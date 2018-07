Mais seguro juntar reservas O Brasil vai continuar acumulando reservas, avaliadas em US$ 246,5 bilhões na semana passada, e não há por enquanto limite para essa política, disse em Nova York o presidente do Banco Central (BC), Henrique Meirelles. Reservas como as atuais garantem ao País uma situação confortável. Servirão de barreira protetora, se houver uma nova crise internacional. Em nível pouco mais baixo, ajudaram a economia brasileira a enfrentar o impacto da crise iniciada em 2007 com o estouro da bolha imobiliária. Mas há outra razão para se manter essa política, embora as autoridades monetárias se limitem, quase sempre, a mencionar a segurança como seu objetivo. As intervenções no mercado de câmbio têm servido para atenuar as grandes oscilações. Isso já é um resultado apreciável, embora as ações sejam insuficientes para interromper a tendência de valorização do real.