Necessidade de arrecadar explica a alta do IOF O déficit de viagens internacionais caiu de quase US$ 3,6 bilhões no primeiro trimestre de 2015 para US$ 1,1 bilhão em igual período deste ano e é projetado pelo Banco Central em US$ 6 bilhões, cerca da metade do desequilíbrio de US$ 11,5 bilhões registrado no ano passado. Com essa evolução favorável, o aumento do IOF de 0,38% para 1,1% nas operações de aquisição de moeda estrangeira em espécie não deve ser visto como necessário como reforço das contas cambiais.