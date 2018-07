Metas de investimento

A elevação do investimento pretendida pelo governo é pouco ambiciosa, mas talvez seja realista, diante dos pobres resultados obtidos nos últimos anos. As últimas projeções da área oficial, apresentadas no relatório trimestral de inflação do Banco Central (BC) são pouco animadoras. As novas estimativas indicam para este ano crescimento econômico de apenas 1,6% e investimento 2,2% menor que o de 2011. Até o meio do próximo ano, o PIB terá crescido 3,3% em quatro trimestres e o valor investido terá aumentado só 1,4%.

Até agora, as contas nacionais calculadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) cobrem até o fim do primeiro semestre. Entre abril e junho, o investimento em bens de produção, infraestrutura e outras construções equivaleu a 17,9% do PIB. No segundo trimestre do 2012 a relação havia sido de 18,8%. Pode ter ocorrido nova redução no terceiro trimestre, segundo a Fundação Getúlio Vargas.

Nos últimos dez anos, as taxas mais altas ficaram em torno de 19% do PIB, mas o resultado deste ano poderá ser mais modesto. Se o PIB crescer 4% em 2013 e o investimento for 10% maior que o deste ano, a proporção ainda ficará próxima - e talvez abaixo - de 20%. O governo anunciou há algum tempo a intenção de alcançar 24% até 2014, mas só com muito otimismo se pode, atualmente, apostar nesse resultado.

O menos importante, nesta altura, é fixar metas. Todos estão de acordo quanto à necessidade de se investir pelo menos 24% ou 25% do PIB para sustentar, a longo prazo, um crescimento econômico igual ou pouco superior a 5% ao ano. É um erro fixar um objetivo de expansão econômica para um ou dois anos, mas essa foi a política dominante na maior parte da última década.

Em vez de continuar simplesmente inventando metas e definindo políticas de curto alcance, o governo deveria estudar seriamente a situação para chegar a uma política para tentar remover os obstáculos. A baixa qualidade do planejamento e da execução de projetos da administração federal é um dos entraves mais evidentes. Neste ano, até agosto, as estatais controladas pela União investiram 53,3% do previsto para 2012, mas só uma empresa, a Petrobrás, foi responsável por 89,7% do total aplicado no período.

No Sudoeste da Bahia, 185 aerogeradores - cataventos gigantes - estão prontos para produzir energia elétrica, mas continuam parados por falta de linhas de transmissão. Este é apenas um dos muitos e espantosos exemplos de incompetência gerencial de um setor público loteado, aparelhado e preparado muito mais para acomodar companheiros e aliados do que para operar e apoiar o desenvolvimento.

Há outros bem conhecidos. Dois dos mais importantes são a tributação excessiva e mal distribuída e as discutíveis prioridades do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), muito mais empenhado em apoiar grandes grupos eleitos como vencedores do que em multiplicar as oportunidades de crescimento e de modernização de milhares de outras empresas promissoras. Sem o ataque a esses problemas, a fixação de metas de investimento será uma perda de tempo.