns dos crimes denunciados por Marcos Valério. Que os petistas de plantão não menospreze nossa inteligência, seria impossível o ex-presidente Lula não saber ou não ver, se assim for ele foi um incompetente, pois foi eleito e reeleito para cuidar da coisa pública, e de otário todos sabemos que ele não tem nada, não foi por acaso que chegou aonde chegou, passando de um simples torneiro mecânico a presidente da República! Por isso mesmo tem de deixar de lado, sua arrogância, sua prepotência e assumir seus erros, senão a história e o povo não lhes perdoarão!

Turíbio Liberatto turibioliberatto@hotmail.com

São Caetano do Sul

*

QUEM NÃO DEVE...

A usina lulopetista, maior fábrica de podres como recursos não contabilizados, malfeitos, caixas 2, etc. querem impedir a convocação dos "gargantas profundas" - cada semana aprece mais um(a) - para vomitar os podres ao Congresso e, principalmente, aos jornais e TVs. Como quem não deve não teme e, como diz o "cara de pau", são mentiras, deveriam ser os maiores interessados na convocação, para provar que são mentiras. Vão acabar mudando o nome do País de Brasil para Podril.

Mário A. Dente dente28@gmail.com

São Paulo

*

FIM DO MUNDO

Dizem que o fim do mundo está próximo.Quem sabe o PT acaba antes?

Robert Haller robelisa1@terra.com.br

São Paulo

*

APAGÃO NO FIM DE SEMANA

Os apagões se sucedem e não acontece nada. Os argumentos das concessionárias são os mais ridículos possíveis. Um deles, de queda de árvores ou galhos na rede elétrica é até aceitável, mas por que não fazem a rede subterrânea? Consumidores, pessoas físicas/empresas são prejudicadas. Amargam prejuízos e a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) diz que, por exemplo, a Light pode ser multada. Vejam bem, pode, não significa que vai ser multada. Estas agências reguladoras estão a serviço das empresas. Viraram cabide de emprego e foram criadas pelo PSDB, quando governo, na gestão do FHC. Eles que criticavam as estatais, dizendo que eram cabides de emprego, criaram as agências reguladoras. Autênticos cabides de emprego onde a diretoria é indicação, sem concurso público. Isto não é cabide de emprego? Fazem concurso para uma ou outra agência que passa a ter seus quadros inchados para atender este ou aquele partido. Não vejo nada que não possa ser feito pelos ministérios existentes. As atribuições da Aneel e da Agência Nacional do Petróleo (ANP) não poderiam ser feitas por uma diretoria ou departamento do Ministério das Minas e Energia? Assim como as da Anatel, ANS, etc., que poderiam ser feitas pelos Ministério das Comunicações e Ministério da Saúde, respectivamente. E ainda tem o Operador Nacional do Sistema (NOS) que faz o quê, não sei, e que diz que ainda está apurando as causas do recente apagão. Num escritório refrigerado, é mole dizer isso. Vão acabar chegando à conclusão de que houve problema num chip e a rede caiu. Efeito cascata. E o povo vai ouvindo estas cascatas.

Panayotis Poulis ppoulis46@gmail.com

Rio de Janeiro

*

DE NOVO

Lobão virou sinônimo de apagão.

Ricardo Sanazaro Marin s1estudio@ig.com.br

Osasco

*

ETANOL 2G

O Estadão, mais uma vez, exalta seu patriotismo em todas as áreas de interesses para o Brasil, como o está fazendo agora na área econômica, com a magnífica reportagem sobre o biocombustível 2G (etanol de segunda geração) antipoluidor, no caderno Negócios (17/12/2012). Não é somente uma simples reportagem, mas, também, uma verdadeira aula sobre o aproveitamento total de todos os elementos, de toda a matéria-prima (caldo e bagaço) que o vegetal da família das canáceas, chamado de cana de açúcar, oferece. Com gráficos de como aproveitar este subproduto (bagaço), que antes era jogado fora, hoje, por adiantada tecnologia, também será aproveitado para produzir o aludido biocombustível 2G (etanol de segunda geração). Dito aproveitamento ainda tem o dom de dobrar a produção, sem aumentar a área de plantio. O título da reportagem não poderia ser mais sugestivo: Do bagaço ao posto. Parabéns e louvores ao Estadão.

