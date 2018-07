O FMI volta à Argentina

Pouco mais de um mês depois da morte de Kirchner, em 26 de outubro, e menos de cinco anos depois do pagamento integral da dívida, no dia 2 de fevereiro de 2006, o FMI prepara-se para voltar à Argentina. O FMI irá àquele país não para lhe impor regras ou interferir nos assuntos internos, como ainda hoje temem muitos peronistas, mas para, a pedido do próprio governo argentino, chefiado por Cristina Kirchner, viúva de Néstor, ajudá-lo a reconstruir o que ele mesmo destruiu nos últimos anos.

Trata-se de recriar um Índice de Preços ao Consumidor de abrangência nacional e confiável, para substituir o atual índice oficial da inflação calculado pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Censo (Indec), cuja credibilidade foi destruída quando, no governo de Néstor Kirchner, o órgão passou a ser controlado politicamente.

As mudanças no Indec ocorreram em 2006, quando a inflação começou a subir, o que atrapalharia os planos políticos de Kirchner. Este encarregou seu secretário de Comércio Interno, Guillermo Moreno - o mesmo que destratou o embaixador brasileiro em Buenos Aires no mês passado -, de "solucionar" o problema da aceleração da inflação.

A substituição do corpo técnico do Indec por pessoas da confiança do governo levou à redução, pela metade, dos itens cujos preços são aferidos regularmente, sem se levar em conta critérios estatísticos. Em vários casos, os preços computados passaram a ser os fixados pelo governo, não os observados no mercado. Deixou de haver data fixa para a divulgação do índice oficial de inflação, o que também deu margem para a manipulação.

Há vários anos, por isso, os dados sobre a evolução dos preços na Argentina, nos relatórios periódicos do FMI sobre a situação econômica mundial, vêm acompanhados de nota alertando que, embora divulgados pelo governo, eles não são confiáveis, pois estimativas de instituições privadas indicam índices muito diferentes.

Além de manipular o índice de inflação - o que prejudica não só os investidores, frequentes alvos das críticas do kirchnerismo, mas sobretudo os assalariados, cuja renda real é corroída pelos índices fraudados -, o governo argentino vem se recusando a submeter suas contas oficiais ao escrutínio dos técnicos do FMI, como são obrigados a fazer os governos de todos os países-membros da instituição.

Sem o aval internacional de suas contas públicas, a Argentina passou a correr o risco de ser afastada do G-20, além de poder sofrer algum tipo de sanção pelo Fundo, como a denúncia, para todos os demais membros, da falta de credibilidade das estatísticas e dos dados econômicos do país - o que poderia comprometer o acordo anunciado pelo governo Kirchner com o Clube de Paris e que resolveria sua última pendência financeira internacional.

"O FMI não é um organismo de prestígio", disse há algum tempo o ministro das Relações Exteriores, Héctor Timerman. "Fazer um acordo com o Fundo seria colocar em prática um ajuste (econômico) selvagem", comentou o ministro da Economia, Amado Boudou, acrescentando que, se o governo argentino fizesse isso, as pessoas iriam pensar que "nos bajamos los pantalones".

Mas justamente Timerman e Boudou bateram às portas do FMI, para evitar sanções e pedir ajuda para restaurar a credibilidade do Indec. A chegada da missão técnica do Fundo a Buenos Aires está prevista para os próximos dias.