Inadimplência afeta mais consumidores e empresas

O endividamento excessivo é um fator de restrição da demanda, pois limita ou impede o acesso ao crédito, salvo em condições ainda mais onerosas do que as aplicadas aos devedores pontuais. E no caso das famílias, afetadas pela diminuição da renda, pelo desemprego ou pela perda de poder aquisitivo dos salários decorrente da inflação, uma das saídas é cortar o consumo, até de bens essenciais.

O SPC Brasil calcula que 38,9% da população brasileira adulta está endividada. As pendências mais antigas (3 a 5 anos) foram as que mais se agravaram (+15,62% em 12 meses). As dívidas com mais de um ano de atraso já representam 71% do total.

E os que mais se endividaram foram os consumidores mais velhos, com idade entre 65 e 84 anos. Vários fatores se combinam para explicar esse fato, tais como o aumento da expectativa de vida, a entrada tardia dos jovens no mercado de trabalho e algumas facilidades creditícias, como o crédito consignado para os beneficiários da Previdência Social, que oferece cobertura ampla.

Os maiores atrasos ocorreram nas contas de água e de luz (+12,55% em relação a setembro de 2014), mas as dívidas com bancos registram o segundo maior crescimento (+10,32%) – e este é um fato novo, pois as pessoas evitam ao máximo os atrasos com bancos, para não perderem o crédito.

Em setembro, havia 23,76 milhões de endividados no Sudeste, mas foi no Nordeste, com 15,15 milhões de inadimplentes, que as dívidas mais cresceram. A recessão e a inflação parecem afetar com mais intensidade justamente as pessoas que vivem nas regiões mais pobres e que mais dependem de programas de ajuda oficiais.