Internet, leitura e reflexão

Segundo Carr, o uso exagerado da internet está reduzindo nossa capacidade de pensar com profundidade: "Você fica pulando de um site para o outro. Recebe várias mensagens ao mesmo tempo. É chamado pelo Twitter, pelo Facebook ou pelo Messenger. Isso desenvolve um novo tipo de intelecto, mais adaptado a lidar com as múltiplas funções simultâneas, mas que está perdendo a capacidade de se concentrar, ler atentamente ou pensar com profundidade".

A nova geração de adolescentes tem mais acesso à informação do que qualquer outra antes dela. Mas isso não se reflete num ganho cultural. Os índices de leitura e de compreensão de texto vêm caindo desde o início dos anos 1990. A conclusão é de que, apesar do maior acesso às novas tecnologias, não se vê um ganho expressivo em termos de apreensão de conhecimento.

A internet é uma magnífica ferramenta. Mas não deve perder o seu caráter instrumental. O excesso de internet termina em compulsão, um tipo de dependência que já começa a preocupar os especialistas em saúde mental. Usemos a internet, mas tenhamos moderação. Ler é preciso. Jovens, e adultos, precisam investir em leitura e reflexão. Só assim, com discernimento e liberdade, se capacitam para conduzir a aventura da própria vida.

Compartilho com você, amigo leitor, algumas obras. Espero, quem sabe, que o estimulem nas férias deste mês de julho.

Mata! O Major Curió e as Guerrilhas no Araguaia (Editora Companhia das Letras) é o registro rigoroso de um duro período da nossa História. A partir de um perfil biográfico do lendário coronel do Exército Sebastião Rodrigues de Moura, mais conhecido como Major Curió, e da história da guerrilha e de seu extermínio - com base em documentos inéditos e depoimentos de vítimas, testemunhas e protagonistas da repressão militar -, o jornalista Leonencio Nossa, repórter do jornal O Estado de S. Paulo, lança um poderoso facho de luz numa quadra que pretendia permanecer na sombra. A seriedade na apuração e o texto jornalístico, saboroso e leve, dão ao livro o status de referência obrigatória.

What Were They Thinking? (Harvard Business School Press) é o título de um livro de Jeffrey Pfeffer, professor de Stanford e um dos mais renomados gurus da administração na atualidade. No capítulo 3 ele comenta a grata impressão que lhe causou a experiência que teve como professor visitante no Iese de Barcelona, a escola de negócios da Universidade de Navarra (Espanha).

"Bem na época em que saía a versão para o cinema de O Código Da Vinci", diz Pfeffer, "eu passava umas semanas na Iese Business School, escola de negócios espanhola que figura entre as líderes do mundo. O que eu encontrei lá não foi nem cilícios, nem cadáveres, nem monges albinos: foi great management. Uma escola de grande sucesso. Eu me perguntava o que é que estaria por trás desse sucesso. Descobri que havia pessoas brilhantes, bem preparadas, que poderiam ter condições econômicas mais rentáveis em outros lugares, mas havia algo que as atraía e as mantinha lá: esse algo é caring culture (cultura de atenção, cuidados, serviço às pessoas). Como eu mesmo experimentei. Minha esposa contraiu uma forte dor de ouvido por ter tido de pegar um voo resfriada. O diretor-geral do Iese, Jordi Canals, não teve dúvida: providenciou primeiro uma consulta com um clínico-geral, depois com um famoso especialista em ouvido, destacou uma funcionária de fala inglesa para acompanhar minha esposa, serviço de táxi, pagou tudo e não nos fez nenhuma pergunta. Isso era algo que não estava previsto no contrato de minha estadia no Iese e simplesmente conquistou nossa eterna gratidão. Para Canals, era algo que fazia parte da missão de serviço aos membros da instituição, mesmo que fossem membros temporários, como era o nosso caso". O livro, carregado de experiências, suscita inúmeras reflexões.

A Igreja das Revoluções (Editora Quadrante, São Paulo) é o último título da História da Igreja de Cristo, a monumental obra de Daniel-Rops. O autor, membro da Academia Francesa de Letras, estava trabalhando no 11.º, que trataria do Concílio Vaticano II, quando faleceu, em 1965. Emérico da Gama, um editor apaixonado pelo ofício e autêntico artesão das letras, caprichou na qualidade da edição. A multissecular História da Igreja, intimamente relacionada com a História da civilização, é um banho de cultura e um magnífico prazer intelectual.

Los Contenidos de los Medios de Comunicación - Calidad, Rentabilidad y Competencia (Deusto, Barcelona) trata-se de interessante livro do professor Alfonso Sánchez-Tabernero, especialista em empresa informativa e vice-reitor da Universidade de Navarra. A quem acredita que o sucesso das empresas de comunicação depende de sua capacidade de dar ao público o que ele quer (ou imagina que quer) Tabernero propõe uma reflexão: quem só vai atrás de supostas demandas do mercado pode conseguir sucesso imediato, mas corre o risco de perder prestígio a longo prazo. Um belo mapeamento do negócio informativo.

A todos, boa leitura, e aos que viajam, boas férias!