Antonio Brandileone abrandileone@uol.com.br

Assis

*

MAIS SUJEIRA À VISTA

Se o escândalo do mensalão do PT estourou em 2005, em 2010 (sabe Deus, por quê...!) a Caixa com autorização do Palácio do Planalto comprou, bem na surdina, um banco bichado e quebrado do Silvio Santos, o Panamericano, por quase R$ 800 milhões! E somente depois da contagem das urnas, com a vitória de Lula, é que esta maracutaia, graças à nossa imprensa, finalmente veio a público... Mas a excrescência não parou por aí! E também ninguém sabia que a Caixa Econômica Federal, naquele mesmo ano de eleição presidencial, ou seja, no mês de agosto de 2010, comprou outro mico milionário por R$ 600 milhões, ou 25% da Concessionária de Energia a Rede, que hoje está sob intervenção federal da Aneel, com uma divida monstruosa de R$ 10 bilhões! E, se a Caixa não encontrar um comprador para esta falida empresa, o contribuinte vai ter de arcar com este monumental prejuízo. O que será que a Dilma vai responder à Nação, se os recursos do erário, além de estar sendo corroído pelos gastos improdutivos, e uma avalanche de corrupção nestes últimos dez anos nas entranhas do governo federal, está sendo utilizado pelo BNDES para subsidiar fusão de empresas amigas do poder sem criar nenhum emprego, e comprar também empresas quebradas em ano de eleição, talvez com o único intuito de reforçar e de forma estranha o caixa do Partido dos Trabalhadores?! Para ter uma ideia deste possível tombo, somente da conta do FGTS esta Concessionária Rede tem empréstimos de mais de R$ 800 milhões... E os sindicalistas vão continuar dando as costas para os trabalhadores, em troca de benesses do petismo?!

Paulo Panossian paulopanossian@hotmail.com

São Carlos

*

MUNDIAL DE CLUBES

Parabéns ao Corinthians, que conquistou mais um título em 2012 e venceu o Chelsea. Meus pêsames a todos os brasileiros que torceram para o Chelsea e se frustraram mais uma vez! Saudações corintianas!

Maria Carmen Del Bel Tunes carmen_tunes@yahoo.com.br

Americana

*

TIMÃO FANTÁSTICO

Após a vitória do Timão, um corintiano entra num bar com toda aquela euforia e fala: vocês viram na TV o novo ranking da Fifa sobre os melhores times do Planeta: 1º, Corinthians; 2º, Barcelona; 3º, Manchester United; 4º, Juventus da Itália; 5º, Boca Juniors. Os são paulinos, santistas e palmeirenses, presentes no bar, quando ouviram, ficaram angustiados e quase choraram. Mas o corintiano completou: não concordo com o ranking de maneira nenhuma. Entre Corinthians e o Barcelona existe um rigoroso empate técnico.

Roberto Hungria cardosohungria@gmail.com

Itapetininga

*

CORINTHIANS CAMPEÃO MUNDIAL

Salve o esquadrão do parque do santo... e do Paolo Guerrero, "guerreiros"!

Luiz Carlos Tiessi tiessilc@hotmail.com

Jacarezinho (PR)

*

NOVO SANTO

Surgiu hoje no Japão o novo santo brasileiro: São Cássio. Eternamente agradecida a Fiel Torcida Corintiana.

Luiz C. Bissoli tiocaio17@gmail.com

São Paulo

*

CÁSSIO

Se Marcos é santo, Cássio é Deus!

Dorival Munhoz Jr. junhaomunhoz@terra.com.br

Curitiba

*

LOUCOS

Vivam aos loucos, palavra que mudou de sentido desde que o Corinthians caiu para a segunda divisão. Ser louco agora é ser feliz, é ser campeão, é explicar a emoção. Nasci em Santos e me criei no meio de 3 santistas, mãe, pai e irmão. Aos 6 anos, tive coragem de torcer contra e me dizer corintiana. Meu pai disse que eu era do contra e que não via sentido naquilo. Não sabia o nome dos jogadores e nem quais os títulos que ele tinha. Até hoje não sei direito. Mas amor não tem explicação. É sentir e deixar viver. A todos os corintianos que ficaram no Brasil, meus parabéns. Àqueles que conseguiram ir para o Japão, minha mais sincera gratidão.

Gilmara Leocadio da Rocha gilmararocha@hotmail.com

São Paulo

*

TORCIDA JAMAIS SERÁ IMITADA

Sempre haverá outras disputas de títulos de campeões mundiais de clubes pela Fifa e mesmo o Corinthians poderá voltar a disputar e ser campeão, mas creio eu que algo jamais será igualado: a invasão da torcida corintiana, que ousou viajar para o outro lado do mundo atrás de um sonho que se realizou. A torcida corintiana fez o que parecia impossível: ir ao outro lado do mundo e transformar um estádio japonês num Pacaembu, o nosso eterno estádio, do qual jamais trocaria por nenhum Itaquerão qualquer, até porque houve interferência do nefasto Burla em financiamento para sua construção e não duvido que amanhã algum puxa-saco idiota querer dar o nome deste traste a ele.

