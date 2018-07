Institutos de pesquisa em crise

O Instituto Agronômico de Campinas não é uma entidade qualquer. Com 126 anos de existência, é uma referência em sua área de atuação, sendo responsável por pesquisas agrícolas com impacto importante no setor - basta saber que 90% dos cafeeiros arábica cultivados se originam de cultivares desenvolvidos pelo instituto. Tal perfil não combina com a imagem de cientistas com vassoura na mão.

O problema, contudo, não se limita ao Instituto Agronômico de Campinas, tampouco à falta de funcionários. Há escassez generalizada de cientistas e pesquisadores em diversos outros institutos.

Há casos críticos, como o de Yara Aiko Tabata, de 61 anos, que não pode se aposentar por ser a única pesquisadora da Estação Experimental de Salmonicultura do Estado de São Paulo. Yara não quer deixar o trabalho porque sabe que, se o fizer, não terá substituto, e toda a pesquisa será engavetada. "Não me aposento porque gosto muito do meu trabalho; fazemos das tripas coração aqui para que tudo funcione."

O problema é de falta de recursos e, principalmente, de pessoal. O caso de Yara é exemplar. Sua equipe já chegou a ter 15 funcionários; hoje, resume-se a 4 - além dela, há 2 auxiliares de campo e 1 servidor administrativo - e todos estão acima dos 50 anos de idade. Graças à escassez de funcionários, Yara, a exemplo de outros cientistas, é obrigada a dedicar-se a problemas burocráticos.

Para funcionarem adequadamente, os institutos de pesquisa deveriam ter cerca de 2,2 mil pesquisadores, mas há apenas 1,5 mil em atividade. Somando-se os cargos necessários em todas as carreiras, somente metade está preenchida. O déficit se explica pela falta de reposição de funcionários que se aposentam, falecem ou se transferem para outras instituições. "Corremos o risco de um apagão científico", diz Laerte Machado, pesquisador do Instituto Biológico.

Considerando que mais da metade dos pesquisadores em atividade nos institutos tem entre 50 e 70 anos, e considerando que o intervalo entre um concurso e outro tem sido de dez anos, a perda de cientistas por aposentadoria, sem que eles sejam substituídos, tende a se agravar no futuro próximo. "É um cenário que preocupa", admite o diretor da Agência Paulista de Tecnologia de Agronegócios, entidade sob a qual estão os seis institutos de pesquisa da Secretaria de Agricultura e Abastecimento. Para ele, seria necessário fazer um concurso imediato para a contratação de 100 pesquisadores e 200 funcionários de apoio, para "dar uma ajeitada na casa".

Além disso, os institutos estaduais têm perdido pesquisadores para a iniciativa privada, para universidades e para entidades federais, como Embrapa e Fiocruz, que pagam melhores salários. "O governo investe na formação do cientista, depois o pune com um salário ruim", afirma Orlando Garcia Ribeiro Filho, presidente da Comissão Permanente do Regime de Tempo Integral e pesquisador do Instituto Butantan.

O cenário é agravado pelo fato de que os novos pesquisadores, quando enfim forem contratados, não terão a oportunidade de trabalhar com os cientistas que iniciaram a pesquisa, pois estes já terão se aposentado ou então terão trocado o instituto por alguma entidade com melhores condições de trabalho. Assim, graças à lentidão do Estado, corre-se o risco de que pesquisas importantes sofram atrasos ou simplesmente se percam pelo caminho.