16 Fevereiro 2013

ENCHENTES EM SÃO PAULO

Selva de pedra

Mais uma vez, São Paulo à beira do caos. Quando é que as autoridades competentes vão tomar providências? Além de terra da garoa, São Paulo agora é terra do solo impermeável. Há prédios e concreto por todo lado, a água não tem mais curso. Resultado: a cidade parada, alagada, congestionada, em estado de atenção e emergência. Fora isso, as famílias desesperadas tentando salvar seus pertences e a vida de suas crianças. Terra de ninguém...

LUIZ FELIPE DIAS FARAH

São Paulo

Caos

Quinta-feira tive de ir a uma consulta médica na Avenida Paulista. Apesar de ser emenda de carnaval, o trânsito já está de volta à cidade. O pior é que choveu torrencialmente nesse mesmo horário. Bom, minha aventura durou cerca de uma hora e meia para voltar para casa, porque peguei meus atalhos e desviei de caminho várias vezes. É impressionante como entra ano, sai ano e nos deparamos com as mesmas situações absurdas: semáforos que não funcionam, ruas alagadas, a 23 de Maio simplesmente interditada no sentido centro, pessoas estressadas, agressivas e apelando para o vale-tudo, entre outras "delícias". Para que pagarmos todos aqueles "is", tal como IPTU, IPVA, além da não extinta Controlar, etc., se não há nenhum retorno para os cidadãos?!

RENATO AMARAL CAMARGO

São Paulo

Arregaçar as mangas

A cidade de São Paulo começou o ano com muita chuva e, como não poderia deixar de ser, enchentes. O novo prefeito precisa rapidamente mobilizar forças para reduzir os percalços, não apenas dos alagamentos, mas do trânsito caótico, com medidas de impacto, dentre as quais o rodízio diário dos veículos, um novo código de urbanização, redução gradual das construções e adaptação dos seus padrões, piscinões em áreas inóspitas, com serviços frequentes de limpeza de bueiros, poda e corte de árvores. O carnaval já acabou, agora é hora de arregaçar as mangas e fazer o serviço que o eleitor lhe confiou.

CARLOS HENRIQUE ABRÃO

São Paulo

Bocas de lobo

Há necessidade de um estudo para aumentar o número de bocas de lobo, pois a distância atual entre elas era para quando tínhamos mais áreas permeáveis. Na rua onde moro, no bairro do Sumaré, o problema foi resolvido com a instalação de mais duas.

ANTONIO CARLOS F. RAINHO

São Paulo

PETROBRÁS

Confiança traída

Cada vez mais longe da autossuficiência em combustíveis, a Petrobrás traiu a confiança de centenas de milhares de trabalhadores brasileiros que usaram o FGTS para comprar suas ações.

SERGIO S. DE OLIVEIRA

Monte Santo de Minas (MG)

Nomeações políticas

A pressão que sofre a administração da ANP para que políticos - muitos deles despreparados até mesmo para a prática da própria política - ocupem cargos na diretoria dessa agência reguladora é uma lástima. Deve-se, em parte, ao fato de a Petrobrás ter sido um verdadeiro cabide de empregos na desastrosa administração de Sergio Gabrielli a complicada situação vivida nos dias de hoje pela empresa.

RAIMUNDO M. B. FONTENELLE

São Paulo

JUSTIÇA DO TRABALHO

Anamatra contesta

Sobre a reportagem TCU descobre 'farra dos benefícios' em tribunais trabalhistas e barra repasses (9/2), como presidente da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), esclareço: 1) Os pagamentos feitos aos juízes do Trabalho são decorrentes de uma dívida do período de 1994 a 1997, expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Conselho Nacional de Justiça e pela Advocacia-Geral da União. A dívida referida na matéria jornalística foi recebida integralmente pelo Ministério Público da União, por muitos Tribunais de Justiça e por todos os Tribunais Superiores - inclusive o próprio Tribunal de Contas da União (TCU). Apenas os juízes do Trabalho de primeiro e segundo graus estão recebendo a dívida de forma parcelada em quatro pagamento anuais, tendo sido já pagas três parcelas. 2) A forma parcelada de recebimento e a mudança no critério de atualização levaram a pequenas variações nos cálculos, todos já refeitos e regulares, sempre em respeito às fiscalizações ordinárias que o TCU e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho fazem nos Tribunais Regionais (TRTs). 3) Assim, os juízes do Trabalho rejeitam qualquer irregularidade geral no recebimento da dívida, que, repita-se, é dos anos 90 e nem sequer foi completamente quitada pela União.

RENATO HENRY SANT'ANNA,

juiz do Trabalho, presidente

da Anamatra

Brasília

N. da R. - A reportagem baseou-se nas conclusões de relatório do TCU que reitera as irregularidades no cálculo do passivo trabalhista de magistrados e servidores. A legitimidade da dívida não foi objeto das auditorias, tampouco o valor do seu principal. As falhas apontadas são relacionadas à aplicação de porcentuais de correção monetária e juros sobre o principal (conforme o tipo de benefício, foi usado índice de atualização 100% superior). O TCU aguarda o envio de informações pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, o que permitirá apurar, especificamente em cada TRT, eventuais irregularidades e o montante pago a mais.

IN MEMORIAM

Fernando Lyra

O Brasil deve um minuto de respeitoso silêncio pelo falecimento, na quinta-feira, do ex-deputado pernambucano Fernando Lyra, o primeiro ministro da Justiça após o fim da ditadura militar, responsável direto que foi pelo fim da censura oficial no Brasil, em 1988. Às vésperas de completar inacreditáveis 1.300 (!) dias de censura ao Estadão nosso de cada dia, convém ressaltar que, mais do que nunca, é de brasileiros desse calibre e quilate que o País precisa cada vez mais para enfrentar a corja bandida que dele se apoderou.

J. S. DECOL

São Paulo

Um dos fundadores do grupo dos Autênticos do MDB, o ex-deputado e ex-ministro Fernando Lyra foi muito perseguido pela ditadura militar e lutou pela democracia de verdade, e não como alguns políticos em evidência atualmente. Foi o autor da frase muito famosa sobre José Sarney, que é válida até os dias atuais: "Sarney é a vanguarda do atraso".

EDGARD GOBBI

Campinas