Maduro desafiado no Mercosul Se o Mercosul fosse formado apenas por democracias sólidas, não seria mais necessário reafirmar o compromisso de seus membros com as liberdades e com o respeito aos direitos humanos. A entrada da Venezuela no bloco, no entanto, transformou um tema que hoje deveria ser meramente protocolar no principal assunto da mais recente reunião de cúpula do Mercosul.