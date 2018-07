Na era Dilma, despenca a competitividade no País

O rebaixamento no ranking foi mais forte entre 2010 e 2011 (do 38.º para o 44.º lugar), mas prosseguiu sem interrupção em 2012 (46.º), 2013 (51.º), 2014 (54.º) e 2015. Neste ano, entre os 61 países pesquisados, o Brasil ficou à frente apenas da Mongólia, da Croácia, da Argentina, da Ucrânia e da Venezuela, mas atrás da Bulgária, do Peru, da África do Sul e da Jordânia, por exemplo.

Ficou em má companhia, portanto, haja vista sua posição próxima de países às voltas com graves crises econômicas e políticas. “Abaixo estão países com uma situação muito mais dramática que a do Brasil”, disse um professor do IMD, Carlos Primo Braga. “Comparar o Brasil com a Ucrânia é brincadeira.”

São quatro os pilares analisados pelo IMD. No desempenho da economia, estagnação, dificuldades fiscais e inflação alta determinaram a má avaliação. Mas o País também perdeu posições pelo critério do emprego (do 6.º para o 21.º lugar) e da inserção no comércio global.

Pelo critério eficiência do governo, o País está no 60.º lugar, acima apenas da Argentina. É um dos “piores lugares do mundo para se fazer negócio”, segundo Carlos Arruda, da FDC. O problema mais agudo é corrupção e falta de transparência do governo. “No quesito subornos e corrupção, o Brasil figura vergonhosamente na última posição entre os países analisados”, diz o estudo.

Também houve perda de eficiência empresarial – o País perdeu 24 posições em quatro anos e chegou ao 51.º lugar, em especial, pela falta de investimentos em inovação.

Afinal, a precariedade da infraestrutura, crescente desde 2012, relegou o País à 54.ª posição no ranking, agravada pela crise hídrica e o risco de racionamento de energia.

A posição do Brasil no ranking do IMD não chega a surpreender, dada a vultosa carga tributária e a ineficiência das políticas de concessão e dos investimentos em educação – estes aumentaram de 5% do PIB para 5,8% do PIB em 2014, sem maiores efeitos na qualidade da mão de obra e na educação fundamental.