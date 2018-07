Milhões disputados a bala A véspera do "Dia Nacional de Lutas" começou com uma manifestação violenta: a oposição do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo bloqueou 16 terminais de transporte coletivo e impediu milhares de trabalhadores de outras categorias de se deslocarem para o trabalho. E terminou com um tiroteio, à noite, entre chapas rivais na sede do sindicato, em que três pessoas foram baleadas e outras cinco foram feridas por estilhaços dos vidros quebrados pelos tiros.