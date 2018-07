Kirchner contra as empresas Com a economia argentina estagnada, a inflação alcançando 40% ao ano, a cotação do dólar explodindo no mercado livre, o país alijado do sistema financeiro internacional por causa do imbroglio jurídico em que se transformou sua dívida externa e, sobretudo, com sua popularidade tendo caído para os níveis mais baixos ao longo de seu segundo mandato, a presidente Cristina Kirchner decidiu intervir diretamente na gestão das empresas privadas. Funcionários do governo terão acesso a documentos internos das empresas, como planilhas de custos, e poder para estabelecer sua estratégia. Volume de produção, linha de produtos, preços e até estoques das empresas particulares poderão ser determinados pelo governo.