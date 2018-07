Não seria exagerado o nível das reservas cambiais? O Banco Central (BC) divulgou o volume 2 do Relatório de Gestão das Reservas Internacionais do exercício de 2009. A vontade do BC é de mostrar uma grande transparência na administração dessas reservas, que em 31 de dezembro de 2009 eram de US$ 239,05 bilhões, com aumento de 15,6%, e que em 12 de agosto de 2010 subiram para US$ 259,793 bilhões, mostrando que o BC continua na política de aumento de suas reservas, formando um hedge para todo o passivo externo, de US$ 225 bilhões em junho deste ano.