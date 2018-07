Mercosul redescobre o mundo Argentina e Brasil podem abrir caminho para uma nova inserção do Mercosul no sistema global – mas ao mesmo tempo é preciso cuidar do próprio bloco, atolado em erros e forçado a enfrentar uma grave crise interna. Em relação ao caso argentino, pode-se falar de um retorno ao mundo, depois de um longo afastamento dos mercados. O esforço do presidente Mauricio Macri para enterrar o legado kirchnerista e normalizar os vínculos de seu país com os principais mercados vem sendo muito bem recebido. Também a diplomacia brasileira mudou, depois do afastamento, por enquanto provisório, da presidente Dilma Rousseff. O novo ministro de Relações Exteriores, José Serra, mostra-se disposto a seguir uma política pragmática, muito diferente do requentado terceiro-mundismo implantado em 2003 pela administração petista. Se o atual governo for efetivado, as novas diplomacias brasileira e argentina poderão, atuando juntas, favorecer mudanças positivas no Cone Sul e contribuir para uma integração mais dinâmica e mais produtiva das economias sul-americanas.