Maus sinais nas contas externas

Para o ano, o BC mantém a projeção de um déficit de US$ 80 bilhões em conta corrente. Para o investimento direto a expectativa é de US$ 63 bilhões. A diferença será coberta, como no ano passado, por outras aplicações, mais especulativas, mais instáveis e, portanto, menos seguras.

O quadro seria ruim mesmo sem a perspectiva de um mercado financeiro menos favorável. A redução de incentivos monetários pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano) já afeta as condições internacionais de crédito e encarece o capital. Além disso, juros mais altos têm geralmente como contrapartida preços menores para as commodities. Também esse efeito é prejudicial ao comércio exterior brasileiro, muito dependente de exportações de produtos básicos.

O efeito dessa queda de preços foi mencionado pelo economista Túlio Maciel na entrevista sobre as contas externas de maio. Apesar da menor receita de exportação, o déficit comercial diminuiu no mês passado e o saldo ainda poderá melhorar nos próximos meses. Mas nem essa expectativa reflete, de fato, uma visão mais positiva das condições econômicas do País.

A revisão do saldo comercial projetado para 2014 envolveu mudanças tanto da receita quanto da despesa. O valor esperado para a exportação passou de US$ 253 bilhões para US$ 245 bilhões, enquanto o gasto previsto com a importação diminuiu de US$ 245 bilhões para US$ 240 bilhões. Trata-se, portanto, de uma redução da corrente de comércio.

Essa redução é atribuída tanto às condições do mercado internacional, com preços menores para as commodities, quanto à deterioração da economia interna. O crescimento menor, no Brasil, tem contribuído para conter o déficit nas transações externas, observou o economista. Esse efeito é visível tanto na redução das importações de bens quanto na diminuição dos gastos com os serviços de transportes - em linha, segundo ele, com o menor fluxo comercial.

Em outras palavras: o baixo nível de atividade tem freado as importações de mercadorias e os gastos com certos serviços. De janeiro a maio o valor exportado, US$ 90,06 bilhões, foi 3,46% menor que o de um ano antes. A despesa com importação, US$ 94,92 bilhões, foi 3,80% inferior à dos meses correspondentes de 2013.

No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) foi apenas 0,2% maior que nos três meses finais do ano passado e isso, de acordo com o chefe do Departamento Econômico do BC, ajudou a reduzir o desequilíbrio comercial. Faltou dizer: a estagnação econômica está gerando, nas contas externas, um efeito semelhante àquele provocado intencionalmente por um ajuste recessivo.

Mas políticas de ajuste são aplicadas intencionalmente e a recessão é um custo previsível. No caso atual, o crescimento quase nulo é consequência de erros cometidos pelo governo. Uma política consciente de ajuste serviria também para derrubar a inflação. No Brasil, a alta de preços continua resistente, nem o BC prevê a convergência para a meta, 4,5%, nos próximos 12 meses.

Nesse quadro, até a lenta melhora do saldo comercial soa como notícia ruim: é mais um sintoma de uma economia cada vez mais frágil e desarticulada, produto de uma longa acumulação de erros políticos.