Juros altos e credibilidade O combate mais firme à inflação, com dois aumentos de juros depois do segundo turno, é o único esforço concreto realizado em Brasília, até agora, para tornar menos desastrosa a herança deixada para os próximos quatro anos. A posição internacional do Brasil, muito ruim, deveria ser uma razão mais que suficiente para justificar o aperto monetário, agora intensificado com a alta de 0,5 ponto da taxa básica, a Selic, para 11,75%. Nos 12 meses até outubro, os preços ao consumidor subiram no País 6,59%, quatro vezes a média calculada para os 34 países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), de 1,7%. Os avanços nas outras áreas da política econômica têm sido apenas simbólicos, além de escassos. A presidente Dilma Rousseff tem procurado conquistar a confiança do mercado financeiro e do setor produtivo, mas suas palavras, até agora, combinam mal com seus atos.