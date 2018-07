Juro maior num cenário pior Juros mais altos no próximo ano, um dos piores pesadelos do empresariado, são dados como certos, ou quase certos, desde o fim do mês passado, quando o Comitê de Política Monetária (Copom) decidiu, por 6 votos a 2, manter a taxa básica, a Selic, em 14,25%. Aqueles dois votos divergentes foram vistos como um forte sinal de alerta, reiterado uma semana depois, com mais detalhes, na ata da reunião. Agora, pela primeira vez a projeção de uma taxa mais alta no fim de 2016 aparece na pesquisa Focus do Banco Central (BC), uma consulta semanal a cerca de 100 instituições financeiras e escritórios de consultoria. A mediana das projeções indica uma taxa de 14,63% em vigor dentro de 12 meses. Um primeiro aumento levará a Selic a 14,50% já em janeiro, de acordo com a pesquisa. Outras altas deverão ocorrer, porque a média do ano foi estimada em 14,92%.