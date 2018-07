Meta ambiciosa

Até o ano que vem, garante o governo, todas as cidades do interior terão esgoto tratado. Numa segunda fase, a terminar em 2016, o mesmo acontecerá com as cidades do litoral. O prazo mais longo - até 2019 - é para a conclusão das redes de coleta e das estações de tratamento do esgoto na capital e demais cidades da região metropolitana de São Paulo. Para ter uma ideia do quanto resta a ser feito para atingir essas metas, basta lembrar que, segundo o mais recente Relatório de Qualidade das Águas Superficiais do Estado, elaborado pela Cetesb e divulgado no ano passado, menos de um terço dos 176 municípios da Bacia do Tietê conta com coleta e tratamento integral de esgoto.

"A universalização do tratamento do esgoto é uma questão de saúde pública. Vai afastar o esgoto de perto das casas das pessoas e propiciar a recuperação dos rios", disse Alckmin durante solenidade de assinatura de convênio com o Movimento Brasil Competitivo (MBC), criado por empresários em 2001. O MBC vai ajudar a gerir o projeto de despoluição dos rios, que é particularmente grave na região metropolitana. Certamente não há quem discorde do governador. O que ele diz é o que vêm repetindo há décadas especialistas tanto em saneamento básico como em saúde pública, com base em estudos e na experiência dos países desenvolvidos que há muito resolveram esse problema.

As medidas que vem tomando nessa área indicam que Alckmin parece realmente empenhado na questão. Há menos de um mês, o governo do Estado manifestou a intenção de concluir até 2020 o sistema de coleta e tratamento integral do esgoto nas 28 cidades da região metropolitana em que opera a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp).

Para isso, ela conta com recursos próprios e financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), num total de R$ 3,9 bilhões. Agora, com esse novo projeto, ele tenta dar um salto muito maior, abreviando as datas e incluindo todo o Estado naquela meta.

O projeto inclui, além da limpeza do Tietê, que vem sendo feita há vários anos, também a do Pinheiros e de outros rios da região metropolitana. Para a terceira etapa da despoluição do Tietê, o governo conta, como já anunciou no mês passado, com o aporte de mais R$ 1,35 bilhão do BNDES. O Projeto Tietê, apesar de alguns percalços - como as deficiências na manutenção da limpeza de seu leito, que estão sendo sanadas -, constitui um grande avanço. Em termos ambientais e também - por causa do aprofundamento da calha e o alargamento das margens do rio - como elemento fundamental no combate às enchentes.

Para consolidar esses resultados e avançar ainda mais, é indispensável a colaboração dos municípios da Grande São Paulo para a limpeza dos rios menores que passam por eles, muitos dos quais despejam suas águas sujas no Tietê. Como diz o coordenador do Comitê de Requalificação Urbana e Social das Marginais, Rodolfo Costa e Silva, na prática a limpeza do Tietê e do Pinheiros depende de um "pente-fino" naqueles rios. Para fazer isso, "é preciso uma articulação com os municípios".

Como os prazos que ele próprio fixou são curtos, logo saberemos se o governo tem fôlego e determinação para atingir o objetivo de universalizar no Estado a coleta e o tratamento de esgoto. E para incluir finalmente as prefeituras da região metropolitana no esforço de despoluição dos rios.