Laércio Zanini arsene@uol.com.br

Garça

*

'ARIGATÔ!'

Nós, torcedores corintianos, mais uma vez estamos satisfeitos com todas as explicações táticas, técnicas, filosóficas, eclesiásticas, nipônicas, egípcias e britânicas a respeito de mais uma conquista. Bicampeão mundial e com invasão do outro lado do mundo. É claro que nós, torcedores corintianos, devíamos estar preparados para mais esta conquista. Afinal, se não temos um time de estrelas, temos camisa, temos raça, temos tradição, temos fibra e, acima de tudo, temos a nós mesmos, esta torcida única, fiel, chamada nação corintiana. E, convenhamos, um time com uma torcida como a nossa precisa sempre executar metade da tarefa que lhe é imposta. Arigatô, Corinthians!

Mario Miguel mmlimpeza@terra.com.br

Jundiaí

*

CALENDÁRIO MAIA

Nem tudo é perfeito. Os Maias acertaram sobre o fim do mundo, mas erraram a data por apenas cinco dias. Domingo, 16 de dezembro de 2012, o Corinthians sagrou-se campeão mundial de clubes.

Jatiacy Francisco da Silva jatiacy@estadao.com.br

Guarulhos

*

CORINTIANO FELIZ

Se o mundo acabar em 21/12/2012, o corintiano vai para o Céu feliz, porque o Palmeiras acaba de ser rebaixado e o Corinthians acaba de ser campeão do mundo no Japão. Estamos em estado de graça. Vai coringão!

Marisa Stucchi marisastucchi@hotmail.com.br

Ribeirão Preto

*

MUITA CALMA NESSA HORA

Muitos torcedores, a maioria palmeirenses e são paulinos, gastaram quase todo o desespero e tristeza com a vitória do timão. Calma, guardem um pouco para o fim do mundo, faltam apenas 3 dias...

Luiz Ress Erdei gzero@zipmail.com.br

Osasco

*

CAMPEÃO COMEÇA COM 'C'

Corinthians e Cássio também começam com "C", gol e Guerrero começam com "G". Corinthians bicampeão mundial de clubes da FIFA de 2012, parabéns. Obrigado Timão e Japão. Che(lsea)guem prá lá clube inglês e principalmente os anticorintianos que perderam, em 2013 tem mais.

Luiz Dias lfd.silva@2me.com.br

São Paulo

*

PARABÉNS, CORINTHIANS!

Não sou corintiano mas reconheço a competência e dedicação de todos que participaram da campanha vitoriosa. Chama atenção a união e o foco de todos nesta conquista. Além disso, sem menos importante, pode-se dizer que há "males que vem para bem". A suspeita do envolvimento de Lula em vários "mal feitos", provocou seu afastamento da mídia, o que permitiu que a delegação corintiana pudesse viajar sem a "bênção" de seu ilustre torcedor e notório "pé gelado".

Luiz Nusbaum lnusbaum@uol.com.br

São Paulo

*

COMEMORAÇÃO

Só espero que o Corinthians não suje este título indo a Brasília comemorar com a Dilma ou com o chefe do mensalão (Lulla).

José Saez jsaez2007@gmail.com

Curitiba

*

O MASSACRE DO CONNECTICUT

O último trágico episódio de violência contra crianças inocentes, embora pareça um ato de incompreensível folia, leva a pensar que a humanidade esqueceu o sentido do amor para o próximo e esteja movida a ódio. Os torcedores não amam o seu próprio time, odeiam os adversários, as etnias muçulmanas brigam entre si com milhares de vitimas, os bandidos além de roubar, matam e matam com crueldade. A política é corrupta, o transito é violento, a justiça tarda a chegar, a diversão de massa tem facetas ironicamente masoquistas Existe quem gosta e ri das noticias atrozes. As ofensas a natureza, também enlouquecida, são cobertas pelo silencio. A ambição máxima é para o supérfluo. Os comes e bebes que são desperdiçados, são tirados da boca de quem tem fome e sede. Certo seria se despir da violência e devolver o bem pelo mal. Vivemos certamente em tempos escuros. Atrás de vultos sorridentes se esconde a insensibilidade, as palavras raramente são inocentes. A grande bondade exibida e iluminada pelas luzes do Natal é uma expressão do mundo virtual dentro do qual vivemos nossos sonhos que infelizmente acabam com um click.

