O estranho pedido de Janot

Segundo o que vazou à imprensa, Janot considerou que o poderoso quarteto de peemedebistas fez gestões para obstruir as investigações da Operação Lava Jato. Nos casos de Renan, Jucá e Sarney, a base da acusação são as conversas gravadas pelo ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado, em que eles comentam o andamento da operação e externam preocupação com seus resultados no mundo político.

Em relação a Eduardo Cunha, o pedido de Janot baseou-se numa representação de José Carlos Araújo (PR-BA), presidente do Conselho de Ética da Câmara. Araújo acusa Cunha de manobrar para interferir no processo de sua cassação. E é o que Cunha continua a fazer, afrontando o Supremo, que em maio o afastou da presidência da Câmara justamente para impedir seus ardis.

Encaminhado há mais de uma semana para o ministro Teori Zavascki, relator dos casos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o requerimento de Janot defende ainda que Renan seja afastado da presidência do Senado, a exemplo do que foi feito no caso de Cunha, e solicita que Sarney seja colocado em prisão domiciliar, com tornozeleira eletrônica.

No instante em que a política se vê desacreditada, em que poucos conseguem se salvar do mar de lama que inunda Brasília, uma medida espetacular como o pedido de prisão de gente cujo nome é, para muitos, sinônimo da degradação da democracia soa como saneadora e provavelmente conta com amplo respaldo popular. Mas não é assim que se faz justiça nem se fortalecem as instituições.

Em nenhum momento das gravações que, segundo Janot, incriminam Renan, Jucá e Sarney eles mencionam qualquer plano específico para obstruir a Lava Jato. Limitam-se a dar opiniões – que podem ser duramente criticadas, mas jamais constituirão crime. É muito diferente do caso do ex-senador petista Delcídio Amaral, flagrado em gravação tramando concretamente contra a Lava Jato e que acabou sendo preso por isso. E também é muito diferente do caso do ex-ministro petista Aloizio Mercadante, acusado de tentar subornar Delcídio para convencê-lo a não contar o que sabia sobre o petrolão – denúncia acompanhada de gravações comprometedoras.

O pedido de prisão da cúpula do PMDB só se justificaria se estivesse escorado por evidências das quais o público ainda não tomou conhecimento. Sem isso, o pedido de prisão e seu subsequente vazamento se prestam apenas a gerar efeitos políticos e criar constrangimento para o Supremo, que se vê agora obrigado a se posicionar rapidamente em matéria tão espinhosa: se recusar o pedido de Janot, poderá ser visto como leniente com a corrupção; se aceitar, interferirá diretamente no impeachment – não só porque afastará Renan da condução do processo no Senado, mas também porque pode dar ares de realidade à fantasia petista segundo a qual o PMDB tramou a queda de Dilma para enterrar a Lava Jato, revertendo votos de senadores que hoje apoiam o impeachment.

Num sentido mais amplo, criou-se uma situação que desafia a já frágil relação entre os Poderes e acentua a fragilidade do sistema político. É urgente a necessidade de reformar e moralizar esse sistema, mas nada disso pode ser feito à margem da lei e ao sabor de paixões excitadas artificialmente.