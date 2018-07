O alerta do Banco Mundial

De modo geral, o ambiente externo será menos sujeito a choques, mesmo na Europa, e o aumento de volume do comércio mundial deverá passar de 2,7% para 4%, mas os preços das matérias-primas será menor e isso afetará as exportações brasileiras e de boa parte dos países sul-americanos.

O Brasil já paga um preço alto pela excessiva dependência das commodities, um reflexo do baixo poder de competição de sua indústria, da relação de tipo colonial com a China e, naturalmente, dos erros cometidos nos últimos dez anos por uma diplomacia comercial terceiro-mundista. Nenhum destes comentários sobre a política de comércio aparece, é claro, no relatório do Bird, mas todos se referem a fatos inegáveis, bem conhecidos e de consequências desastrosas para o País.

Os autores do relatório repetem, a propósito da América Latina, a advertência apresentada em estudo recente por uma equipe do FMI. A diferença entre a produção efetiva e a produção possível praticamente desapareceu para o conjunto dos países, no ano passado. Não sobra, portanto, espaço para um crescimento seguro bem maior que o de 2012.

O mais prudente, nessas condições, seria evitar um aquecimento muito forte da atividade. Mas provavelmente, advertem os economistas do banco, a evolução será no rumo do perigo. "Com a expectativa de crescimento mais acelerado em 2014 e em 2015, em parte por causa de políticas monetárias e fiscais relativamente frouxas, pressões inflacionárias devem formar-se e os déficits em conta corrente, aumentar."

As autoridades brasileiras deveriam ter levado a sério esses perigos há mais tempo. No País, inflação alta e contas externas em deterioração já são condições bem conhecidas há mais de um ano. Para o Brasil, espera-se uma aceleração do crescimento para 2,9% em 2013 e perto de 4% até 2015, como consequência, segundo o relatório, dos gastos em infraestrutura e do consumo privado ainda forte. Também se preveem políticas monetária e fiscal expansionistas. O documento deve ter sido concluído antes da segunda elevação dos juros, mas o cenário é basicamente correto, principalmente por causa da piora das contas públicas.

Com a economia provavelmente operando com todo o potencial, "a aceleração do crescimento manterá a inflação perto do limite da margem". Ao mesmo tempo, "a demanda interna robusta, combinada com a demanda externa relativamente fraca e com preços mais baixos para as commodities, sustentará o déficit na conta corrente do balanço de pagamentos perto de 3% do PIB em 2015".

As duas possibilidades já foram confirmadas, fazem parte do debate econômico no Brasil, e só uma política bem mais séria poderá afastar a inflação do teto de 6,5% e aumentar a segurança das contas externas. A novidade importante, se existe alguma, é a ênfase no tratamento desses problemas, no documento do Bird. Os desajustes principais da economia brasileira são agora bem conhecidos em todo o mundo - e a Standard & Poor's tornou-os mais visíveis ao qualificar a perspectiva do País como negativa. Mas o governo parece enxergar mal os perigos. Se os enxergasse bem, teria renunciado a novas medidas eleitoreiras de estímulo ao consumo.