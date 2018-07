Levy e o ajuste sem cortes O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, até se esforçou para mostrar otimismo nas entrevistas e declarações na Turquia e na Espanha, durante o fim de semana prolongado, mas acabou admitindo uma condicionante nada trivial. A economia só voltará a crescer, “em questão de meses”, se o País escapar do rebaixamento pelas agências de classificação de risco. Evitar a perda do grau de investimento permanece, claramente, no alto da agenda do ministro. Ele mencionou o risco de reclassificação do crédito soberano ainda em Ancara, depois de participar da reunião de ministros e presidentes de bancos centrais do Grupo dos 20 (G-20). A presidente Dilma Rousseff, segundo fontes do governo, também se preocupa com esse risco e por isso – ou também por isso – se esforça para manter Levy no Ministério. Mas na sexta-feira, um dia depois de reafirmar seu apoio ao ministro da Fazenda, descartou num discurso em Campina Grande a possibilidade de novos cortes no Orçamento proposto para 2016. Terá esquecido, novamente, o olhar crítico dos avaliadores de crédito?