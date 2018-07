PIB e inflação

Cara PresidenTa Dilma Rousseff, em vez de querer ensinar a países europeus como sair da crise, proponho que a senhora faça uma viagem a países mais próximos, como Chile e Colômbia, para com o seu ministro da Fazenda, aprender com conseguir um crescimento da ordem de 5% e uma inflação na casa dos 2,5% anuais.

CARLOS ANGELO FERRO

carlosangelo@uol.com.br

Mogi-Mirim

Incógnita em 2013

E aí, dona Dilma, vamos liberar o aumento dos combustíveis, exigido por dona Graça (presidente da Petrobrás)? Vamos elevar a inflação de 2013 acima dos 6,5% previstos para o IPCA?

ULYSSES F. NUNES JUNIOR

ulyssesfn@terra.com.br

São Paulo

Tragédia anunciada

O desastre econômico de 2013 vai fazer da crise na União Europeia uma marolinha. Assim que o salvamento da Petrobrás for posto em prática, com o aumento dos combustíveis represado há quase uma década e mais da metade da população endividada no limite, teremos aumento da inflação, inadimplência recorde, sistema financeiro seriamente afetado, aumento dos juros e do desemprego. Querem mais? As dívidas interna e externa do Brasil sugam quase R$ 350 bilhões/ano e o valor pode subir astronomicamente. Todos os dias só se ouve falar em investir R$ 50 bilhões, R$ 100 bilhões, como se fossem alguns trocados. A realidade é outra. As obras do PAC são uma farsa, uma fantasia que não sai do papel, as de infraestrutura são iniciadas com a assinatura de convênios, e só. Dinheiro e condições para a execução ficam na promessa. No dia em que a verdadeira situação do Brasil for divulgada, vamos descobrir como é possível acabar com uma nação em dez anos.

LUIZ RESS ERDEI

gzero@zipmail.com.br

Osasco

Demolição do Real

A taxa de inflação embutida na remuneração dos títulos do governo, apontando um IPCA superior a 6,5% em 2013, dá o tom do descontrole da inflação neste terceiro governo petralha. E pior: se a economia estivesse em crescimento - não é o caso - a alta seria ainda maior e com alto risco de crise no fornecimento de energia elétrica. Persiste o problema da desindustrialização, agravado mês a mês, e só o que vemos é o crescimento contínuo de importações, com o dólar já não tão barato como antes. Não bastasse, o reajuste dos combustíveis, para as próximas semanas, já faz antever a contaminação em todos os preços, com reflexos negativos nos índices. E segue a política de maquiagem nas contas públicas e baixa remuneração da Caderneta e dos investimentos atrelados à taxa Selic - diga-se remuneração negativa, desestimulando a poupança. Todos esses fatores emolduram um quadro preocupante e que sugere barbas de molho à sociedade. Tudo faz crer estar em curso um plano maquiavélico de demolição do Plano Real pelos gestores da estrela vermelha.

SILVIO NATAL

silvionatal49@yahoo.com.br

São Paulo

Eletrobrás

Quanto às perdas de valor da Eletrobrás e de todo o sistema elétrico, é visível que os interessados na situação atual são os detentores das termoelétricas, algumas ligadas a amigos e apoiadores de Dilma e do PT. Há algo estranho na atuação do Operador Nacional do Sistema, como revela o Estadão (13/1, B4). Acresça-se a exigência de a empresa reduzir as tarifas a partir de fevereiro. Na realidade, as perdas ocorridas não são resultado de incompetência, são, aparentemente, propositais.

FABIO FIGUEIREDO

fafig3@terra.com.br

São Paulo

Chacoalhada estrutural

Suely Caldas lembrou bem (Acender a vela - 2001 e 2013, 13/1, B2): há muito o setor elétrico está nas mãos de políticos da pior espécie. Infelizmente, vai ser preciso um segundo grande apagão para que se reconheça a necessidade de essa importante área ser reestruturada e repensada, numa verdadeira chacoalhada estrutural. Sem remendos. Para reverter o quadro atual de baixa oferta de energia elétrica, apesar das tarifas estratosféricas, só mesmo colocando no comando dessas mudanças - como fez FHC com Pedro Parente - um profissional sem compromissos partidários e com reconhecida integridade técnica e moral.

NILSON OTÁVIO DE OLIVEIRA

noo@uol.com.br

São Paulo

Apagões morais

Para fazer companhia aos apagões temos uma escuridão de valores morais.

FRANCISCO JOSÉ SIDOTI

fransidoti@gmail.com

São Paulo

CONGRESSO NACIONAL

O que temos e não queremos

Não me conformo com os nomes, já ungidos pela presidenta, para ocupar a presidência do Senado e da Câmara, Renan Calheiros e Henrique Eduardo Alves. Os dois são investigados - e muito provavelmente culpados. O primeiro por ter contas pessoais pagas por uma empreiteira (é claro que a empresa pagou as contas desinteressadamente) e o segundo por ter um discreto patrimônio financeiro, não declarado, no exterior. Não é possível que não haja no Congresso pessoas acima de qualquer suspeita para ocupar esses cargos e o mais lamentável é a frouxidão da oposição em relação a esses nomes. Talvez todos no Congresso sejam abaixo de qualquer suspeita... Como cidadão comum, preocupado com o futuro de meus filhos e netos, fico perplexo e sem saber o que fazer. Pior, começo a me questionar sobre as virtudes de um regime democrático como o nosso. Ainda tenho esperança numa reforma política que altere a forma como nossos representantes são escolhidos, torne a Lei da Ficha Limpa ainda mais rigorosa e introduza outras mudanças num sistema político viciado e apodrecido. A dúvida quanto à integridade de um candidato a qualquer cargo público não deve ser pró-réu, e sim pró-sociedade. Termino discordando da conclusão do editorial do Estado de ontem (A3): a presidenta sabe exatamente o tipo de gente que está pondo no comando do Congresso, é o tipo de gente que desclassifica o Legislativo e fortalece o Executivo imperial que ela teima em construir.

ISRAEL ARON ZYLBERMAN

aronz@uol.com.br

Carapicuíba

Ilegalidades

Só num país onde imperam a impunidade e a corrupção surgem dois candidatos favoritos para presidir a Câmara e o Senado com ações na Justiça por improbidade administrativa, tráfico de influência e enriquecimento ilícito. Um só não foi cassado em 2007 porque renunciou ao comando da Casa Legislativa. O pior: são dois candidatos para proteger os interesses do Executivo em detrimento dos interesses da Nação. Está na hora de o povo se rebelar diante de tantas ilegalidades.

JOSÉ WILSON DE LIMA COSTA

jwlcosta@bol.com.br

São Paulo