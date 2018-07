O combate às enchentes Há nove meses, no auge das chuvas de verão na capital, o governador Geraldo Alckmin e o prefeito Gilberto Kassab anunciaram um plano de R$ 800 milhões para o combate às enchentes. Entre as obras prometidas estavam a instalação de três turbinas para aumentar em 60% a capacidade de bombeamento do Rio Pinheiros para a Represa Billings, a canalização de córregos e a construção de dois piscinões, sendo um na divisa de São Paulo e São Caetano. Também faziam parte dos planos a construção de um sistema de canais entre São Paulo e Guarulhos para desassoreamento do Rio Tietê, a criação do Parque Várzeas do Tietê, com a remoção de 5 mil famílias que vivem nas margens do rio, e a retirada de 4,18 milhões de metros cúbicos de resíduos da calha do rio. Até agora, porém, o governo do Estado gastou apenas R$ 155 milhões dos R$ 658 milhões destinados à prevenção das inundações e a Prefeitura desembolsou só R$ 57,1 milhões - 8,3% do previsto.