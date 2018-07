Já em 2014 a crise destruía muitas empresas

Como afirmou Francisco de Souza, gerente de Disseminação, Análise e do Sistema de Manutenção Cadastral do IBGE: “O que percebemos foi o início de um processo de queda. Não sabemos como vai se comportar o dado em 2015, mas provavelmente pode haver número parecido com o de 2014 ou um pouquinho pior”.

Com abrangência nacional, o Cempre registrou um número total de ocupados de 55,2 milhões em 2014, dos quais 48,2 milhões eram assalariados. Os salários e outras rendas perfizeram o total de R$ 1,47 trilhão (cerca de 26% do PIB). O salário médio mensal ainda cresceu 1,8%, de R$ 2.260 para R$ 2.301.

O Cempre é feito desde 2007 e o referente a 2014 é o primeiro a registrar diminuição do número de empresas. Entre 2008 e 2014, quase todos os indicadores foram positivos: o número de companhias cresceu 10,8%; o pessoal ocupado assalariado, 24%; os sócios e proprietários, 13,4%; os salários e outras remunerações, 50%; e o salário médio mensal, 16,3%. Entre as raras quedas esteve a da participação do número de empregados na área pública ( -2,4%).

O estudo retrata o período de ganhos para empresas e famílias – em parte transitórios – propiciados pelas liberalidades fiscais da era lulopetista. A conta salgada só começou a ser apresentada à sociedade no final do primeiro governo Dilma – e os indicadores permitem supor que ela será distribuída desigualmente, dada a concentração da atividade.

Por exemplo, as empresas de comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas superaram a indústria de transformação e foram as que mais empregaram pessoal entre 2008 e 2014 – o número de empregados chegou a 9,3 milhões (19,3% do total). E se trata de um dos segmentos mais atingidos pela recessão.