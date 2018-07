O desemprego é maior na economia tradicional Enquanto no Brasil a taxa média de desemprego em março era de 10,9%, em Santa Catarina era de 6% e na Bahia, de 15,5%. Mais do que um exemplo dessa diferença entre os dois Estados, as cidades de Blumenau (SC) e Salvador (BA) são pontos extremos da situação do emprego: Blumenau foi a cidade que mais gerou vagas no primeiro trimestre (2.679) e Salvador, a que mais fechou postos de trabalho (9.690) no período. A reportagem de Naiana Oscar e de Pablo Pereira no Estado de domingo ajuda a entender por quê.