Marco da internet é urgente As revelações feitas por um ex-agente de inteligência norte-americano, Eduardo Snowden, geraram no Brasil surpresa e indignação e despertaram o governo para a necessidade de aprovação do Marco Civil da Internet. A "surpresa" é pouco justificável. Afinal, não é de hoje que os meios de telecomunicação são "acompanhados" sob os mais diversos pretextos, entre eles a prevenção de ações terroristas. Claro que, com a internet e o uso extensivo da "nuvem", tanto na guarda de dados pessoais e correspondências como no próprio processamento da informação, aumenta a possibilidade de "acompanhamento", especialmente quando há a colaboração de empresas do setor ou quando se exploram facilidades eventualmente embutidas em roteadores e equipamentos de comutação críticos - as chamadas backdoors.