Lições da crise grega O socorro oficial à Grécia custará 110 bilhões em três anos com dinheiro fornecido pela União Europeia (UE) e pelo FMI. Essa ajuda equivale hoje a cerca de US$ 146 bilhões e corresponde à metade do valor de todos os bens e serviços produzidos no país durante um ano. É um auxílio gigantesco, mas considerado necessário para a segurança do euro, moeda comum de 16 países, e não só para o resgate de uma pequena economia levada à crise por governos irresponsáveis. Neste ano a Grécia deverá receber 45 bilhões, dinheiro mais que suficiente para cobrir as dívidas com vencimento nos próximos meses. O FMI deverá contribuir com 15 bilhões, numa operação condicionada à adoção de um duríssimo programa de ajuste e de reforma. O governo grego terá de vencer resistências políticas para aplicar o programa, porque muita gente reagirá, e já tem reagido, como se houvesse alternativa ao forte aperto de cinto previsto para este e para o próximo ano. Pelas últimas projeções, a economia grega deverá encolher 4% em 2010 e 2,6% em 2011, por causa da contenção do gasto público, do aumento de impostos e das inevitáveis demissões no setor privado.