Franco Magrini framagr@ig.com.br

Cachoeira Paulista

*

A SEGURANÇA E O MASSACRE

O presidente Barack Obama, na homenagem às vítimas do massacre em Newtown-Connecticut, lembrou das tragédias semelhantes que envolveram a nação norte-americana. Não apresentou dados percentuais e estatísticos para explicar o que vem acontecendo no EUA. Nem do que tem sido feito ou o que se deixou de fazer, nas ações das políticas de Estado, para assegurar a segurança pública, para proteger os cidadãos. Obama simplesmente conclamou a todos para uma reflexão e chegou a concluindo que não se tem feito o suficiente para proteger as crianças e os cidadãos americanos. Bem diferente daquilo que o governador do Estado de São Paulo costuma fazer, quando fala da crise da segurança.

Sinésio Müzel de Moura sinesiomdemoura@hotmail.com

Campinas

*

VÍTIMAS

Engraçado ver e ouvir todo mundo comentando sobre massacre nos Estados Unidos, como se isso fosse algo inédito no mundo, quando no Oriente Médio isso é diário, única diferença é entre a arma de fogo e a bomba, mas sempre as vítimas são inocentes. O suicida carrega bomba e explode nos locais movimentados, não por defender a Pátria, mas por convicção pessoal, portanto o resultado é o mesmo. Cadê o clamor do povo, ou acham que matar a bomba é diferente da arma? E em São Paulo, se somarmos os mortos pelas armas, dá quantas vezes o massacre americano e lembrem-se que no Brasil existe controle de armas de fogo. Não sejamos tão parciais e catastróficos.

Massatoshi Sakurada masak@uol.com.br

Guarulhos

*

AS ARMAS NO BRASIL

Depois deste massacre horrível nos Estados Unidos, é bem possível que os eternos pacifistas de meia tigela comecem a inventar uma nova campanha para o desarmamento no Brasil, simulando frente às câmeras da TV o bater das asas das pombinhas da paz no peito. Pois eu quero primeiro lembrar que as armas no Brasil estão - na sua quase maioria - nas mãos de marginais ou nas mãos da polícia... E agora peço permissão para reproduzir uma mensagem que me foi enviada por um amigo a respeito deste assunto e que mostra como a nossa legislação é rígida com respeito à aquisição de arma ou renovação do porte da mesma e que tal endurecimento se deu após o governo ter perdido o plebiscito do desarmamento: "Mara, tenho uma arma (pistola Taurus, calibre 7.65, pente de 15 balas) comprada em 1986 com nota fiscal e com registro estadual na época, portanto, perfeitamente legal. Quando o governo exigiu que fosse registrada na PF, cumpri minha obrigação que na época era bastante simples e obtive o documento, que agora venceu. Fui renovar o registro e a exigência aumentou de tal forma que é mais fácil esquecer que tentar, porque são pedidos mais de 7 atestados, requerimentos, documentos em geral e acima de tudo isso, uma consulta com psicólogo credenciado por eles mostrando que não sou um perigo. Além disso tenho que fazer um teste de tiro com uma pessoa também certificada pela PF, não valendo outra como há em minha cidade. Esse perito em tiro, cobra-me R$ 250 para o teste, porque, segundo ele, eu usarei arma e munição dele. Quando eu disse que levaria arma e munição minha, o que baixaria o custo para menos de R$ 150, ele disse que eu não podia, que para isso eu teria que tirar um documento especial para transporte de arma e munição, algo que segundo ele é praticamente impossível. Gozado, né? Bandido circula a vontade sem tal documento, mas um cidadão sem qualquer problema com a justiça não pode, Na verdade, estão complicando de tal forma a renovação desse registro na PF, para que as pessoas desistam." Acho que esse depoimento diz tudo. Portanto, a turma dos pombinhas da paz, por favor, sosseguem o pito. A violência aqui no Brasil é devida ao descaso, inoperância, desleixo do governo na fiscalização de nossas fronteiras, permitindo que as armas mais sofisticadas caiam em mãos de bandidos; e também é decorrente da frouxidão de nossas leis que garantem a liberdade para hediondos criminosos. Façam a cobrança do governo federal e dos nossos legisladores... a culpa é toda deles! O.k.?

Mara Montezuma Assaf montezuma.scriba@gmail.com

São Paulo