O desfecho da invasão da USP Se havia ainda alguma dúvida quanto à selvageria dos invasores do prédio da Reitoria da USP, ela foi desfeita pelo estado em que as instalações foram encontradas, após 42 dias de ocupação promovida sob pretexto de postular a adoção de uma gestão tripartite, com mandatos revogáveis por assembleias gerais. Segundo a perícia da Polícia Técnica, portas foram arrombadas, salas e equipamentos foram depredados, paredes foram pichadas com palavrões e palavras de ordem contra o reitor, gavetas e armários foram revirados e documentos foram jogados no chão.