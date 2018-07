Mais arrocho nos juros Com inflação muito alta e ainda muito longe da meta de 4,5%, novos aumentos de juros deverão ocorrer nos próximos meses, com danos importantes para o consumo, a produção e o emprego, se os diretores do Banco Central (BC) tentarem cumprir o programa indicado na Ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom). Nessa reunião, nos dias 28 e 29 de abril, os juros básicos foram elevados para 13,25% ao ano, com alta de 0,5 ponto porcentual. Com isso foi reforçada, mais uma vez, a posição do Brasil como um dos campeões mundiais do custo do dinheiro. Um dos principais desafios para o Copom, neste momento, é conter os efeitos de duas ondas de aumentos. Uma delas é a dos preços administrados, como os da eletricidade, contidos politicamente por longo período. A outra é a do realinhamento dos preços internos aos internacionais, resultante principalmente da depreciação do real em relação ao dólar.