O Brasil precisa assumir sua condição de potência socioambiental

As efemérides são, via de regra, oportunidades para festejar algo marcante, ocorrido em um determinado momento da história. São, também, ocasiões para relembrar os fatores que levaram à geração do fato meritório e refletir sobre as condições necessárias para que permaneçam os motivos de comemoração no futuro.

O Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no dia 5 de junho, é uma das mais importantes entre elas. Estabelecido pela ONU durante a Conferência de Estocolmo, em 1972, tinha como objetivo estimular o debate sobre a conservação do meio ambiente. Com o tempo, evoluiu e se ampliou para reflexões mais amplas envolvendo a sustentabilidade em suas múltiplas dimensões: econômica, social e ambiental.

Nesse período de quase meio século desde a sua instituição, muita coisa avançou. Discussões sobre desenvolvimento sustentável deixaram o restrito campo dos movimentos ambientalistas e penetraram no mundo dos governos e dos negócios. Salvo algumas exceções, como o atual presidente dos EUA e os poucos céticos quanto às mudanças climáticas, a sustentabilidade entrou definitivamente no discurso de todos e na prática de muitos, em quase todos os setores da sociedade.

No Brasil, não foi diferente e a afirmação dessa agenda vinha evoluindo de forma significava e estimulante. Os resultados obtidos no controle do desmatamento na Amazônia e na Mata Atlântica, a ação proativa na agenda climática, a ampliação significativa das áreas de proteção socioambiental, os ganhos de produtividade na agricultura e nas atividades florestais e o avanço, lento, mas consistente, das energias renováveis, traziam perspectivas positivas. O País saía do banco dos réus em que esteve confinado por décadas como líder da degradação florestal e da violência contra os povos indígenas e populações tradicionais, para ganhar papel de liderança e o reconhecimento internacional.

Essa evolução, resultado de esforços e inflexões importantes na forma de compreender as relações entre desenvolvimento e conservação, no entanto, passou recentemente a dar sinais de estagnação e de retrocessos.

Num indesejável desvio de rota, várias iniciativas contraditórias a um projeto de País baseado numa economia de baixo carbono, sustentável e socialmente inclusiva passaram a ganhar espaço na agenda pública. Suspensão dos processos de criação de novas unidades de conservação e redução de outras já criadas, que comprometem a estratégia de proteção de áreas frágeis nos biomas brasileiros e o controle do desmatamento; mudanças nos procedimentos de reconhecimento das terras indígenas e quilombolas, que ameaça inclusive as existentes; e o refreamento dos esforços de contenção da grilagem de terras públicas e do desmatamento são alguns exemplos.

Simultaneamente a essa agenda negativa, verifica-se uma paralisia na implementação dos mecanismos para viabilizar o cumprimento dos compromissos assumidos na Conferência de Paris, em 2015, festejados interna e externamente como um posicionamento exemplar da Brasil frente ao agravamento das mudanças climáticas.

Ao contrário do que podem parecer à primeira vista, iniciativas como essas não guardam qualquer relação com os aprimoramentos legais e políticos necessários a criar as condições para o desejável e necessário desenvolvimento econômico. Ao contrário, voltam a opor setores da sociedade que caminhavam para a uma inédita cooperação, estimulam a excessiva e deletéria judicialização de empreendimentos públicos e privados, criam um ambiente de indisposição com o País nas negociações internacionais e estabelecem constrangimentos aos investidores externos. Prejudicam, ainda, a comercialização dos produtos nacionais, em um mercado cada vez mais exigente de padrões adequados de conservação socioambiental.

Interromper essa volta ao passado e retomar de forma ativa o caminho da sustentabilidade é o melhor para um País que detêm 12% das florestas do planeta, ecossistemas únicos, riquíssima diversidade biológica, étnica e cultural e espaço para ampliar sua produção florestal, energética e agropecuária sem novos desmatamentos ou conflitos sociais.

Essa é a perspectiva preconizada pela Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura. Articulação inédita de 140 empresas, organizações da sociedade civil, associações setoriais e centros de pesquisa, que defendem a urgência de unir esforços para promover o estímulo à agricultura, pecuária e economia de base florestal competitivas, pujantes e sustentáveis, que simultaneamente garantam a proteção, manejo, restauração e plantio de florestas, assegurem a disponibilidade de água e a conservação de ecossistemas e seus serviços ambientais.

Para a Coalizão, essas são as premissas fundamentais de um modelo capaz de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa do Brasil, fortalecer a resiliência e viabilizar a adaptação do País às mudanças climáticas, e promover o desenvolvimento em bases sustentáveis.

Esses não são objetivos distantes. Ao contrário, muitas das soluções já estão dadas. O maior desafio, portanto, não é criá-las, mas dar escala às iniciativas bem sucedidas voltadas à agricultura de baixo carbono, restauração e manejo florestal certificado, dinamização e incorporação à atividade produtiva das pastagens degradadas, implantação dos dispositivos inovadores do Código Florestal, ampliação da produção de biocombustíveis e demais fontes de energias renováveis e controle da degradação florestal, entre outras que o Brasil tem desenvolvido de forma inovadora e consistente.

*José Luciano Duarte Penido é presidente do Conselho de Administração da Fibria Celulose S.A e João Paulo R. Capobianco é presidente do conselho diretor do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS). Os dois integram o grupo estratégico de coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura.