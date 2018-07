Menos pessimismo e mais demissões na construção A Sondagem Indústria da Construção, da Confederação Nacional da Indústria (CNI), indicou redução do ritmo de queda da atividade do setor – que passou de 33,6 pontos em janeiro para 35,2 pontos em fevereiro. Já o Ministério do Trabalho registrou em fevereiro a perda expressiva de 17 mil vagas com carteira assinada e, nos últimos 12 meses, de 405 mil (-13,3%, a maior entre todos os setores e que pôs o de construção entre os que mais demitiram em 2015). Parece melhor, portanto, não alimentar ilusões quanto ao comportamento da construção civil nos próximos meses, e é temerário prever uma reação mais forte em decorrência do ano eleitoral, como ocorreu em épocas passadas.